El portavoz del grupo municipal socialista, Carlos Fernández Llaneza, exigió este sábado al alcalde, el popular Alfredo Canteli, "seriedad" y que "deje de intentar tomar el pelo a los ovetenses" tras afirmar que no se han perdido 2,3 millones de euros de los fondos Edusi, sino que no se han usado.

Los socialistas sostienen que los 10,3 millones de euros de ayudas europeas concedidas a Oviedo podían haber tenido "un impacto real y muy significativo" para Ventanielles y Guillén Lafuerza, por lo que han reclamado al alcalde "asumir sus responsabilidades" tras "tirar por la borda los proyectos elaborados por el anterior gobierno progresista".

"Decir que no se ha perdido el dinero porque no se usó es intentar engañar a la ciudadanía; decir que no le apetece explicar por qué se ha perdido el dinero, es una falta de respeto a los ovetenses, y decir que, en cualquier caso, la culpa no es suya, es un ataque a los funcionarios municipales", defiende.