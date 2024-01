El reto de lograr una furgoneta adaptada para el exatleta José Luis Capitán, que padece ELA: "Acudir a los partidos de sus hijos dejaría de ser una aventura"

José Luis Capitán alcanzó la cima del mundo en 2005 al ritmo que marcaba con sus piernas. Doblegó los 13 kilómetros de escarpada carretera que culminan en la cumbre del Angliru en 1 hora y 36 segundos, fijando un récord que se mantiene imbatido. Las cosas han cambiado. "Capi", como le conocen sus amigos, sufre esclerosis lateral amiotrófica (ELA) desde hace nueve años y medio. Durante este tiempo ha plantado cara a la enfermedad y ha hecho todo lo que ha estado en su mano para darle visibilidad, conseguir recursos para las asociaciones y desarrollar la investigación para mejorar la calidad de vida de los enfermos. José Luis ha dado mucho sin nunca pedir nada a cambio y ahora es el momento de recibir. Por ello, amigos y familiares del exatleta lanzan la campaña "CapiVan" para recaudar 35.000 euros y conseguir una furgoneta adaptada que le permita desplazarse junto a su silla de ruedas.

Los viajes para Capitán, padre de tres hijos y afincado en Colloto, son una odisea al no disponer de un vehículo adaptado. El madrileño debe moverse con cierta regularidad entre su ciudad natal, Asturias, y San Martín del Castañar, en Salamanca. La solución es poco práctica y muy cara: en cada viaje la familia tiene que alquilar un taxi, tal como explica su mujer, Teresa Pérez. Pero en septiembre, al asistir a una carrera en la capital de España, descubrieron una solución. Un amigo de José, que también sufre ELA, les prestó una furgoneta adaptada.

El camino que tomaron fue, en un principio, el de buscar alquileres de este tipo de furgonetas. Al mirar el mercado se dieron cuenta de que no era tan fácil. "Buscamos, pero no hay apenas oferta de vehículos adaptados", relata su mujer. Solamente encontraron en Madrid, pero resultaba inviable rentarla porque la furgoneta hay que recogerla y dejarla en la capital. Los amigos del exatleta decidieron echarle una mano. Así nació "CapiVan", impulsado por la revista "Corredor", Sport Life y Toyota. Esta última le proporcionará un vehículo, modelo Proace, a precio de coste y se harán cargo de la modificación completa. Cuando les dejaron la furgoneta descubrieron un mundo nuevo, el de ir a cualquier sitio sobre la marcha. Cuestiones tan rutinarias como vacunarse o acudir a un partido de sus hijos dejarían de ser una aventura. Su estado de salud condiciona cualquier salida, que requiere el protocolo de reservar con antelación un taxi y luego, quizá, terminar cancelando por causas sobrevenidas de su patología. "Nuestro hijo mayor juega al fútbol y el segundo es árbitro. Ya está pitando, pero su padre no ha podido ir a verle todavía", comenta Pérez, que recuerda la ilusión de su hija pequeña, de 7 años, al viajar por primera vez junto a su padre cuando les dejaron la furgoneta. La niña siempre va en coche con su madre porque todos no entran en el taxi.

"Capi" también podría asistir a muchos eventos deportivos en los que le reclaman, pero debe declinar la invitación por los contratiempos del transporte. "Es un follón organizativo, logístico y económico", reconoce su mujer.

La campaña "CapiVan" se lanzó la semana pasada y recaudó casi 7.000 euros en menos de 24 horas. Ayer superó el ecuador, ya que rebasó la cifra de 18.000. Existen varias formas de participar desde la página www.capivan.es. Puede optarse por la donación o por la compra de merchandising, que ofrecen en forma de tazas y bolsas de telas con diversos artículos deportivos. También está la posibilidad de entrar a un reto, a través de una app. Se trata de una carrera virtual que cubre los 13 kilómetros de la subida al Angliru y que tiene un precio de 10 euros. "Gracias a la furgo, podrá seguir haciendo lo que más quiere, dar visibilidad a la ELA", concluye su mujer.