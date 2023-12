La Navidad, mejor con Camilo de Blas

Si hay un momento del año en el que sacamos nuestro lado más dulce, este es sin duda la Navidad. Todos, o casi todos, dejamos salir a nuestro niño interior y vivimos con ilusión unas jornadas en las que los turrones, los polvorones, los mazapanes y demás productos típicos no solo nos hacen disfrutar, sino que nos recuerdan muchos momentos vividos. ¿Quién no asocia un sabor o un aroma con una experiencia vivida?

Muchos de estos sabores y olores tienen el sello inconfundible de Camilo de Blas, toda una institución en la ciudad y la región en buen hacer y calidad confitera. También en innovación pues, en los últimos años, con la llegada a la gerencia de Paloma de Blas, se está realizando una apuesta por los productos sin gluten, sin lactosa y adaptados a todos los gustos y públicos.

Por ejemplo, una de las grandes novedades de este año es el tronco de Navidad de chocolate y trufa sin gluten, una demanda de los clientes que, en opinión de Paloma de Blas, "ha quedado perfecto, no hay diferencia con el otro, pues hemos utilizado un bizcocho muy contundente que, en sabor y textura, apenas se diferencia del que tiene gluten". Para que el cliente sepa cuál es cuál, la nueva creación va coronada con un mono con unos plátanos, mientras que el tronco con gluten lleva un muñeco de un pollito.

No es su única propuesta destacada, pues una de las grandes "estrellas" del pasado año no faltará en estas Navidades de 2023. Se trata del turrón de carbayón, un turrón de chocolate relleno de los ingredientes de este dulce tan característico y representativo de la ciudad y que celebra su primer centenario. Este turrón se presenta en un formato en barra de 250 gramos, lo que le convierte en un detalle perfecto para estas fechas pues, además de delicioso, es realmente llamativo. Hay cuatro sabores más: giandulla y almendras caramelizadas; naranja cointreau; praliné y arroz inflado; y caramelo salado a la vainilla, todos ellos sin gluten, no así el de carbayón, pues se elabora con almendra marcona y algo de hojaldre.

Otra excelente opción para regalar son las tradicionales cestas con productos artesanales y delicatessen de Camilo de Blas, que se elaboran de forma personalizada si el cliente lo demanda.

No puede hablarse de Camilo de Blas sin mentar las nueces glaseadas, una auténtica delicatessen elaborada con materia prima asturiana, que se ha convertido en una referencia en Europa; las anguilas, unos mazapanes 100% artesanales en forma de lagartija, cocodrilo o serpiente que se preparan con almendra y que en su interior, en lugar de yema, contienen batata, un tubérculo muy fino y de categoría que aporta un sabor ligeramente dulce; los roscones o los polvorones. Y un año más, la batata será uno de los productos estrella de estas fechas, ya que también se usa en las tradicionales glorias –mazapán relleno de yema o batata– y en los mazapanes artesanos de almendra y azúcar e incluso en los de yema.

Asimismo, no deben dejar de mencionarse los turrones artesanales de Camilo de Blas. Hay de diferentes tipos y sabores, y es importante destacar que un buen número de ellos no tienen gluten. Ya sean tabletas de guirlache con caramelo y almendra, el turrón de Cádiz, o el de Jijona, creado con 100% de almendra marcona. Mención especial merece el turrón de Belén, el de más categoría del establecimiento, elaborado con un compendio del resto de turrones y que crean en forma de Portal de Belén.

El sabor de la Navidad, sin duda, lleva el sello de Camilo de Blas.