Los socios del Tenis elegirán en las urnas a su próximo presidente el 18 de enero

Bajo el imponente trofeo del torno del club, al pie de su elegante escalera de madera y rodeados de sobrios adornos navideños –un árbol con bolas rojas y doradas y un sencillo misterio–, Covadonga Coto y Cristóbal Figaredo se dieron un apretón de manos. Este lunes, cerca ya de las ocho de la tarde, la junta electoral les confirmó que son candidatos con todas las letras a las elecciones a la presidencia del Real Club de Tenis de Oviedo. La cita quedó fijada para el 18 de enero, con urnas abiertas en la sede de General Zuvillaga desde las 10 de las mañana hasta las 7 de la tarde, y con la novedad del voto por correo y la desaparación del voto delegado, como sí sucedió la última vez, allá por 2008. En un clima amistoso y cordial se desearon suerte, posaron para este periódico y se perdieron hacia la primera planta. Allí aguardaban los tres integrantes de la junta electoral para rematar el papeleo: entrega del censo de votantes, instrucciones para el voto por correo y el compromiso a hacer buen uso de los datos personales que se les entregan. Así quedaron ayer lanzadas las elecciones en el Club de Tenis, un ejercicio democrático poco habitual allí, pero que ambos aspirantes consideran que es beneficioso para la entidad. Ganan los socios.

El equipo de Covadonga Coto Vicepresidente 1º. Enrique Castaño Fernández. Vicepresidenta 2º. Isabel Avello Formoso. Secretario. Santiago Fernández Lorenzo. Vicesecretaria. Ana García-Gayoso Lorenzo. Tesorero. Faustino González-Cueva Fernández. Vocales. Ana Paz Aparicio, Patricia Avilés Muñoz, Pedro García Sanz y Ángel Prieto Muñíz-Toca.

El equipo de Cristóbal Figaredo Vicepresidenta 1º. Ana Blanco Sánchez. Vicepresidente 2º. José Vicente Rubio Suárez-Pazos. Secretario. Miguel García Vigil. Vicesecretario. José Álvarez-Buylla Cores. Tesorero. Pablo Folgueras Henriksen. Vocales. Cristina Menéndez-Castañedo Fernández, Pedro Martín Lorenzo y Federico Olascoaga Durán.

Covadonga Coto, 56 años y directiva de la empresa Gam y Cristóbal Figaredo, de 68, empresario y exmpleado de banca, salen a la carrera electoral con equipos muy parejos en su distribución: dos vicepresidencias, tesorero y secretario, si bien Coto añade una vicesecretaría a su organigrama. Figaredo completa su plantel con tres vocalías, que son cuatro en el caso de su oponente para redondear dos estructuras de trabajo de discreto tamaño, con ocho y nueve miembros, respectivamente. Todos los socios titulares del Club de Tenis tienen derecho a voto el próximo 18 de enero, unos 2.000, de las más de 5.000 personas que integran el colectivo.

En sus propuestas llevan también coincidencias, fundamentalmente la necesidad de mejorar el servicio de hostelería e incorporar a la vida del club a los socios más jóvenes para garantizar la continuidad del Tenis.

Lo que les separa es su papel de los últimos años en el club. Si Cristóbal Figaredo ha sido un socio más, Covadonga Coto viene de ocho años en los que ha ocupado la vicepresidencia, durante los dos mandatos del saliente Antonio Retana. Para ella, lejos de significar un lastre, como dijo el domingo en una entrevista publicada en este periódico, la experiencia acumulada le servirá para acortar la curva de conocimiento que afronta cualquier recién llegado. Sin embargo, Figaredo ve ahí una desventaja pues no está satisfecho con la gestión anterior, de ahí que decidiera dar el paso.

No son habituales los procesos electorales en el club, donde era norma no escrita que el saliente propusiera a un miembro de su junta directiva. La costumbre se rompió en 2008, cuando concurrieron Fernando Fernández-Ladreda y Agustín Falcón, con victoria del primero. Transcurridos los ocho años de limitación de mandatos que se instauró en el periodo de Fernández-Ladreda, fue Antonio Retana García-Morán, que no pertenecía a esa directiva, el único socio que dio el paso. Ahora, con los ocho años de Retana cumplidos, con Coto llegada desde el equipo saliente y con Figaredo sin anterior presencia en los equipos de gobierno del club, la entidad aguarda por su décimo presidente. El primero fue Luis Botas, entre 1950 y 1956; José López-Muñiz lo hizo entre 1956 y 1967; Manuel Álvarez-Buylla López-Villamil, de 1967 a 1975; José María de Alvear Díaz, entre 1975 y 1987; Eduardo González Fernández, de 1987 a 1995; Juan Carlos Arias, entre 1995 y 2008; Fernando Fernández-Ladreda Aguirre, de 2008 a 2015; Rosina Suárez Beltrán, entre julio y noviembre de 2015 y Antonio Retana García-Morán, de 2015 a 2023.