La banda ovetense "Real Straits" rinde tributo a los insuperables "Dire Straits" desde hace más de diez años. Aunque con el grupo han tocado diferentes músicos, Ángel Miguel, vocalista y guitarrista, la ha liderando desde sus orígenes. Hoy ofrecerá un concierto para festejar el fin de año acompañado por Sam Rodríguez e Hiram Zúñiga a los teclados, Alejandro Blanco en la batería, Antón Ceballos en el bajo, Dani León en la guitarra y Gueorgi Oganesian en el saxo. Será a las 21.00 en la Sala Tribeca, con aforo completo y todas las entradas vendidas.

-¿Cuál fue el inicio de "Real Straits"?

-Pues un poco romántico, por lo jóvenes, y sobre todo con ilusión y rodeado de amigos. Las primeras veces que tocamos recuerdo que fue en un local de Oviedo que se llamaba "La Calleja", que ahora ya no existe, su lugar lo cupa "El manglar". Y recuerdo sobretodo las palabras de Rafa Kas, un gran amigo y referente para mí que me decía: "Angelito, estás tardando en hacer esto, tenías que haber empezado hace 10 años". Aunque al final parece que llegamos a tiempo (se ríe).

-¿De dónde viene esa pasión por "Dire Straits"?

-La música de "Dire Straits" ha marcado mi vida, me ha ido acompañando a lo largo de las distintas etapas hasta tal punto que se ha convertido en la banda sonora de mi vida. Aunque me apasiona toda su dicografía, guardo especial cariño al LP "Brothers in arms" y mi "spanish city" sin duda sería Llanes. Aprendí a tocar la guitarra cuando tenía 9 años gracias a mi padre, cuyo nombre recibí casi como un calco y al que tristemente perdí a la edad de 15 años. Era mi ejemplo a seguir y cuando me faltó, me derrumbé. Sin embargo, la música de "Dire Straits" de aguna manera me sacó del hoyo porque seis meses después yo estaba saltando como un loco mientras disfrutaba de la música en directo de mi grupo favorito en la Barcelona del '92. Veía a Mark Knopfler, un tipo con guitarra roja y cinta en el pelo y era feliz, aunque al mismo tiempo no podía evitar sentirme mal por estar disfrutando cuando había perdido a mi padre. Así que yo creo que era un poco inevitable, cosas de la vida, ¿coincidencia, destino, azar? no estoy muy seguro.

-Con todas las entradas vendidas ¿siente nervios por el show?

-Pues sí y no. Vamos a salir a darlo todo, como hemos hecho siempre, con el 100% sobre el escenario y muchas sorpresas, no sólo durante el concierto sino también de cara al año que entra. Y quién sabe, también si para el 2025. Aunque se hubiesen vendido la mitad de las entradas nosotros le pondríamos la misma pasión y las mismas ganas, porque para mí no significan lo mismo éxito y triunfo. Hubiesemos sido igual de exitosos con la mitad del aforo, porque es algo que sólo depende de uno mismo, de estar conforme con lo que hace y ser feliz. Sin embargo, el triunfo se refiere más al reconocimiento que el resto del mundo tiene hacia aquello que creas y que no depende tanto del individuo sino de circunstancias externas. Pueba de ello son artistas como Van Gogh cuya obra no fue reconocida hasta tiempo después de su muerte.