"Siempre reaccioné de forma muy activa al sonido; de bebé saltaba en la cuna cuando escuchaba polcas"

Gabriel Ordás (Oviedo, 1999) estudia en la prestigiosa Manhattan School of Music su máster de Composición. Tras pasar las fiestas navideñas en Oviedo acaba de retornar a Estados Unidos para iniciar el segundo semestre de las enseñanzas, que duran dos años. En una trayectoria musical que arrancó ya a los 11 años, estrenando como solista una pieza propia para violín y orquesta de cuerda, se incluyen obras que fueron estrenadas por orquestas como la de la RTVE, la OFIL, la OSPA o la Oltenia Philarmonic Orchestra (Rumanía).

–¿Qué supone para usted estudiar en este conservatorio neoyorquino?

–Me considero muy afortunado porque para entrar tienes que pasar varias pruebas. Unas son teóricas, en las que evalúan los conocimientos en la materia. Y también hay que hacer una defensa ante el jurado, que son los profesores del departamento, de obras tuyas que hayas enviado previamente. Tras todo este proceso, que empezó en diciembre del pasado año, pude ir para allá.

–¿Cuántos aspirantes son finalmente admitidos?

–Si no recuerdo mal, la tasa de aceptación de la Manhattan School of Music es del 40%. Esta es una institución con muchísima historia, por la que han pasado grandes músicos. Lo concibo como una oportunidad de desarrollo personal, de experimentar. No voy solo por el título, sino por la necesidad de aprender, de descubrir nuevas posibilidades y trabajar con profesores que, sin ser ni mejores ni peores que los que hay aquí, simplemente están en otro contexto y facilita que exista otro punto de vista que me enriquece mucho tanto desde el punto de vista profesional como personal.

–Y le permite vivir el ambiente musical de una ciudad como Nueva York.

–Cerca del Conservatorio hay una iglesia y una de las primeras veces que iba caminando por la calle Broadway vi ese templo, que tiene una puerta de cristal, y dentro había un concierto de chelo y piano. Estamos rodeados de música y sientes que la ciudad está viva en lo musical y en todo porque es la ciudad que no duerme. Hay mucho movimiento a nivel de conciertos, aunque en Oviedo estamos muy mal acostumbrados porque tenemos unos recitales increíbles. Obviamente allí tienen más posibilidades. Es una ciudad inmensa y se hacen cosas maravillosas. Hay mucho ambiente y vitalidad y en el ámbito artístico es fácil encontrar posibilidad de colaborar con otra gente.

–Aunque esté en Nueva York, ¿sigue realizando proyectos aquí?

–Sí. El miércoles estuve en un estudio de Llanera grabando una banda sonora para un cortometraje rodado en Asturias, en Oviedo y Gijón. La empecé a componer en Nueva York y continué aquí. El miércoles era el gran día, cuando se comprueba que la música funciona y parece que sí. Todo estaba en orden.

–Su formación musical comenzó en Oviedo, pero después se desplazó a Madrid para continuar con ella.

–Estudié en el Conservatorio Superior Piano y Composición, aunque mi instrumento principal es el violín y cursé un máster de composición para medios audiovisuales, para cine o videojuegos, en el Conservatorio superior Katarina Gurska de Madrid. Creo que es algo muy necesario para un compositor de hoy en día conocer este sector, no solo porque te abre puertas en el ámbito laboral, sino también porque como compositor te permite tener una visión más amplia de lo que es crear música.

–Compatibiliza el violín, el piano y la composición ¿Cuánto tiempo dedica a cada uno?

–Priorizo. Parto de una base mínima de trabajo diario, pero depende de qué es lo siguiente que tengo que hacer, de en qué me tengo que enfocar. Cuando llegué a Nueva York enseguida vi que hay posibilidades de colaborar. El Conservatorio fluye con agilidad. Un profesor me propuso escribir una obra para chelo. Adoro ese instrumento y la escribí en una semana. Después, el profesor contactó con el chelista James Kim, al que le envié la partitura un lunes y el miércoles me dijo: ‘ya la tengo lista, podemos ensayar el viernes’. En pocos días estaba todo hecho. Kim había tocado el concierto de Shostakóvich en el Carnegie Hall como solista, es un virtuoso. Interpretó la obra, que se titula "A light…", en un concierto y fue todo maravillosamente bien. Volverá a escucharse el 29 de enero en un concierto en el Merkin Hall entre las obras de siete alumnos escogidas por el departamento de Composición de la Manhattan School. En el Conservatorio es todo muy activo y es lo que más disfruto, que si quieres hacer algo hay posibilidades.

