Pacientes y sanitarios del centro de salud de La Corredoria, entre cubos para las goteras

"Es vergonzoso, da pena cómo tenemos el centro de salud, parece tercermundista". Así de rotunda se mostró la alcaldesa de barrio de La Corredoria y presidenta de la asociación de vecinos de San Juan, Maite Orozco, tras ver de primera mano cómo los sanitarios colocan cubos para recoger el agua de las goteras y las filtraciones obligan incluso al cierre de alguna consulta donde "a la gente se le cae la escayola encima".

El equipamiento, que el próximo septiembre cumplirá tres lustros, atiende a más de 21.000 vecinos, estimándose la carga media de cada médico de familia en unas 1.700 cartillas, según los datos barajados por unos vecinos a los que, más allá de la saturación de las consultas, les parece indignante el estado del edificio. "No entiendo que el Principado pueda tener así un centro de salud. Se supone que debe ser un lugar con las mejores condiciones sanitarias, pero está hecho un desastre", apunta Orozco.

La alcaldesa de barrio asegura no entender cómo "un edificio relativamente nuevo" presenta un estado tan deteriorado. A su juicio, la Administración regional, de la que depende su cuidado, asiste de brazos cruzados al duro día a día del personal sanitario. "¿Hay algo más necesario que tener un centro de salud en buen estado?" Se pregunta la representante vecinal, nombrada recientemente alcaldesa de barrio por el gobierno municipal de Alfredo Canteli.

La plantilla del centro no oculta su indignación a los usuarios. "Me enseñaron una consulta que se cierra a causa de las lluvias y no daba crédito", explica Orozco, describiendo lo que considera una situación inadmisible. "No solamente hay humedades. Se cae la escayola, y dicen que cuando llueve el agua entra directamente", relata la vecina.

Según relatan los usuarios habituales del centro de salud, los días de intensa lluvia, el agua causa estragos tanto en las zonas comunes como en determinadas consultas. "Se inunda todo, cualquier día salimos nadando", indica una afectada que suele acudir regularmente al equipamiento para hacer seguimiento de su enfermedad crónica con el médico de familia.

A falta de inversiones regionales de calado para atajar el problema, la plantilla se las arregla como puede. Una canaleta casera conduce buena parte de las filtraciones a numerosos calderos colocados de manera estratégica en las zonas más conflictivas.

Quejas sin respuesta

Las quejas, aseguran, han sido trasladadas al Principado en varias ocasiones, pero la solución nunca acaba de llegar. "Hicieron alguna actuación pequeña, parches que valieron de poco o nada", apunta otro vecino avezado a ver como los días de mal tiempo el agua circula por los pasillos. "Es algo caótico, increíble en los tiempos que vivimos, aunque la gente parece que ya se han acostumbrado a vivir con estas condiciones", concluyen los vecinos, con escasas esperanzas de ser escuchados. "El Principado mira para otro lado", concluyen.