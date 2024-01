Todo el animalario de Mojardín

El artista plástico Ricardo Mojardín (El Rebollal, Boal, 1956) vuelve a la Escuela de Arte de Oviedo, donde se jubiló después de tres décadas como profesor de grabado. Y regresa precisamente con una retrospectiva de su obra gráfica –sobre todo xilografía y calcografía– que se inaugura pasado mañana miércoles, día 10, en las instalaciones de la escuela en el Cristo. La exposición permanecerá abierta hasta el próximo 2 de febrero.

La muestra lleva por título "Autorretratos y otros animales" porque, en buena medida, el mundo animal protagoniza la mayoría de las obras expuestas. Será también una forma de recorrer los distintos periodos de la carrera artística de Mojardín, pues su obra en grabado corre pareja, en cuanto a temática, a su trabajo pictórico.

Entre las primeras obras, cronológicamente hablando, se expondrá obra gráfica correspondiente a la serie "Autorretratos sombra", en la que la silueta en negro del propio autor aparece interviniendo grandes obras maestras de la pintura, fundamentalmente cuadros del Museo del Prado.

Las experiencias infantiles de Mojardín en la aldea boalesa de El Rebollal fijaron en su imaginario artístico la presencia de animales de todas las especies, que muchas veces representó en entornos relacionados con la historia del arte. Arte y naturaleza, sus dos pasiones, confluían así. Siguiendo el camino de esa fusión, Mojardín incluso hizo exposiciones de sus obras pensadas para que los animales fueran los espectadores exclusivos. La primera de ellas fue en 1992. En la cuadra que entonces era de sus abuelos, en El Rebollal, colgó una serie de autorretratos. Y con aquella acción, casi ideada para que no tuviera visitantes (humanos), dado su formato y ubicación, quería poner en solfa la situación del mercado del arte, donde lo que verdaderamente importa es la difusión comercial de la obra más que la obra en sí. En 2003, este artista –uno de los más diestros grabadores del arte contemporáneo asturiano– volvió a convertir a las vacas en espectadoras de su obra con otra exposición que organizó en una ganadería del Naranco titulada "Una historia de arte para vacas". Allí las reses rumiaban indiferentes, como muchas veces los seres humanos, ante destacadas obras de arte que precisamente tenían a las vacas como protagonistas. De fondo, el mensaje que Mojardín radia con tanta obra protagonizada por perros, gatos, cabras, conejos, cerdos, vacas o grandes simios –y por ahí en medio a veces su propia e identificable silueta– es cómo "maltratamos a la naturaleza, a ese mundo supuestamente irracional que es más racional que nosotros".

Mojardín es uno de los artistas más consolidados del arte contemporáneo en Asturias y un diestro grabador que ha formado a muchas generaciones de artistas. Pese a ello, admite que la perfección técnica en el proceso de estampación le produce un cierto rechazo cuando lo fundamental de la obra se "diluye" en el virtuosismo técnico del autor. Él se confiesa un grabador "poco ortodoxo" que siempre ha buscado "la técnica más simple" para alcanzar sus objetivos artísticos.

El exprofesor que el miércoles inaugurará en la Escuela de Arte ha expuesto en otros países europeos, en América del Sur, Estados Unidos, Canadá y Japón, y su obra ha estado presente en las grandes ferias internacionales del mercado del arte. Hace cuatro años, sin embargo, que no expone en Asturias. El tiempo de la jubilación es también el tiempo para viajar, de ahí que haya bajado una dinámica de producción artística que le llevó a protagonizar dos y tres exposiciones anuales. Pero no ha abandonado la creación. Trabajando en nuevas obras cuya temática o rumbo prefiere no desvelar. Dice que todavía no sabe si alcanzará lo que se propone o si el trabajo tendrá como destino final la papelera.