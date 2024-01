Las colas de la ilusión toman el Calatrava

Cargados de regalos y sin carbón, porque los niños se han portado especialmente bien este año. Así dicen llegar a Oviedo los Reyes Magos, que llenarán de ilusión esta madrugada las casas de todo el mundo. Melchor, Gaspar y Baltasar estuvieron ayer en el Palacio de Exposiciones y Congresos del Calatrava, donde fueron recibidos con furor, ya que la multitud abarrotó el recinto durante toda la tarde y las colas superaban la media hora de espera. Detrás de esas filas, peticiones de todo tipo y una fijación por asegurarse de que los deseos habían llegado a Sus Majestades. "Algunos nos traen la carta y otros nos dicen, que ya la mandaron, pero la entregan por duplicado por si se pierde", recalca Melchor.

A la entrada tocaba tomar una decisión, elegir la cola de tu rey mago favorito. Los hermanos Juan y Martín López tenían clara su predilección por Melchor, al que le pidieron regalos deportivos: un balón y una camiseta del Real Oviedo. Por su parte, Telma Sánchez se inclina por Gaspar, al que le ha pedido un carricoche, un juego de mesa y "las sorpresas que se les ocurran" a los Reyes. "Tenemos muy buenas referencias de los padres y de los colegios, los niños tienen que estar tranquilos que mañana van a recibir muchas cosas", confirma Gaspar. Abi Cerezo tiene vocación de cantante y ansía un micrófono y un altavoz. El Rey Mago le recuerda que también hay que pedir para los padres y los mayores, a lo que la madre responde con un espontáneo "yo solo pido que nos sigamos queriendo".

Por el puesto de Baltasar pasa Inés Carpintero, que no desvela sus peticiones más allá de una muñeca "Nancy". "¡Pues mucho estuvisteis hablando para pedir solo eso!", bromean los familiares que la acompañan. Baltasar destaca entre las peticiones más repetidas juguetes como muñecas y camiones de bomberos. Pese a que las nuevas tecnologías están presentes cada vez en edades más tempranas, sorprende que los más pequeños aún conservan el gusto por lo manual, como los puzles, los recortables o las piezas de construcción como los "Lego". Hay otras peticiones muy concretas, como la de Lía y Abi Martínez: una cabeza de maniquí para desarrollar su afición por la peluquería.

En la víspera de la cabalgata, la lluvia no cesa. Niños y familiares imploran porque, de forma mágica o no, el tiempo dé una tregua hoy. Los Reyes Magos, que son magos pero no ajenos a los nervios ante una cita así, señalan que es un día para salir a la calle haga el tiempo que haga. "Hay mucho esfuerzo detrás de la cabalgata y vamos a disfutarlo mucho. Es el día grande de la Navidad", coinciden. Por su parte, la concejala de Festejos, Covadonga Díaz, también animó a la gente a salir a la calle en el día que Sus Majestades "sacan la ilusión a la calle". Pidió a los Reyes "salud y empleo" y se mostró encantada con la acogida que tuvo la recepción real.

Una de las novedades del evento fue la presencia de una cola prioritaria para niños con necesidades especiales. El Ayuntamiento recibió 45 solicitudes para este acceso, que permitió a todos los niños llegar a los Reyes Magos en igualdad de condiciones. Fue el caso de algunos pequeños con trastorno autista, que son incapaces de aguantar las esperas muy largas. Lo explicó la concejala de Políticas Sociales, Leticia González, que también participó en el acto: "Esta cola prioritaria es una medida pionera y seguro que será copiada en otros lugares. La de Oviedo es una Navidad diferente y viene para quedarse".