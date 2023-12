Una banda para Sinatra

Lo que empezó como una broma en la cocina de Jorge Viejo cuando le dijeron que había un tipo que cantaba igual que Frank Sinatra en Oviedo alcanzó ayer una de sus metas al juntar el sexteto con una banda de música al completo, como las que acompañaban a La Voz. La formación "Ciudad de Oviedo", en la que el propio Viejo es saxofonista, se sumó en su concierto de ayer de la temporada de otoño al proyecto "Sinatra & Jobim", capitaneado en las voces por Antonio Cuesta y el brasileño Vaudi Cavalcanti, haciéndose gigante, llenando el recinto y cumpliendo un sueño de infancia.

Después de un "medley" de música brasileña a cargo de la banda de música, los músicos del sexto saltaron al escenario y Cuesta comenzó a cantar, visiblemente emocionado, al encontrarse sobre las tablas respaldado por más de cuarenta músicos. Era, decía luego, ya finalizada la actuación, su sueño de infancia desde que le regalaron su primer vinilo de Frank Sinatra.

El azar marcó de forma significativa el concierto, ya que a toda esa emoción se sumó el hecho de que Cuesta cumplía años ayer. Y, sí, al finalizar el recital hubo ramo de flores y "cumpleaños feliz".

El proyecto "Sinatra & Jobim" repasó los grandes standars del género, combinándolos con algunos de los grandes éxitos de la música americana, y esta versión aumentada dio tan buen resultado que parece que repetirán. El director de la "Ciudad de Oviedo", David Colado, explicó que este primer concierto con banda les ha llevado muchas horas de trabajo, de ensayos y de escritura de los arreglos. Ahora tienen la satisfacción de verlo cumplido y la posibilidad de llevarlo a otras ciudades de España de la mano de David Colado e, incluso, de la posibilidad de incluir la versión banda en una próxima gira que el proyecto realizará por el centro de Europa.

Junto a Cuesta y Cavalcanti, el proyecto base se completó con René Ispierto (al contrabajo), la batería de Leo Duarte, Sam Rodríguez al piano y el saxo de Jorge Viejo.

El repertorio incluyó, entre otros éxitos, "Manhã de Carnaval", "Agua de Beber", "Garota de Ipanema", "Fly me to the Moon", "I’ve Got You Under My Skin", "New York, New York" y la inevitable "My Way".

El público que abarrotó la sala principal del auditorio Príncipe Felipe, se rindió a la versión grande de las músicas de Sinatra y Jobim y despidió el proyecto con una larga y entregada ovación.