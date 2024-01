Los Reyes Magos ya están preparados para su llegada a Oviedo

"Habrá miles de niños, espero hacerlo muy bien"

El ingeniero y empresario de astilleros Álvaro Platero tiene una dilatada experiencia como ayudante del Rey Melchor, pero no en Oviedo, sino en Castropol. Estos días se enfrenta a un nuevo e ilusionante reto en el que espera estar a la altura de los Magos y de los niños ovetenses.

–¿Qué tal sientan los ropajes? ¿Necesitan retoques?–

El traje está muy chulo y me queda bien. Un poquito corto, porque soy muy grandote, así que me tienen que arreglar un par de cosillas. El largo y un poco del cuello, también.

–¿Emocionado con la Cabalgata?

–Fui muchos años ayudante de Melchor en Castropol, pero hay una diferencia gorda con Oviedo. Que salgamos 1.600 personas me parece brutal.

–¿Qué significa ser ayudante de un Rey Mago?–

La experiencia de colaborar con la ilusión de los niños y de hablar con ellos es impagable. Lo he hecho durante siete años y es espectacular.

–¿Qué espera de la recepción en el Calatrava?

–No sé cuántos niños van a ir, un montón. Ahí si que no tengo experiencia. En Castropol se hace después de la cabalgata y son cien niños. Aquí serán miles pero espero hacerlo lo mejor posible.

–¿Qué tal se han portado los niños de Oviedo?

–Seguro que se han portado bien.

Luis Antuña | Presidente del Colegio de Médicos, ayudante del Rey Gaspar

"Vamos a experimentar algo mágico, único"

El urgenciólogo y presidente del Colegio de Médicos de Asturias, Luis Antuña, afronta una aventura nueva para él, pero que ha vivido muchas veces desde las calles de la capital. Ser ayudante del Rey Gaspar no es cuestión baladí. Está tan ilusionado con su misión como un niño más.

–¿Qué tal sientan los ropajes? ¿Necesitan retoques?

–Las prendas que nos han proporcionado sus Majestades están perfectas. Nos sientan muy bien y parecen hechas para nosotros expresamente, a medida. No hay nada que retocar, en caso parece que lo han diseñado para mí. Me queda como un guante.

–¿Emocionado con la Cabalgata?

–Mucho. Salir en la cabalgata de tu ciudad es un honor. He asistido como público desde hace más de veinte años, pero vivirlo desde dentro será otra cosa.

–¿Qué significa ser ayudante de un Rey Mago?

–Es disfrutar con la ilusión de los niños. Es experimentar algo mágico, único. Es una sensación que no se consigue en ninguna otra circunstancia.

–¿Qué espera de la recepción en el Calatrava?

–Será una gran experiencia. Estoy nervioso por todos los niños que vamos a atender, que van a ser muchísimos, y nos tiene que dar tiempo con todos.

–¿Qué tal se han portado los niños de Oviedo?

–Que estén tranquilos. Todos van a tener sus regalos.

Prince Kennedy | Sociólogo, ayudante del Rey Baltasar

"Mantengo la ilusión de la primera vez"

El sociólogo Prince Kennedy Yyoha no necesita presentación. La presión ya no le puede: es el único que no es su primera vez en Oviedo como ayudante de un Rey Mago, en su caso Baltasar. El veterano asistente –lo hace desde 2006– quiere ver de nuevo la capital plagada de sonrisas.

–¿Qué tal sientan los ropajes? ¿Necesitan retoques?

–Necesitan alguno. Estaba de viaje, en África, acabo de llegar hace una semana y perdí algunos kilitos. Las botas que me probé creo que no son las mismas. Seguro que las mías están en el teatro Campoamor. Lo van a arreglar seguro.

–¿Emocionado con la Cabalgata?

–Muchísimo. Tengo el deseo de estar con los niños, como cada año, compartiendo y respondiendo a sus ilusiones. Es muy gratificante.

–¿Qué significa ser ayudante de un Rey Mago?

–Ya es una tradición para mí ser el ayudante de su Majestad Baltasar, son muchos años. Pero mantengo la misma ilusión que la primera vez que lo hice.

–¿Qué espera de la recepción en el Calatrava?

–El espacio es muy bueno, muy grande, y van a venir seguro muchísimos niños. Será genial.

–¿Qué tal se han portado los niños de Oviedo?

–Muy bien, la mayoría recibirá los regalos. Dos o tres solo, muy poquitos (se ríe). Un porcentaje recibirá carbón.