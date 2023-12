En la casa de Marisa Castro la Navidad empieza cuando en la mayoría de los hogares se están recogiendo los adornos. Casi diez meses de trabajo han dado como resultado un espectacular Belén a tamaño natural al que no le falta detalle. "Todo está hecho a mano usando tubos de cartón, papel y materiales reciclados", explica Marisa. Ella y su hija Andrea Martínez se han llevado el primer premio del concurso de decoracion navideña que organiza la Asociación de Vecinos de Guillén Lafuerza y en el que participó como jurado un equipo de La Nueva España. "Este año había 13 candidatos en las categorías de casas y pisos aunque hay casi una treintena de viviendas decoradas.

Es una pena que no haya más participación pero el nivel es muy alto y no todos deciden concursar", explica la alcaldesa de barrio Cristina Yebra. La iniciativa, que se puso en marcha hace siete años, atrae cada mes de diciembre a numerosos visitantes llegados desde distintos puntos de Asturias. "Muchos ven las luces cuando vienen al HUCA y se acercan a dar un paseo". Fernando Vallina vive en Pumarín y ha aprovechado para ver los adornos junto a sus hijos Nel y Sara mientras su mujer acude a un taller. "Lo que más nos gusta de este Belén es que nos podemos subir en en burro", detallan emocionados. "En nuestros diseños siempre incorporamos algún elemento para que la gente pueda disfrutar. El año pasado lo hicimos con el trineo de Papá Noel y en esta ocasión lo teníamos bastante claro desde el principio", explica Marisa mientras sostiene en sus manos la joya de la corona del conjunto de piezas: un precioso y colorido gallo que le llevó tres meses de trabajo. "La mayor satisfacción es ver que a la gente le gusta lo que hacemos y repite la visita".

Raquel García Álvarez es la más veterana del concurso y cada año tira de imaginación para sorprender a los visitantes, su vivienda es la segunda clasificada en la categoría de casas de esta edición. "Al principio solo decoraba yo pero ahora hay casas muy guapas", reconoce. En esta ocasión la idea para diseñar los motivos navideños vino de la mano de una conocida. "Mi amiga Begoña me dijo que se podían hacer cosas muy guapas con botellas vacías y nos pusimos a ello. Yo ya voy a hacer 85 años así que les pedí ayuda a mis hijos porque tuvimos que cortar y pintar casi mil envases". Y es que el trineo de Papá Noel, las flores, las luces y el árbol de Navidad están hechos con plásticos reciclados. "Me los iban mandando del campo de fútbol de El Entrego y fui guardando todo el año. Esto lo hago porque me gusta ver a la gente disfrutar", añade.

Jesús Paredes, tercer clasificado en la categoría de casas, se sumó a la tradición iniciada por Raquel en cuenato se mudó al barrio con su familia. "Mi mujer ya colocaba adornos en el piso pero aquí tenemos más espacio. Cada año cambiamos la decoración y sacamos figuras diferentes. Queda muy guapo cuando ves todas las casas unidas". En la categoría de pisos los tres ganadores fueron otros tantos bajos de la calle Los Claveles, el primer premio fue para el número 6, el segundo para el 12 y el tercero para el 10. "Nos animo la que es hoy alcaldesa de barrio y la decoración da mucha vida", cuenta Charo Rodríguez. "Nosotros nunca fallamos siempre apoyamos las iniciativas del barrio porque sirven para atraer a gente", añade Rolando Fernández, propietario del bar Guillén. "La Navidad es luz y alegría, vienen familias con niños y eso siempre es bienvenido", sentencia Cristina Yebra.