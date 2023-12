"Habrá mucho trabajo en equipo con los mandos intermedios", dice la gerente del área sanitaria

"Vamos a salir mucho del despacho y a patear este gran hospital y esta gran red de atención primaria. Haremos mucho trabajo en equipo con los mandos intermedios y con el resto de los profesionales porque yo no sé trabajar de otra manera. Y el equipo que me acompaña, lo mismo: es casi la única condición que les he puesto". Así se expresó ayer Beatriz López Muñiz, nueva gerente del área sanitaria IV, que abarca Oviedo y otros 22 concejos del centro de Asturias, durante la presentación suya y de sus colaboradores en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA).

"Llego con muchísima ilusión, pero también con mucha responsabilidad. Vengo al hospital en el que me formé como médico de familia. Es un reto enorme, pero tengo claro que esto no es algo personal, sino de equipo", subrayó la doctora López Muñiz, quien estuvo arropada por dos altos cargos del Servicio de Salud del Principado (Sespa): el gerente, Aquilino Alonso, y la directora de Atención y Evaluación Sanitaria, Alejandra Fueyo. Entre tanto, la nueva directora del HUCA, María José Villanueva, señaló que "vamos a trabajar en procesos, en gestión y en cuestiones muy técnicas, pero el lado humano es el más importante. Vamos a intentar, con humildad, facilitar la vida a los pacientes y a los profesionales de atención primaria y de los hospitales". Aquilino Alonso indicó que "hemos buscado los mejores equipos para este momento". Y añadió el gerente del Sespa: "Quiero agradecer el trabajo de los equipos salientes, en este caso el que ha realizado Beatriz López Ponga. Esos equipos, en todas las áreas, han tenido una labor dura y compleja en unos momentos difíciles, durante la pandemia y el periodo posterior".