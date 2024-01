Víctor Monte, un marinero jubilado, el guardián de los secretos del Naranco: "Esto es un parque natural en pequeño"

El Naranco tiene desde hace más de 20 años la huella de Víctor Monte. Aunque dice que el mar y la montaña están más unidos de lo que parece, su cambio vital es sorprendente: de los puertos de Cádiz, San Francisco, Sidney o Manila, su vida se trasladó en su mayor parte a las laderas que abrazan Oviedo. Tras su jubilación como marinero en el año 2000, se dedica a hacer más accesible una zona, en la que dice que hay mucho potencial por explotar y que define como "un parque natural en pequeño". Desde el comienzo del nuevo siglo ha construido 30 refugios a lo largo de la ladera, que sirven para que los caminantes se resguarden de la lluvia o descansen un rato. Lo hace por amor al arte, sin recibir nada a cambio, en un terreno por el que nadie presta demasiada atención y desconocido incluso para muchos ovetenses.

"La satisfacción es pasar por aquí y ver los refugios hechos. Me conformo con que lo respeten y en general la gente en Oviedo lo hace", destaca el marinero jubilado, que vive en pleno centro de la ciudad. Su familia "ya le conoce" y aunque no le acompaña en su ardua tarea, respeta su afición por la montaña ovetense. A escasos metros del aparcamiento de Los Monumentos, Monte, ataviado con unas botas de agua, toma un desvío por un camino de tierra junto a su perra, "Cuquina", la única que le ayuda en su pasional "hobby". Un ritual que repite casi todos los días. "Siempre hay muchas cosas que hacer. Más aún en invierno. Esto es como un trabajo, pero lo hago con pasión", insiste.

En esta época del año, su misión es, sobre todo, facilitar el paso. En los caminos ha añadido señales, barandillas para agarrarse y alguna piedra que hace las veces de escalón. No obstante, el terreno en invierno se encuentra bastante embarrado y algunas de las cabañas habilitadas por Monte son de difícil acceso para todos los públicos. Una de las últimas, de la que está más orgulloso, era en el siglo pasado un lugar de almacenaje junto a un molino. Allí ha dejado un par de paraguas por si a alguien le pilla un chaparrón. Algunas de las construcciones son creadas desde cero y otras se aprovechan de vestigios del pasado. Incluso ha readaptado lo que fue un búnker durante la Guerra Civil. "Si excavasen aquí seguro que saldría de todo", recalca un hombre que dice estar interesado por todas las ciencias, que ha leído y estudiado desde su jubilación.

"¡Este debe de ser Ovidio! ¡Ah, no, es Marcelino!", exclama. Él es inconfundible en la zona por la que se mueve. Todos le conocen y él conoce como nadie el terreno y todos sus secretos. Es crucial para saber dónde colocar cada refugio como si se tratase de un puzle. Durante su camino, se encuentra con un hombre de 95 años que vive en la calle y le dice que trabajó de pequeño en uno de los molinos de la zona de la que cuida Monte. En pocos metros a la redonda hubo hasta seis de ellos, varios de época medieval, que estuvieron en funcionamiento hasta el siglo XX. Su sueño es que en un futuro las instituciones rehabiliten alguno de los que están mejor conservados. "Podría ser un aliciente turístico impresionante. Y a media hora andando de la calle Uría", señala convencido. Le gustan tanto los molinos, de los que conoce toda su terminología, porque le recuerdan a la harina de castañas, un ingrediente exótico en la actualidad pero muy habitual en su infancia

Uno de los objetivos de su labor es poner en valor el monte Naranco. "Aquí vivió gente durante cientos de años. Y, en cierta medida, eran más ecológicos que ahora que se nos llena la boca de decirlo", remarca. Recomienda esta zona plagada de molinos para desconectar, sobre todo en verano, donde el agua de los riachuelos que fluyen por allí refresca el ambiente.

Aunque no le importaría, no cree que sus refugios hayan servido habitualmente de cobijo a personas sin hogar por su ubicación, ya que el entorno de noche confirma su condición de semisalvaje y es visitado por animales como los jabalíes. Su mayor preocupación respecto al futuro son los planes para la Ronda Norte, que pretenden pasar el vial cerca de ese entorno del Prerrománico y también cerca de sus añorados molinos. "Si pasan la carretera por ahí, adiós a todo. Hay veces que no se valora lo que uno tiene hasta que lo pierde", lamenta.

A sus cerca de 70 años, Monte no encuentra de momento un heredero como guardián de la ladera, ni entre sus familiares ni entre sus amigos, de los que dice haber perdido muchos por la pandemia. No obstante, dice que aún tiene "cuerda para rato", aunque no se marca un número de refugios a construir. "Son cosas que se me van ocurriendo poco a poco. Pasear mucho te lleva a pensar", reflexiona. Su condición física, envidiable, es su gran baza para seguir pateándose la ladera. "Mientras pueda moverme, aquí me encontraréis", resume.