Santa Bárbara anuncia en Trubia que el contrato del nuevo blindado del Ejército ya está firmado

Desde una de las naves de la fábrica de Trubia, la misma a la que este nuevo vehículo dará garantías de carga de trabajo hasta, al menos, 2037, el director general de GEDLS-Santa Bárbara Sistemas, Juan A. Escriña, lanzó la noticia este miércoles a la una de la tarde delante de buena parte de la plantilla: "ayer (por el martes) se firmó el contrato del VAC y este jueves veréis la ceremonia de firma en el Ministerio de Defensa". Sus palabras se enmarcaban en un acto de homenaje a los trabajadores que cumplen cuarenta años de servicios a la empresa. Santa Bárbara ha realizado estos reconocimientos en Sevilla y en Madrid, pero ha reservado Trubia como fin de fiesta de estas celebraciones, pues es aquí, en Asturias, donde el volumen de empleados con cuatro décadas en activo es mayor.

En su pequeña intervención, Escriña habló de lo que la fábrica ha significado durante todos estos años, pero también tuvo palabras para el futuro, entre las que intercaló el anuncio de la firma del contrato para la producción del nuevo vehículo blindado de apoyo al combate con cadenas (VAC). El consorcio TESS Defence (en el que Escribano M&E, Sapa Placencia e Indra se integran con General Dynamics European Land Systems) se encarga ya del Dragon, y ahora lo harán de un nuevo blindado con cadenas que viene a sustituir en el ejército a los viejos TOA (Transporte Oruga Acorazado). Se trata de un vehículo de segunda línea, no como el Leopard y el Pizarro, que destacará por sus prestaciones en movilidad y por su versatilidad. El contrato que TESS Defence ya ha suscrito con Defensa, y cuya firma se escenificará este jueves en el Ministerio, pasa por la fabricación inicial de un lote de 394 unidades.

Con un importe de licitación de salida de 1.953 millones, Escriña explicó que al final del proceso se fabricarán más de 1.000 vehículos VAC hasta 2035, y que el contexto de este tipo de encargos permite hablar de "un futuro halagüeño". Tan es así, que el director general de Santa Bárbara expresó en voz alta su deseo de que la continuidad en las líneas de producción permita a Trubia aspirar a encargarse de nuevo del armamento. "Volver a fabricar cañones y sistemas de artillería autopropulsada", lanzó desde la tarima. Sus deseos son esos y que "dentro de cuarenta años" los empleados puedan recibir un recuerdo a las cuatro décadas de servicio como el que se les entregó a los 180 empleados homenajeados este miércoles, una talla a escala inspirada en un Pizarro. "Sois un referente en España", animó a la plantilla, "y recurentemente se menciona Trubia en los ámbitos de Defensa y ministeriales, habéis conseguido que este Valle todo mundo en España sepa dónde está".

Antes, Escriña había felicitado a los 180 que cumplen 40 años de servicio por seguir en la brecha y en activo después de este tiempo (él mismo, químico de formación, cumplirá 36 en Santa Bárbara el próximo año). "Como empresa lo agradecemos y como empleados también, por habernos facilitado desarrollarnos". El director general admitió que las nuevas generaciones "no van a tener tanta suerte". "Ha cambiado mucho todo y esa visión de jubilarse en la empresa donde empiezas a trabajar, también". No obstante, advirtió a los que vienen, no será fácil estar a la altura de los que ya están en rampa de salida. "Dejáis el listón muy alto", aplaudió a los homenajeados. "No es fácil tener un nivel de excelencia profesional como la vuestra, sois una escuela de vida".

Buena parte de estos trabajadores, unos 150 del total de 180, estuvieron presentes en el acto. Fueron nombrados por grupos de diez y se levantaron a recoger el recuerdo y hacerse la foto. A modo de testigo del relevo generacional que se está dando en Trubia habló Lorenzo Vicente, ingeniero que lleva siete años en la fábrica. Celebró la buena etapa que se abre ahora, con el desarrollo total, de principio a fin, de determinados vehículos y la posibilidad de trabajar en campos diferentes, de "hacer las cosas bien al tener todas las herramientas". Del ecosistema anterior añoró esa amistad en la plantilla. "Entraron siendo críos y llegaron a tener una familiaridad que nosotros no vamos a llegar a tener nunca", lamentó.

La vieja guardia que ayer recibió su homenaje, rematado con un catering servido por el cocinero Pedro Martino, incluye a trabajadores como Valentín Álvarez, de 56 años, quinta generación de trabajadores trubiecos. Entró con 15 años de aprendiz y con 18 ingresó en al plantilla. En el pincheo posterior al acto admitía las diferencias señaladas por Vicente. "Cambió mucho, antes era más una familia, todo gente de la zona. Ahora de Trubia somos cuatro". Y un lamento, lo que se nota la falta de las escuela de aprendices. De allí se salía con un oficio y los treinta mejores ingresaban en la fábrica. Hoy salen de un módulo y les falta todavía mucho.

De los buenos y malos tiempos hablan también las pocas mujeres dentro del grupo de homenajeados. Ana Rosa Martínez y Bibiana Tamargo, ahora en contrato relevo, vivieron todo tipo de épocas. En la actualidad, señala la primera, le gusta especialmente cuando viene a trabajar ver a ese montón de gente joven que ha entrado con los últimos incrementos de la carga de trabajo. Bibiana Tamargo también estaba en oficinas, como su compañera. Entró por oposición y trabajó en Recursos Humanos, que antes era Estadística y Personal. Y vio, como Ana Rosa Martínez, a la que le tocó además el traslado desde Oviedo con el cierre de La Vega, toda esa evolución de tantos años, cambios de empresas, huelgas, despidos... "No, no es lo que era, ni con mucho".