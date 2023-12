Herminio sucumbe a la emoción: "Muchas gracias a todos, poco más puedo decir"

Hay ocasiones en las que sobran las palabras y ayer, en la Casa de las Artes de Bueño, fue una de ellas. El gran escultor asturiano Herminio, cuyas obras decoran el edificio ubicado en Ribera de Arriba, cayó rendido por la emoción en la presentación del libro que Alicia Vallina ha dedicado a su figura y su obra. Visiblemente conmovido, apenas pudo pronunciar unas pocas palabras en su turno de intervención y no pudo resistir el derramar algunas lágrimas. "Muchas gracias a todos. Poco más puedo decir", acertó a articular. "Lo siento, pero no soy capaz de seguir, estoy muy emocionado", finalizó el artista, tras recordar la "gran oportunidad" que ha sido exponer sus obras en un espacio "tan maravilloso" como la Casa de las Artes de Bueño. El alcalde, Tomás Fernández, anunció que una de sus esculturas quedará a precio de coste en la instalación cultural riberense tras finalizar la exposición.

El cariño y la emoción fueron los hilos conductores de la presentación del libro. En la previa del acto ya se podía atisbar que así ocurriría. Familiares y amigos, que fueron llegando con cuentagotas, llenaron la Casa de las Artes de Bueño para arropar al escultor, que no paró de repartir saludos. La sala que se fue llenando progresivamente hasta que no cupo un alfiler. No había sillas para todos y la mayor parte del público tuvo que quedarse de pie.

Tras la presentación del acto por parte de la vicerrectora de Investigación de la Universidad de Oviedo, Irene Díaz, las expresiones de emoción ya empezaron a asomar a la cara de Herminio durante la intervención del alcalde de Ribera de Arriba. Para el regidor fue un orgullo ver la sala abarrotada en honor de su "amigo y gran artista" y aprovechó para elogiar la obra de Herminio. "Soy un poco artista, se me dan bien los oficios, pero lo suyo es algo que no es de este mundo", ensalzó Fernández. En ese momento la catarata de emociones que fluía en el interior del escultor natural de El Franco se desbordó, dando paso a unos ojos brillantes y un mentón tembloroso. El Alcalde, siguiendo con los piropos, le cogió la mano a Herminio en un gesto fraternal. "Gracias por ser la persona que inauguró la Casa de las Artes de Bueño con esta obra tan importante. Muchos la quisieran en sus museos", le agradeció Fernández.

"Antes de que Herminio se ponga a llorar desconsoladamente voy comenzar mi intervención", bromeó la autora del libro, Alicia Vallina. Para la periodista e historiadora ha sido "muy gratificante" escribir sobre "el gran hombre que está detrás del artista". Entre su lista de agradecimientos guardó especial lugar para la familia de Herminio, en concreto para su mujer, Teresa, "un pilar de esta historia". "Desde que era una niña cogió de la mano a Herminio y juntos han llegado aquí tras más de 60 años juntos", relató Vallina, que conoció la figura del escultor tras una exposición en el Niemeyer, hace una década, en la que Herminio terminó, también, donando una de sus esculturas. "Es un hombre tremendamente generoso".

La autora realizó un recorrido vital sobre el artista, narrando sus grandes y pequeños hitos. Desde los domingos de juventud con su tío Angelín, "el ferreiro" –un artista "visionario", para el que Vallina reclamó un centro en La Caridad–, pasando por sus primeras obras al óleo, hasta cuando le regalaron una máquina de cortar madera y comenzó a tallar.

"Es un hombre de pocas palabras pero mucha acción a través de sus obras", explicó Vallina, antes de definirle como un "sabio del siglo XVI": "Su estudio es un universo mágico donde se cultivan todos los saberes".