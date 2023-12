La hostelería afronta una Nochevieja con el cartel de "completo" y el "tardeo" al alza

Oviedo está, a las puertas de la Nochevieja, "a rebosar". Y las reservas de cenas de la última jornada de 2023 y comidas de Año Nuevo también, tal como señalan desde las asociaciones hosteleras ovetenses. Otra tendencia que está cogiendo mucha fuerza es el "tardeo": la gente se anima, cada vez más, a salir en horario vespertino para pasarse por bares, terrazas o restaurantes. Los profesionales del sector manifiestan que están teniendo unas navidades "muy buenas" y se muestran "satisfechos" con los resultados. Entre los ingredientes del cóctel de este éxito señalan la "acertada" programación de actividades del Ayuntamiento de Oviedo, que ha dado a la ciudadanía "cosas que ver y hacer" en el corazón de la ciudad, y una meteorología benévola para el fin de diciembre. Estas sinergias han permitido que en las calles no quepa un alfiler y que los ovetenses tengan "ganas de salir".

"Está todo lleno, ha funcionado el tema de reservas de cara a Nochevieja. Todas las navidades están siendo buenas", explica el presidente de OTEA Oviedo, David Codón. Califica de "muy positivos" los resultados, que cada año "van a mejor". La línea que aprecian en el comportamiento de los ovetenses es que cada vez más deciden disfrutar de las fiestas en los locales hosteleros, que incrementan su público en horario de tarde. Las comidas de Navidad y la de Año Nuevo también son muy solicitadas. "La Nochebuena se celebra más en casa, pero las otras están aumentando", detalla Codón.

Para el directivo, las actividades navideñas, los mercadillos y la iluminación han sido un "acierto". "Es importante programar. Cuando se hacen cosas la gente se tira a la calle y, al final, también termina consumiendo en hostelería", argumenta, ya que "no es lo mismo ir al centro y que no haya nada que sabiendo que tienes mucho que ver y que hacer". En opinión de Codón, se demostró en otras ciudades que este modelo "funciona". Que estos días no llueva también marca la diferencia. "Si el tiempo acompaña y la gente está con ganas de salir va a ser una buena Nochevieja", concluye.

Pablo Cueto, miembro del colectivo hostelero Ruta del Oviedo Antiguo, es de la misma opinión: la programación y el tiempo acompañan. Para el hostelero, la Navidad en el Antiguo está siendo "muy buena". En su caso ha notado, de primera mano, el cambio de hábitos de la clientela, que se está decantando por el "tardeo": algunos ya comienzan por la mañana o a la hora del vermú. "Antiguamente los sitios se vaciaban por las mañanas y las tardes", recuerda, especificando que para el que abría en horario nocturno no había demasiado contratiempo, pero para el que no "era una jornada complicada". Cueto ha observado que ahora sí que hay gente que sale por la tarde y se queda hasta el horario de cierre. "La gente va tomando algo en varios sitios y acaba cenando en casa", relata. Destaca el caso de Nochebuena, que cayó en domingo por lo que la gente salió al mediodía –"como cualquier otro"– y ya continuaron hasta bien avanzado el día. Prevé lo mismo para hoy.

En las calles Manuel Pedregal y Campoamor también han notado esa línea. "La gente se anima más a tomar algo por las tardes y Oviedo está a tope", cuenta Joaquín Trigueros, presidente de la Asociación de la Ruta de los Vinos, para quien, al igual que sus compañeros de sector, la programación navideña y la iluminación "colaboran". Las Navidades en esta zona de bares han sido "mejores" que en campañas pasadas en las que la sombra del covid acechaba. "Son tiempos que quedaron atrás", opina. No olvida que ahora hay "bastantes casos de gripes y resfriados", pero "no es lo mismo" y la gente ya sale "de otra manera".

Crivencar, empresa a la que pertenecen las sidrerías Tierra Astur, asegura que desde principios de diciembre tiene completo el cotillón de Nochevieja que organiza en su local del Bulevar de El Vasco. "A mediados de octubre ya había personas reservando, se han anticipado mucho", comunica su responsable de comunicación, Juan Carlos Martínez. Para comidas de Año Nuevo también están teniendo, en sus palabras, bastantes reservas aunque sin llegar al lleno total porque siempre dejan un hueco en sus comedores para los que se presentan sin haberse asegurado una mesa. Para Martínez se nota especial alegría en la calle durante estas navidades, también repite el mantra: "ganas de salir". Recuerda, igualmente, que el año fueron las primeras "sin covid, aunque quedaba algo de fondo". "Este año la gente ha venido con ganas de pasarlo bien, llevamos desde mediados de noviembre con muchísima actividad".