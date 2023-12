El IES de La Florida abre con dos cursos por "motivos organizativos y educativos"

La consejera de Educación, Lydia Espina, justificó ayer que solo se impartan 1.º de ESO y 1.º de Bachillerato en el curso inaugural del IES de La Florida, con inicio previsto en septiembre de 2024. Apunta a "motivos organizativos y educativos" para que la puesta en marcha del equipamiento no sea a pleno rendimiento. La Asociación de Madres y Padres (AMPA) del colegio Juan Rodríguez Muñiz de Las Campas aseguró días atrás, tras conocer los planes del Principado, que las familias estaban "un poco contrariadas" ya que "después de tanto tiempo esperando se va a abrir solo con dos cursos".

En cuanto a los motivos organizativos, explicó Espina, en el acto en el que se celebraron los 25 años del ciclo formativo de grado superior de Iluminación, Captación y Tratamiento de la Imagen del IES Aramo, que "lo lógico es que empiecen los dos primeros, al comienzo de las dos etapas, ESO y Bachillerato, para la coordinación entre el profesorado y alumnado". Las razones educativas, según la Consejera, se basan en que se busca que "los IES colindantes que tienen alumnado de esa zona no se vean afectados". "No se puede romper la rutina que tengan forjada esos centros, no se pueden desmembrar", dijo.

Esta es, añadió la Consejera, "una decisión pensada" y "lo que se suele hacer siempre que se abren centros educativos". Este modelo ya se implantó hace dos cursos en el IES de la Fresneda. La construcción del equipamiento educativo de La Florida concluirá cuando se cumplan 17 años de lucha vecinal en uno de los barrios que más ha crecido en Oviedo en los últimos años.

Los estudiantes de esta zona que cursan Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato se tienen que trasladar caminando o en autobús a La Ería o a Ciudad Naranco para asistir a clase. La construcción del nuevo equipamiento educativo finalizará el próximo año, confirmó Espina en su comparecencia en la Junta General para repasar las inversiones de su departamento incluidas en el proyecto de presupuestos regionales. Para el próximo año, la Consejería ha consignado más de dos millones de euros para concluir las obras del IES de La Florida. La inversión total es de 7,4 millones de euros. La actuación está ejecutada en un 76,77% y avanza según los plazos previstos, según Lydia Espina.

El centro empezará a funcionar con una plantilla de 23 profesionales, incluyendo profesores y personal no docente. Este es el segundo instituto de nueva generación que tendrá Asturias, con un proyecto constructivo pionero y una forma diferente de dar clases.

La Ampa del colegio Juan Rodríguez Muñiz de Las Campas consideran que "es positivo e ilusionante" que el centro abra para el próximo curso aunque destacan que lo hará "con años de retraso". Los planes de la Consejería de Educación han dejado a las familias con un "sabor agridulce".

La puesta en funcionamiento del centro con solo dos cursos hace que "se deje fuera temporalmente a muchos alumnos que están esperando por la apertura de este instituto cerca de casa", señaló el colectivo que reúne a las familias del centro.

También se está construyendo un nuevo IES en La Corredoria. El actual centro se ha quedado pequeño y como pasó con La Florida, ha sufrido varios retrasos. Para el próximo año recibirá la partida más cuantiosa de las consignadas por el Principado para infraestructuras educativas, de 11,38 millones de euros.