Oviedo despide a Miguel Rama, el periodista "de raza" que dirigió RTVE en Asturias durante 8 años

Quienes conocían a Miguel Rama Concha dicen de él que era uno de esos periodistas "de raza", un hombre que vivía su profesión "con intensidad" y que siempre fue "campechano y humilde" a pesar de haber ocupado cargos de mucha responsabilidad a lo largo de su carrera. Miguel Rama, uno de los pioneros de la televisión en Asturias, director del centro territorial de RTVE durante ocho años (1988-1996) y trabajador de la empresa pública de comunicación un total de 32, fue despedido ayer por sus amigos, compañeros y familiares durante un acto religioso que se celebró en la capilla del tanatorio de El Salvador. El periodista, que tenía 76 años, falleció el pasado viernes a consecuencia de una parada cardiorespiratoria.

A lo largo de toda la mañana, la familia de Miguel Rama recibió el cariño de todos aquellos que lo querían en el tanatorio ovetense. "Era una persona buena y generosa. Siempre estaba alegre y tenía mucho sentido del humor", asegura su viuda, Emilia Ferrer, que también tuvo que convivir con el ajetreado día a día de un periodista muy comprometido con su trabajo. "Era un enamorado de su trabajo y siempre estaba pendiente de la información. Salía de casa a cualquier hora si había una noticia y se perdió alguna que otra celebración familiar, pero era su pasión", añade la mujer.

Sus hijos, Miguel Ángel y Ana, estaban ayer muy emocionados por la pérdida de un padre al que adoraban. "Siempre fue un ejemplo a seguir, una persona que se hacía querer y que a la vez nos transmitía mucho cariño. No hay más que ver cómo lo quería la gente", afirma Miguel Ángel, abogado de profesión. "Era un padre maravilloso", asegura Ana.

Entre los asistentes a la despedida de ayer, oficiada por José Luis García, el capellán del tanatorio de El Salvador, no faltaron amigos y compañeros del centro territorial de RTVE, muchos de ellos veteranos de la profesión. "A pesar de ser el director, que de aquella significaba tener un cargo político de importancia, tenía muy buen trato con los trabajadores de la casa. Era muy llano y accesible", recuerda Florentino Casal, técnico de realización. Cecilio Suárez, que fue ingeniero regional de RTVE en Asturias, también recuerda con mucho respeto la figura de Miguel Rama. "Siempre fue un amigo y un buen compañero. Vivía su profesión de forma intensa", asegura el hombre.

La montadora Sonia Izquierdo, que coincidió con Rama y aún sigue en activo, destaca del fallecido que era "un periodista que se hizo a sí mismo" y que cuidaba de quienes tenía por debajo cuando fue director de RTVE en Asturias. "A mí me dio muchas oportunidades. Era un gran director", dice. Juan García, periodista radiofónico, también habla maravillas de Miguel Rama. "Era un profesional de primera línea además de una persona estupenda. Cuando me enteré de su muerte me quedé de piedra, lo apreciaba mucho", señala Juan García.

Miguel Rama también trabajó en el diario "Región", fue corresponsal en Oviedo de "El Comercio" y director del centro de RTVE de La Rioja durante dos años (1986-1988) antes de volver a Asturias para tomar las riendas de la televisión a nivel regional.