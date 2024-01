La ilusión vence al frío el día de Reyes

A pesar del frío y de la lluvia, todavía hubo algunos niños que se armaron de valor y se echaron a las calles con sus juguetes para mantener viva una imagen que se repite año tras año la mañana del día de Reyes. La ilusión y las ganas de liberar los nervios acumulados durante la noche, esa adrenalina que generan los más pequeños cuando esperan impacientes la llegada de Sus Majestades de Oriente, les sirvieron a muchos para protegerse del mal tiempo y para atreverse a pasear por Oviedo los regalos que dejaron en sus casas Melchor, Gaspar y Baltasar. "A mí me trajeron el autobús de Playmobil, el juego del Mono Guarrete y una furgoneta de Scooby Doo", explicaba con una sonrisa de oreja a oreja Martín Fernández en la plaza de la Escandalera.

Martín, que tiene 6 años, llevaba toda la mañana dándole vueltas a la cabeza. "Todavía no sé por dónde entraron los Reyes porque mi padre había cerrado bien la puerta de casa. Eso sí, se comieron todo el turrón que les dejamos y se bebieron la leche", asegura el pequeño. Su hermana Lidia también tuvo muchos regalos. A pesar de tener solo 3 años, los enumeró de carrerilla con mucha soltura. "Me gustó mucho el Nenuco y el maquillaje", afirma.

Andoni Jul iba ayer por la plaza de la Catedral con un muñeco de Hulk casi más grande que él. "Además me trajeron una pizarra para pintar, unos muñecos de Superman y más superhéroes. Me gustan mucho los superhéroes y los Reyes lo saben", dice el niño. A Andoni no le falta razón porque Melchor, Gaspar y Baltasar son magos y lo saben todo. De hecho, Sus Majestades de Oriente sabían que Elene Fernández quería unos zapatos de tacón como los de la película "Frozen" y también se los trajeron. "Además, cuando me levanté por la mañana, también tenía un bolso con ojos que habla, una sudadera, un libro y muchas cosas más", asegura la pequeña, que ayer estaba con su hermana Libe y con Julia y Carlos García. "Pues a mí, que fui bueno durante el año, también me trajeron muchas cosas. Por ejemplo, un campo de peonzas, un juego para conocer mejor el sistema solar y una nave. Con tanto para jugar nos da igual la lluvia", dice Carlos todavía excitado por el aluvión de regalos.

Otros niños, como es el caso de Martina Cuesta, optaron por quedarse en casa para aprovechar la mañana con los regalos. No en vano, por la tarde tenía previsto acudir a la de sus abuelos, Juan Luis Cuesta y Mari Pili Prado, para abrir los paquetes que dejaron allí Sus Majestades.