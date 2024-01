La justicia asturiana despide en Oviedo a Tomás Álvarez-Buylla, el fiscal que "irradiaba alegría"

Los representantes de la justicia asturiana, los hombres y mujeres que actúan con firmeza y serenidad en los juzgados si llevan la toga puesta, también lloran cuando el destino dicta sentencias inesperadas. Ayer quedó patente durante el funeral celebrado en la iglesia de San Isidoro el Real por el eterno descanso del fiscal ovetense Tomás Álvarez-Buylla García, que falleció el pasado martes por la noche, con 64 años recién cumplidos, a consecuencia de un infarto fulminante. «A la hora de recordar a Tomás no hay posibilidad de caer en la exageración ni de hacer un panegírico. No hay más que ver el cariño que se ganó entre sus amigos y compañeros, todas las cosas buenas que dicen de él, para saber que su vida fue un ejemplo. El mejor juicio es el de aquellas personas con las que se convive a diario», señaló el párroco José Luis Alonso Tuñón durante su homilía en un templo repleto.

Aunque el repentino fallecimiento de Tomás Álvarez-Buylla cogió a todos por sorpresa, la mayoría de sus compañeros de la Fiscalía, abogados de toda Asturias, funcionarios con los que trabajaba codo con codo, familiares y amigos no quisieron perder la oportunidad de despedirse de un hombre al que todos admiraban por irradiar alegría y bondad al tiempo que destacaba por «enorme» profesionalidad. «Era capaz de congeniar su enorme capacidad para trabajar duro con crear un buen ambiente entre sus compañeros. Tomás era espartano en el trabajo, muy responsable. Era el primero en llegar, el que abría las puertas de la Fiscalía», asegura el fiscal Javier Marqués, uno de los grandes amigos del fallecido junto a compañeros como Gabriel Bernal o Juan José Martínez Junquera. «Todos los días nos juntábamos para tomar el café y echar un rato juntos. Es una pérdida muy grande», explica Marqués, que ayer estaba en el funeral junto a los fiscales Fernando Laserna y Alberto Martínez Rancaño. «Como profesional era excelente y como compañero un auténtico diez. Siempre tenía un chiste, una broma o una buena palabra para generar buen ambiente», explica Martínez Rancaño haciendo referencia al fallecido.

Es evidente que Tomás Álvarez-Buylla ha dejado huella. La fiscal superior de Asturias, María Esther Fernández, fue incapaz de contener las lágrimas a la entrada de la iglesia. También tenía un nudo en la garganta el que fue teniente fiscal de Asturias, el ovetense Joaquín de la Riva Llerandi. «Estuvimos juntos durante treinta años y teníamos una relación muy estrecha. Era una persona bromista, alegre y de muy buen corazón. Estoy conmocionado y todavía no me hago a la idea de que no lo vayamos a ver más», explicaba De la Riva visiblemente afectado antes de la misa. También acudieron a la iglesia de San Isidoro el actual presidente del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), Jesús María Chamorro, y el magistrado Ignacio Vidau Argüelles, que también estuvo al frente del TSJA hasta 2019. «Todavía estoy impactado, es una pérdida muy grande para la justicia asturiana. Era todo bondad, un buen amigo», aseguraba un Vidau emocionado al llegar al funeral.

El alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, también estuvo en el funeral por Tomás Álvarez-Buylla. «Se nos ha ido un gran ovetense, una persona muy querida dentro y fuera de su profesión. Tomás era simpático, agradable y cercano. Ha sido un impacto muy grande por lo inesperado, pero a veces la vida es así de dura», sostiene Canteli. Otras figuras de la justicia asturiana, como el decano de los jueces de Oviedo, Jorge Punset, o el presidente de la Audiencia Provincial, José Antonio Soto-Jove también se sumaron al multitudinario homenaje que recibió ayer Tomás Álvarez-Buylla. «Habíamos estudiado juntos la carrera y cuando nos tocaba trabajar juntos, siendo yo juez y él fiscal, era una persona colaboradora que nunca te ponía ningún problema. En cuanto al ámbito personal, Tomás era una gran persona y transmitía alegría», asegura Soto-Jove.