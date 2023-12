Canteli pide a los partidos apoyo unánime al plan de La Vega: "No vale la abstención"

Alfredo Canteli aspira a lograr un respaldo unánime de los grupos municipales al convenio de La Vega. El Alcalde aprovechó su visita este miércoles al "árbol de los sueños" de los comerciantes del Antiguo en el Fontán para mostrar su deseo de conseguir "una aprobación en bloque" del acuerdo alcanzado con el Principado y Defensa para recuperar los 120.000 metros cuadrados de la antigua factoría, aunque lanzó un mensaje directo a PSOE y Vox por la indefinición de su postura respecto al acuerdo en la comisión previa al pleno extraordinario monográfico previsto a partir de las 10.00 horas de este jueves. "La Vega es la gran operación de Oviedo y la abstención no me vale", sostuvo sobre un acuerdo para el que IU-Convocatoria por Oviedo ya anunció su voto favorable.

El regidor reclama "responsabilidad" y el máximo respaldo al plan, a pesar de recordar que cuenta con los votos suficientes para sacarlo adelante en solitario. "Tenemos mayoría absoluta y se va a aprobar", garantizó para, seguidamente, mostrarse crítico con quienes no clarifican su postura. "Un partido puede decir que no le gusta la operación y votar que no, pero no decir que no sabe si la apoya o le gusta. La abstención es quedarse en terreno de nadie", apuntó.

Considera Canteli que las condiciones del acuerdo justifican el voto a favor de los cuatro grupos municipales de la Corporación. Para ello, echa la mirada atrás y compara los términos del convenio con las condiciones acordadas por el tripartito en un protocolo hace cuatro años. "Cuando llegamos –al gobierno local en 2019– decían que La Vega estaba comprada por 41,5 millones. Por suerte no estaba comprada y ahora la tendremos totalmente gratis por la recalificación de 15.000 metros cuadrados", sostuvo el Alcalde.

A su modo de entender, no caben medias tintas a la hora de valorar los términos de un convenio pactado con dos administraciones –la regional y la central– con gobiernos liderados por el PSOE. "Si esa operación no es buena para Oviedo, que venga Dios y lo vea", reflexiona en voz alta el regidor, aún confiado en que "los que se abstuvieron –los grupos municipales de PSOE y Vox– aprueben un plan muy importante para Oviedo y para Asturias".

El gobierno local ya trabaja en proyectos derivados de la adquisición de terrenos en la fábrica armamentística cerrada en 2012. Canteli manifestó su intención de utilizar parte de los mismos, como prevé el convenio, para alejar definitivamente el tráfico rodado de la iglesia de San Julián de los Prados. "Cuando se haga la desviación de la carretera por la calle de La Vega surgirá un gran parque y será el momento de actuar en torno a Santullano", adelantó.

Preguntado por el avance de las obras de la "faba" de la Cruz Roja, el primer edil mostró su satisfacción por el resultado del proyecto y restó importancia a cuando tendrá lugar la inauguración. "Quince días más o menos no tiene importancia ninguna", defiende, poniendo el foco en la buena acogida del proyecto entre los vecinos. "Estuve ayer –el martes– por allí. Queda preciosa. Cuando vas a un sitio y la gente se asoma a los balcones y aplaude se te cae la baba", relató.

Del derribo del puente de Ángel Cañedo, dijo que podría acometerse "en un par de meses", aunque admitió que se trata de un proyecto "complejo". Mostró su deseo de que toda la transformación de la entrada por la "Y “esté "rematada para mayo", además de destacar el avance de la remodelación del Palacio de Deportes, del que descartó grandes cambios respecto al proyecto original. "Desde el principio definimos que aumentaríamos a 5.300 personas el aforo", apostilló.