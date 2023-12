Canteli quiere aprobar el plan de La Vega en un Pleno extraordinario antes de fin de año

Así lo anunció ayer el propio Canteli, que según fuentes municipales baraja el 28 de diciembre, Día de los Inocentes, para someter a votación el documento.

Durante una visita a unos talleres en el centro social de Ventanielles, el Alcalde se mostró contento y entusiasta con la perspectiva de aprobar antes de fin de año el convenio. «Tengo pedidas esas pancartas que salen a la calle, que dicen ‘La Vega es nuestra’», bromeó. «Quiero que me las den porque muy pronto La Vega será nuestra y saldremos nosotros con ellas».

La fábrica, de momento, sigue siendo de Defensa, pero Canteli asegura que «por el bien de Oviedo» pasará dentro de poco tiempo a manos municipales. El regidor no ocultó que el propio Gobierno central fue el que reclamó que acelerasen los trámites para poder llevar a Pleno el acuerdo antes de que finalice el año.

«Ahora tienen prisa, y eso es bueno, quieren firmarlo ya, y en ese aspecto estamos de enhorabuena», reflexionó. Según reveló el Alcalde, la propia ministra de Defensa, Margarita Robles, y la secretaria de Estado, Amparo Valcarce, le llamaron para comunicarle que había interés en poder firmar cuanto antes. Por ahora, el Ayuntamiento está apurando a sus técnicos y el Alcalde confía en que el Pleno extraordinario se haga dentro del año. «Estamos con ello», dijo ayer. Pero después, recalcó, habrá un mes de información pública, por lo que la previsión del Ayuntamiento es que la firma con el Ministerio, con el convenio aprobado de forma definitiva, se pueda realizar a finales de febrero.

Para conseguir cumplir con esos plazos, los informes correspondientes al último borrador, que incluye la cláusula de la vivienda asequible, deberían estar listos el próximo lunes, a tiempo para convocar una comisión extraordinaria y lanzar el anuncio de la celebración del Pleno.

La Vega opta a convertirse en el mejor espacio para conciertos gracias al Vesu

El Vesu cada vez suena con fuerza más allá de las fronteras asturianas y españolas. El festival de música independiente que organiza la Fundación Municipal de Cultura en la antigua fábrica de armas de La Vega acaba de ser nominado en seis de las categorías de los prestigiosos premios internacionales Iberian Festival Awards, unos galardones que reconocen las mejores virtudes de los diferentes certámenes musicales que se celebran dentro la Península Ibérica.

Entre las categorías a las que ha sido nominado el Vesu figura la de mejor recinto. Es decir, que los organizadores de los premios se han fijado en La Vega como uno de los mejores espacios de la península para celebrar festivales. El Vesu está además nominado en las categorías de «festival de pequeño formato», «actuación internacional» «contribución por la igualdad», «vídeo» y «fotografía».





El regidor «anuncia sin ningún pudor» que se tiran a la basura 2,3 millones», protesta el PSOE





El alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, anunció ayer «sin ningún pudor», que se van a «tirar a la basura» 2,3 millones de euros de los fondos Edusi correspondientes al proyecto para el centro social de Ventanielles. Con esas palabras lo denunció ayer la concejala del PSOE Marisa Ponga después de que el regidor hubiera afirmado, durante su visita al barrio, que al no realizarse esa obra «los fondos no se van a aprovechar». Aunque el Alcalde aclaró que están tramitando «unos nuevos fondos, que prácticamente están conseguidos ya», admitió también que en el caso de la convocatoria actual «el tiempo nos llevó por delante por motivos que yo no quiero explicar ahora, pero no por responsabilidad política en ningún caso». Ponga considera que es «muy mala noticia para Oviedo», y reprochó al Alcalde que no haya dado «una explicación coherente» ni haya asumido sus responsabilidades por esta «falta de eficacia y la malísima gestión». La edil socialista pidió al regidor y al concejal Nacho Cuesta que «pidan disculpas» a los vecinos de Ventanielles y Guillén Lafuerza. El portavoz del grupo municipal IU-Convocatoria por Oviedo, Gaspar Llamazares, también lanzó un comunicado en el mismo sentido, reprochando a Canteli que haya «dejado escapar de forma irresponsable» estos fondos. Llamazares considera que este es «uno más de los problemas políticos de gestión a los que últimamente nos tiene acostumbrados el gobierno local, quizá no el último, lo que explica, entre otras muchas cosas, la prórroga presupuestaria que sin duda anticipa nuevos recortes», afirmó.