–Ha logrado varios galardones, entre ellos el premio extraordinario de enseñanzas artísticas superiores de Asturias, el AMAS en la categoría de músicas de cine o el premio nacional de enseñanzas artísticas profesionales. ¿Qué suponen estos reconocimientos?

–Me considero afortunado por todo esto, si bien es cierto que mi objetivo es hacer música. Lo que quiero es sonar. Adoro estos reconocimientos, pero mi objetivo en la vida es sonar y hacer música lo más honesta y cercana que pueda, por un lado, para quien me escucha y, por otro, a lo que yo siento.

–¿Qué es para usted la música?

–Es como para el escritor la palabra. Cuando hablo, las palabras me dominan a mí, pero cuando hablo con música domino la música. Es simplemente una forma de expresarme muy natural y en la que tengo un espacio y una libertad que no siempre podemos disfrutar a día de hoy.

–¿Cuándo surgió ese amor por la música, tiene influencias familiares?

–En mi casa no hay músicos, pero siempre ha sonado mucha música clásica. Mi acercamiento a ella es desde que tengo uso de razón. De bebé, por lo visto, saltaba en la cuna cuando escuchaba polcas, siempre me lo recuerda mi padre. Siempre reaccioné de una forma muy activa al sonido, y no digo solo a la música. Lo que disfruto es la relación con el sonido.

–A los 11 años ya estrenó como solista una pieza propia para violín y orquesta de cuerda.

–La escribí cuando terminé en la escuela de música el grado elemental y la estrené en una de las salas que más me gustan de Asturias, la sala de cámara del Auditorio Príncipe Felipe, a la que le tengo mucho cariño, no solo porque disfruté en muchos conciertos, también porque la acústica y el ambiente es fenomenal. Fue un gran momento.

–Después vinieron muchas más obras. ¿Sabe cuántas ha compuesto?

–No llevo la cuenta. Tengo alrededor de 80 registradas en la SGAE, aunque la cantidad no es lo que importa. Hay que escribir mucho, pero hay que hacerlo bien también y estar muy seguro de lo que estás creando.

–¿Cuándo comenzó su labor en el medio audiovisual?

–Empecé a hacer bandas sonoras hace tres años. Por eso hice el máster de composición en medios audiovisuales del Conservatorio Katarina Gurska. Empecé a introducirme en este mundo, que ha cambiado mi punto de vista sobre la música, ampliando el círculo, permitiéndome salir de la zona de confort y a la par intercambiando en uno y otro mundo no solo procesos musicales, sino también filosofía musical.

–¿Se debería apostar más por la música clásica en los centros educativos?

–Sin duda. Todo lo que sea acercar a los niños a la música es positivo, no porque vayan a ser músicos ni aficionados sino porque a nivel educativo es bueno aprender a escuchar, no música, aprender a escuchar.

–¿De sus composiciones tiene alguna favorita?

–Es complicado y puede cambiar cada día. Depende de lo que me interese en ese momento. Pero la pieza de chelo, después de estrenar obras con orquestas como la de RTVE y la de la OSPA, a las que les tengo mucho cariño, con esta última pieza de chelo me siento muy identificado. Veo que a partir de "A light…" puedo empezar a caminar hacia adelante. Es como un punto de partida, quizás también por ser la primera obra que hago en la Manhattan School, la posibilidad de desarrollo que me ofrece y poder sentirme identificado con lo que transmite.

–¿Tiene más proyectos?

–Sí. Entre ellos acabo de terminar una pieza que se va estrenar próximamente, supongo que en febrero, que es para una agrupación un tanto curiosa, de violín, clarinete y marimba.

–¿Cómo es la relación de Oviedo con la música?

–En Oviedo la música tiene muchísimo valor, pero, por no valorarla lo suficiente o tanto como se merece, tendemos a mirar a otro lado o sentir mucha inseguridad. Creo que hace falta espíritu crítico, por supuesto, pero primero se necesita la seguridad de saber que estamos haciéndolo bien para luego continuar mejorando, porque hay mucho por hacer y no podemos quedarnos con lo que hay. Tenemos que continuar evolucionando. Porque las cosas o mejoran o empeoran, no tienden a quedarse igual. Si continúas haciendo lo mismo de siempre va a acabar decayendo la cosa y como ovetense es mi gran miedo para esta ciudad.