El artista ovetense Frodo Álvarez pinta con luz el Año Nuevo en Hong Kong

El artista ovetense Frodo Álvarez, una referencia mundial en el arte del "light painting", va a despedir el año y arrancar el nuevo pintando de luz otra zona del mundo: Hong Kong. A las varias escalas que ya ha hecho con su arte por Asia, en Kuwait, Qatar, y alguna tan increíble como el proyecto que llevó a todo su equipo a Longhushan, en la provincia china de Jiangxi –donde crearon con luz las figuras de un tigre y un dragón al pie de un templo–, se le va a sumar ahora la que fuera antigua colonia británica. Le espera el Bank of China Hong Kong Tennis Open, un torneo de tenis de la ATP que empieza hoy y se prolongará hasta el 7 de enero, donde el asturiano y su divertimento de luz será uno de los añadidos a los eventos paralelos a la competición, para llevar "un poco la ilusión del tenis a otro plano", dice.

"En Oriente Medio les gustan muchísimo las luces, tanto las acciones de ‘photocall’ como los shows en directo tienen muchísima acogida; por eso creo que va a ser un éxito total", destaca Frodo Álvarez casi mientras va cerrando maletas. En concreto, va a ser el artífice de un "photocall light painting" que supone que a los participantes "les daremos una raqueta y con el efecto de lanzamiento de la bola crearemos el efecto de luces que se plasmará en una fotografía, para que se lleven un recuerdo muy único y divertido", explica.

Este tipo de "photocall" que se basa en la propia especialidad de Frodo, la de hacer fotografía artística plasmando la trayectoria de una fuente luminosa en movimiento en un ambiente con poca luz, ya lo ha puesto en práctica con gran éxito en otras citas. Como en un festival de luz en Kuwait "en el que estuve 10 días, trabajando 7 horas al día y en el que se generaron miles de retratos", cuenta. En realidad, "este photocall es muy adaptable a eventos de deportes de movimiento y solo es una muestra más de que el ‘light painting’ tiene mucho potencial en todo tipo de eventos, ya sea de empresa, presentación, fiesta navideña, boda, jornadas corporativas… en cualquier sitio nos encajaría".

El proyecto no le da ningún quebradero de cabeza. Esos los deja todos para la maleta que ha tenido que hacer. "Al tener que llevar todo tipo de linternas y aparatos que suelen pesar, el límite de peso en los aviones es un handicap si no queremos pagar un dineral. Vamos dos personas y entre los dos nos llevamos como 50 kilos en material. Hasta compré una pesa para no darme sustos en el embarque; y a todo eso, añade que sea cómodo de llevar", dice entre risas.

No tiene ni idea de cómo podrá festejar por esos lares la Nochevieja, pero sabe que en Hong Kong además del año nuevo chino (en febrero) también se celebran las fiestas occidentales. "Ya sea con uvas, galletas o gajos de mandarina, lo celebraremos fijo. Pero ya el hecho de acabar el año en China trabajando es algo que me motiva muchísimo y es algo muy bueno, me hace empezar el año con mucha ilusión y veo que pude ser un año bueno por el ‘feedback’ que tenemos de nuestros proyectos", asegura este matemático que trabajaba de programador hasta que decidió apostar por su hobby. "Creía en su enorme potencial en el mundo de los eventos, y aparte disfrutaba muchísimo de compartir con la gente mi saber en el ‘light painting’, y el retorno que me llega compensa la energía y el arte que meto en esto. Desde 2015 vivo de esto y veo que seguimos una evolución orgánica y muy natural y cada vez van saliendo cosas y proyectos más chulos. En 2015 había cero demanda del ‘light painting’, y ahora se va conociendo más, y se va valorando más".

Si trabajo no le falta, ideas tampoco. "Estoy diseñando muchísimas acciones diferentes, no solo con el ‘photocall’, que es con lo que empezamos y creamos escuelas, sino también con ‘light mob’, que son creaciones multitudinarias en espacios públicos, ‘mini light mob’, acciones para empresas, para jornadas en auditorios con la gente sentada, la postal de luz que lanzamos estas navidades, talleres para niños..., bautizos ‘light painting’ para familias… Pienso que lo mejor en este campo aún está por llegar, pero espero estar ahí para disfrutarlo. No puedo ser más feliz que viajando por todo el mundo, pintando el mundo con luz y compartiendo mi luz con la gente que se cruza en mi camino".