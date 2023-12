Dos chicos y dos chicas que no superan los 15 años fueron detenidos por la Policía Nacional la tarde del día de Nochebuena cuando corrían desde la calle González Besada hacia el colegio de Las Dominicas. El arresto se produjo poco después de que el 091 recibiera una llamada alertando de que cuatro jóvenes se habían abalanzado en las inmediaciones del parque de Invierno sobre una mujer de avanzada edad, tirándola al suelo para robarle el bolso. La mujer sufrió lesiones en una rodilla y los codos, mientras que la Policía consiguió recuperar sus objetos y el dinero que los jóvenes se habían ya repartido. Tres de ellos están internos en el centro de menores Materno Infantil y dos de los mismos no son imputables por causas penales al no superar los 14 años.

La llamada de emergencia tuvo lugar a las 16.00 horas del pasado domingo. Efectivos policiales se desplazaron hasta el lugar del atraco y entrevistaron, tanto a la víctima, como a una testigo. Ambas coincidieron en que cuatro adolescentes rodearon a la mujer mayor, la empujaron y la tiraron al suelo, arrebatándole una especie de bandolera que llevaba colgada en el hombro. Posteriormente, emprendieron una huida hacia la calle peatonal comprendida entre las calles Pedro Masaveu y Cardenal Cienfuegos. La víctima aseguró que dentro de la bandolera llevaba una cartera roja con varios billetes de 50 euros, así como un monedero del mismo color cargado de monedas. Una vez tomada declaración, la Policía Nacional estableció un dispositivo especial por las calles de los alrededores del suceso. Finalmente, lograron localizar a los sospechosos cuando se escapaban a pie hacia el colegio de Las Dominicas. Uno de los sospechosos confesó la autoría en ese momento, manifestando que habían acordado "pegar un tirón" para conseguir dinero. También se tomó registro a los cuatro jóvenes, recuperando todo lo sustraído a la mujer, además de un móvil que había sido robado previamente en el Materno Infantil. Uno de los jóvenes llevaba un arma blanca que no llegó a utilizar para intimidar a la mujer. Los cuatro detenidos se habían repartido ya el dinero y previamente fueron arrojando al suelo varios de los objetos sustraídos, que luego recogieron los policías para devolvérselos a su dueña. Un chico y una chica fueron llevados a comisaría al tener 15 años ya cumplidos, mientras que los dos, también un varón y una fémina, fueron objeto de las medidas de protección que establece la legislación para los menores de 14 años. El hecho tuvo una gran repercusión entre los vecinos de las inmediaciones del parque de Invierno, pero la rápida actuación policial permitió dar rápidamente con los autores.