Roban por segunda vez en un mes en la cafetería del campo de fútbol del Vallobín: "Estamos hartos"

Los responsables del Club Deportivo Vallobín denunciaron ayer en comisaría un nuevo robo en sus instalaciones, el segundo que se produce en menos de un mes. Según explica el presidente del equipo fueron más los daños provocados por los autores del asalto al acceder al complejo que el botín que consiguieron llevarse de interior de la cafetería, pero Miguel Zaragoza exige que se tomen medidas cuanto antes. "Ya estamos hartos", asegura.

Las cámaras de seguridad que hay en el interior de la cafetería del complejo captaron a un ladrón encapuchado y con guantes de goma a las 04.47 horas de la madrugada del ayer. El autor del asalto se dirigió rápidamente a la caja registradora y sólo consiguió hacerse con unas pocas monedas que había en el interior. "Estos días se jugó un torneo de Navidad de niños y el concesionario de la cafetería había hecho buena caja, así que no dejó el dinero dentro", explica Miguel Clemente, que es asesor de la junta directiva. Previamente, el ladrón, sólo o con ayuda, había destrozado la puerta de acceso a la cafetería. "Sólo estuvo tres minutos dentro porque no había nada, pero para acceder al recinto también rompieron una valla que acabamos de poner nueva", añade Clemente , que ya ha solicitado una reunión con la Policía Local y otra con los responsables del cuerpo Nacional de Policía. "Todo lo que tenemos aquí nos ha costado mucho esfuerzo y esto no se puede permitir", añade.