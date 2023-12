Uría 58, el edificio del trágico incendio de hace siete años, se va de turismo

El número 58 de la calle Uría estará siempre asociado a la crónica trágica de Oviedo. En abril de 2016, un incendio con origen en el segundo piso terminó con la vida del bombero local Eloy Palacio, tras derrumbarse el edificio horas después del inicio de las llamas. Además de la tragedia humana, el suceso obligó a trasladar la actividad de todos los ocupantes del inmueble, como la Federación Asturiana de Concejos, el grupo Mahou-San Miguel o la zapatería Mary Paz. También forzó a hacer las maletas a Carlos Espina y Herminia Campuzano, sus propietarios. Siete años después de aquello, el edificio vuelve a pleno rendimiento. Buendía Tours, una agencia de viajes que ya ocupa tres plantas, acaba de abrir su primera tienda física en el bajo, con la intención de poner cara al servicio que ya dan a través de internet a más de un millón de clientes.

José Alonso es el promotor de la agencia y un ejemplo de emprendimiento. Nacido en el concejo de Aller y graduado en Marketing, tuvo que dejar el Principado ante la falta de oportunidades. Se mudó a Bélgica y empezó a trabajar en un hotel de Bruselas, donde se le encendió la bombilla allá por 2011. "Muchos turistas españoles no estaban satisfechos con los tours y me preguntaban a mí sobre qué tren coger o a dónde ir. Aconsejé a tres y les encantó. Entonces, pensé: al cuarto le cobro", explica el empresario. La agencia nació organizando excursiones, aunque sus inicios no fueron sencillos y tuvieron un toque de inconsciencia. "Empecé con 10.000 euros que tenía ahorrados y sin saber nada de francés. Alquilé una furgoneta donde a duras penas entraban ocho turistas", asegura. A Alonso no le importó que muchos belgas se rieran de él: "Me centré en los españoles y me empezó a ir bien. Luego, ya me saqué el carné de autobús, y la empresa fue creciendo bajo la premisa de aportar calidad, algo que mantenemos hoy en día".

El crecimiento de la agencia fue meteórico y, ocho años después, Buendía Tours ya operaba en Bélgica, España, Portugal, Francia, Holanda, Alemania e Irlanda. Alonso decidió entonces volver a casa e instalar una filial en la calle Uría de Oviedo, precisamente en el número 58. "Fue casualidad venir al edificio del incendio, aunque es algo que tenemos presente", dice el emprendedor.

La apertura de las oficinas en la capital asturiana tampoco fue un camino de rosas, ya que coincidió con el inicio de la pandemia del coronavirus en marzo de 2020. El confinamiento fue letal para el sector turístico y Alonso reconoce que acumuló 30 meses consecutivos de pérdidas. "Era una sensación de impotencia. Me despertaba todas las noches por la preocupación y me planteaba dejarlo, pero aguantamos", confirma.

Recuperada de la crisis del covid, Buendía Tours cerrará 2023 con una facturación superior a los 10 millones de euros. Con la tienda física en Uría espera dar un paso más en la atención al cliente, con mayor visibilidad y accediendo a un público de edades diversas. "Da más confianza venir a la tienda a reservar un helicóptero para sobrevolar Nueva York. Igual si lo compras por internet piensas que se va a caer", bromea.

Una de las peculiaridades de la agencia es que no oferta el clásico vuelo más hotel, sino que se centra en las actividades. Algunas son organizadas la propia empresa y en otras hace de intermediaria. Las visitas a la Alhambra de Granada son uno de sus servicios más vendidos, al igual que las excursiones a los Lagos de Covadonga, para la que el pasado verano fletaron tres autobuses diarios.

Al recorrer las tres plantas de las oficinas, sorprende la juventud de sus trabajadores. La plantilla cuenta con 50 trabajadores (45 en Oviedo y 5 en Bruselas) y espera crecer por encima de los 65 con la apertura de la tienda. Alonso tiene claro el perfil a contratar: hombres y mujeres de entre 25 y 30 años. "Traemos gente joven con ganas y talento, que además nos aporta conocimiento tecnológico, tan necesario en una empresa como la nuestra", resume.

Carlos Espina, dueño del histórico edificio, se muestra encantado con la filosofía de sus inquilinos: "Es un lujo tener aquí a tantos jóvenes innovadores". Ahora, Buendía Tours se marca como reto repatriar el talento asturiano que migró, sobre todo a Madrid.

Bajo el lema "Somos una web que abre una tienda y no al revés", el local estuvo preparándose desde mayo para recibir al público. Presenta una decoración característica que apela a su condición de empresa digital. Para entrar por la puerta es necesario aceptar las "cookies", en forma de una galleta física. Y las papeleras lucen el lema internáutico "error 404", entre otros muchos detalles. Ese carácter tecnológico se plasma en que el 80 por ciento de su inversión se realiza en marketing. Además, la agencia paga en torno a 170.000 euros al mes a Google, una cifra que crece cada vez que un usuario pincha en sus ofertas.

La empresa pensaba abrir el local el 1 de diciembre, coincidiendo con la iluminación del alumbrado de Navidad en Oviedo, aunque no pudo hacerlo por un retraso en la licencia del Ayuntamiento, y al final optó por una inauguración más discreta. Tras los primeros días de apertura, Alonso señala que mucha gente se acerca al escaparate con curiosidad, pero que algunos huyen despavoridos al creer que el suyo es un servicio demasiado exclusivo. "Queremos aportar calidad, pero no ofrecemos algo con un precio inaccesible. Estamos ultimando muchas cosas en la tienda y una de ellas es no asustar tanto a la gente", zanja bromeando.