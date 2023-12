La portavoz y concejal de VOX Oviedo, Sonsoles Peralta, habla en esta entrevista sobre el derecho a la vida y las propuestas de su partido como apoyo para las mujeres embarazadas.

–Existe un grave problema demográfico en la región ¿Cómo influye el aborto en las estadísticas?

–Tanto en Asturias como en Oviedo tenemos un grave problema demográfico, un envejecimiento de la sociedad. En el año 2022 se produjeron un total de 98.316 abortos en España, 10.000 más que en 2021. En Asturias se registraron 1.837 abortos con un incremento de la tasa en un año de un punto por cada 1.000 mujeres (de 11 a 12); 100 abortos más que en 2021. Oviedo, por sus características demográficas, por la importancia como capital del Principado, tiene la obligación moral de atender a las mujeres que necesitan apoyo municipal para elegir la vida de su bebé en lugar de su muerte como medida eugenésica.

–¿Existen ayudas específicas a mujeres embarazadas en el Ayuntamiento de Oviedo?

–La realidad es que existe una auténtica falta de propuestas y de apoyo para aquellas mujeres que en principio optan por no continuar con el embarazo. No existe un programa específico que suponga una intervención de la administración local de una manera positiva en la defensa de la vida. Los poderes públicos no deben ser impedimento para poner a disposición de la sociedad todos los medios y mecanismos a su alcance.

–¿Qué propone VOX Oviedo?

–Un programa específico de atención a mujeres embarazadas desde la concejalía de Políticas Sociales con la inclusión de los siguientes servicios de asesoramiento: socioeconómico, psicológico, alternativas al aborto, sobre la posibilidad de la adopción, sobre la importancia de visualizar la ecografía con anterioridad a la toma de cualquier decisión sobre el embarazo, las secuelas psicológicas y físicas del aborto. Un teléfono gratuito de atención a madres gestantes, de manera confidencial. Un plan de ayudas económicas para madres gestantes sin recursos y en situación de vulnerabilidad. Un programa específico de ayuda a adolescentes con los siguientes puntos: 1º Información orientada a este grupo de la población, alejada de sesgos ideológicos; 2º Plan para que en el caso de que opten por continuar con el embarazo, puedan proseguir sus estudios; y 3º Apoyo psicológico continuo.

-¿Considera que falta información al respecto de este problema?

-Si claro. Por eso también proponemos que el Ayuntamiento aborde, a través de programas de difusión, centros educativos, coloquios… la falta de información, sobre todo en la adolescencia y en la juventud, sobre la realidad del embarazo, del aborto, la adopción, así como las secuelas del aborto. Y, por último, buscar convenios de colaboración con Fundaciones que abogan y luchan por la vida, impulsando la implantación de sedes en nuestro municipio.

-En los tiempos que corren parece que las políticas van más encaminadas a ayudar a las mujeres a abortar que a sacar adelante su embarazo.

-El derecho a la vida es un derecho constitucional; en la Constitución se recoge uno de los valores que debe prevalecer sin duda en una sociedad sana y evolucionada, en la que tristemente las políticas y las leyes obvian el derecho a la vida del no nacido, promocionando el aborto como si fuera un derecho para la mujer.

-¿Qué le diría a esas mujeres?

-Muchas mujeres que recurren al aborto lo hacen porque no tuvieron otra opción ni otra salida. Esto es sin duda un drama para la sociedad y una injusticia para las mujeres y los niños. En VOX defendemos que el aborto implica algo más que una mera decisión de la mujer sobre su propio cuerpo ya que abortar implica tomar una dura decisión sobre la vida o la muerte de su hijo. Con la información adecuada podemos salvar dos vidas, la de la madre y la del hijo.