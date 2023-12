Oviedo ya saborea la gloria de la Lotería a solo seis días del esperado sorteo de Navidad. La tienda de comestibles La Pandiella, en el número 4 de la calle El Cortijo de La Corredoria, celebró este mediodía la noticia de haber dado el primer premio del sorteo de este sábado, aunque sus propietarios, Beatriz López y Alfonso Díaz, desconocen de momento quien ha sido el agraciado o agraciados. “No sabemos si vendimos uno o diez décimos, pero seguro que tocó a alguien del barrio”, apunta López, la cual ve en esta primera dosis de suerte un mero adelanto de lo que ocurrirá en unos días. “Hay mucha ilusión”, confiesan.

El número 31.554 ha sido el agraciado con la máxima recompensa del sorteo sabatino, 600.000 euros a la serie (60.000 al décimo). En la tienda ovetense se ofrece un servicio de emisión de participaciones mixto, es decir, hay tanto participaciones ya impresas como décimos de los conocidos como “de máquina”. De momento, los titulares afirman desconocer tanto la cuantía repartida como el número de boletos con premio comercializados. “La mayoría de la gente tarda días en comprobar si les tocó”, sostiene López, rememorando algunos casos de clientes que se enteraron in situ, muchos días después, de que habían ganado grandes premios.

Aunque la venta de lotería en el local es muy reciente (la familia afronta la segunda campaña navideña ofreciendo suerte), en la tienda ya saben lo que es regar de euros a sus clientes. “Este año ya dimos el especial de San Valentín y algún premio considerable más”, comenta la propietaria, mientras posa con el cartel del premio de este fin de semana junto a sus empleadas Alexia Melón y Yohana González. Esta última comenzó precisamente hoy a trabajar en el establecimiento. “No sabemos si nos trajo ella la suerte porque en verdad se vendió antes de que empezara”, comentaban hoy con humor en la tienda.

Los propios clientes del establecimiento mostraban su satisfacción, a pesar de no haber sido los elegidos por el azar. “A mí no me tocó, pero me alegra que alguien haya resultado agraciado”, indicó un vecino del barrio, a la puerta del negocio tras hacer unas compras.

Los titulares del local, por su parte, cruzan los dedos soñando con un día 22 de diciembre de ensueño. “Sería una pasada, pero todo es posible, los números están todos dentro y aquí vendemos unos cuantos”, reflexionaban en alto de cara a unos días en los que todavía esperan realizar numerosas ventas. “Al fin y al cabo somos un barrio de gente humilde y la gente confía en recibir un golpe de suerte”, concluyen los comerciantes repartidores de suerte de La Corredoria.