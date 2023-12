"Mi mejor regalo de cumpleaños es haber sido seleccionado para el Benidorm Fest"

De origen vasco pero afincando en Asturias desde hace años, Noan es cantante, artista y compositor y con su música aspira a representar a España en la próxima edición de Eurovisión. Un puesto que disputará contra 15 grupos o artistas en el Benidorm Fest, entre el 30 de enero y el 3 de febrero de 2024. Le toca defender hasta la extenuación su canción "Te echo de -" su último single.

–¿Cómo surge "Te echo de -"?

–Pues verás, la canción nació con una mezcla de sensaciones. Algunas como tristeza o añoranza, pero también otras como nostalgia y felicidad. A diferencia de lo que se suele pensar, las canciones a veces tardan meses en componerse. Esta en concreto comenzó a gestarse en abril y los primeros acordes y estrofas surgieron desde la soledad de mi habitación. Es una parte que se centra bastante en el duelo, porque en aquel momento pensaba en una expareja, en lo bonito que había sido y en que no iba a volver a ser. Sin embargo, terminé de escribirla en verano, cuando ya había sanado y pensaba en amigos que viven lejos por trabajo, familia o cualquier otro tema, pero se les quiere y se les echa de menos. Así que la segunda parte es más positiva, más feliz. Es triste porque ya no están pero es bonito porque los recordamos. Especialmente ahora que llegan las navidades y aunque a todos nos falte alguien en la mesa es tiempo de reunirse y celebrar.

–Hace ya varios años que reside en Asturias ¿Añora su Zarauz natal?

–Pues sí y no. Zarauz siempre será casa pero Asturias me acogió de maravilla y ahora también lo es. Yo llegué a Oviedo como cualquier otro estudiante, a compartir piso e ir a la universidad. Empecé la carrera de Psicología y me gustó mucho, pero la música siempre ha sido pasión. Entonces conocí a Juan (Juan Luis Suárez, excomponente de "El Sueño de Morfeo"), mi productor, a través de Jorge Villaboy, un amigo que conocí en clases de guitarra, y que ahora lidera la "Villaboy Band", pero por aquel entonces se hacían llamar "Los Morrigans".

–Y poco a poco se quedó con la música...

–Sí. Una de las cosas que más ilusión me hicieron fue llegar al millón de reproducciones con "Montaña rusa", porque la distribuí yo; y con "Superpoder", mi primera canción con una discográfica, que además que entró en el top 50 de España. Hace poco firmé con Sony y la verdad es que estoy muy ilusionado, creo que ahora es mi momento. Aunque es difícil compaginar la carrera con la música, solo me queda una asignatura y la psicología me gusta mucho, así que mi idea es terminarla.

–¿Cree que el Benidorm Fest puede ser un buen trampolín?

–Por supuesto, para mí el hecho de haber sido seleccionado ya es todo un honor. Y el mejor regalo de cumpleaños, porque nací un 24 de enero y este año me va a pillar en los ensayos del Benidorm Fest. Además, estoy muy contento porque en la pasada edición también me presenté y de las 18 candidaturas que pasaron el corte yo me quedé en el puesto 19, así que este año pensé; ¿Por qué no intentarlo otra vez? "Te echo de -" es una canción muy potente, que transmite mucho y que está llena de emoción.

–¿Y la puesta en escena?

–No puedo desvelar mucho, pero te diré que va a ser muy guay. No será algo muy loco, porque quería que fuese 100% yo y que fuese fiel a la canción. Es más un estilo pop-rock fresco y divertido.

–En un mundo donde el inglés es un idioma globalizado, ¿presentar una canción en español puede perjudicarle?

–Creo que puede gustar a españoles y europeos, es más la conciencia que tenemos en nuestro propio país que la verdadera proyección fuera de las fronteras. "Te echo de -" está teniendo muy buena acogida en los rankings y reviews de Reino Unido. El lenguaje de la música es universal y yo creo que precisamente a través de ella el español está en el punto de mira, se extiende y se conoce.

–¿Planes de futuro?

–Ojalá llegar a Eurovisión. Paralelamente estoy preparando mi primera gira en solitario y estoy muy emocionado. Tocaré en Oviedo, por supuesto, pero también en San Sebastián, Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla. Será entre marzo y abril y las entradas ya están a la venta. Tenía muchísimas ganas de vernos las caras más allá de los festivales y disfrutar todos juntos.