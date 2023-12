Los fondos del centro social de Ventanielles no se perderán, irán a otros proyectos, dice Economía

Los 2,3 millones de fondos Edusi vinculados al nuevo centro social integrado de Ventanielles no se pierden, solo se transforman. Parece una de las leyes de la física y algo de complejidad debe de tener la recta final de la tramitación de las ayudas europeas, pues unas afirmaciones del Alcalde de Oviedo del jueves al respecto acabaron precisando, ayer, una nueva explicación del propio Canteli y una aclaración posterior de su concejala de Economía, Leticia González. En resumen, las dos ideas principales son que el dinero de Europa vinculado al nuevo centro no se perderá y se destinará a otros proyectos y que el equipamiento se construirá, pero en otro momento y con cargo a otro tipo de financiación.

Durante la presentación de un mercado navideño en la calle Gil de Jaz, Canteli salió al paso de las críticas formuladas por la oposición, que el día anterior le había acusado de admitir «sin pudor» la pérdida de 2,3 millones de ayudas europeas. «Yo no hablé de pérdida, hablé de retraso, las obras a veces se hacen en tiempo y otras veces, no, estamos tramitando otros fondos y no se va a perder nada», protestó. El Alcalde no aclaró en esa intervención que los Edusi del centro social servirán para financiar otros proyectos que ya se están desarrollando en el barrio, pero insistió en la otra idea, en el hecho de que el nuevo equipamiento se acabará construyendo. «Se va hacer, se va a cumplir, porque Alfredo Canteli cumple», sostuvo, oponiéndose, en alusión a la oposición, a «esos que critican, que dicen uno y no hacen nada, o hacen algo que no deben».

Canteli también dijo que la financiación del centro social, fuera de esta convocatoria Edusi, tendrá ayudas europeas, aunque no concretó cuáles, por más que la concejala de Economía admitió luego que todavía se está estudiando esa posibilidad. Lo que sí concretó Leticia González fue que los 2,3 millones vinculados a acciones que tienen que estar justificadas y ejecutadas antes de fin de año no se perderán. «Se va a intentar que no se pierdan y no se van a perder», garantizó la edil del PP. Dijo que se han reorientado a «proyectos vinculados a la zona de Ventanielles que no tienen nada que ver con ese edificio» y citó programas como el de los talleres «Integra2», desarrollados esta semana. Son, detalló, proyectos de integración, vinculados a los centros sociales, a la política de mayores y al barrio. Según González, «encajan en la línea Edusi» y permitirán que «gran parte de los fondos no se pierdan». El detalle de cuánto se logrará salvar con esta solución todavía no se conoce, pero la edil apuntó a «una cantidad similar» a la de los 2,3 millones.