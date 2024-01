"Llego para servir al socio y modernizar el club, no dejamos un tema sin tocar en el programa"

Gerardo Martínez (Cuevas del Agua, 1954) ostentó el cargo de gerente del Centro Asturiano durante más de dos décadas. Su trayectoria en el club fue en paralelo a la del hoy alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, en la presidencia. Después de tres años jubilado, "faltándole algo", decidió presentarse a las elecciones en el club y su candidatura resultó ganadora el pasado mes de octubre al quedar anulada la de su oponente Lisardo Hernández por un defecto de forma que está recurrido en el Juzgado. Su proclamación como presidente se prevé para la próxima semana y le acompaña una lista formada por gente joven, integrada en el club y con ganas de trabajar, según explica. Promete nuevas infraestructuras, potenciar la hostelería y la sostenibilidad y cuidar la cultura. ¿Su lema? "El socio es el Centro".

–¿Quién es Gerardo Martínez?

–Soy una persona normal y corriente. He sido 22 años de gerente del Centro Asturiano. Los primeros 19 con Canteli y el resto con José Manuel Granda (a quien sucederá). Llevo 40 años casado y estuve ligado a puestos de administración y de gerencia de empresa. Estudié Empresariales y estuve en un internado de los 14 a los 19 años. Mis mejores amigos son de esa época. Este año celebramos el 50.º aniversario de la finalización del Bachillerato en el Instituto Rey Pelayo, en Cangas de Onís.

–¿Cómo llegó a Oviedo?

–Con 19 años, con mi familia. La ganadería de mi abuelo se cerró y vinimos. Mi padre comenzó a dar cursos de oficios como albañil, encargado de obra o topógrafo. Él quería que yo fuese aparejador, pero estudié Empresariales.

–¿Qué es para usted el Centro Asturiano?

–El Centro Asturiano fue, es y seguirá siendo referencia en España. No hay otro club igual en Asturias. Está el Grupo Covadonga, enfocado al deporte. Nosotros conjugamos deporte, ocio, recreo, cultura. Si quieres presentar un libro, ¿dónde lo haces? ¿O una exposición? Es un faro que irradia desde el Naranco la luz de la cultura sobre Oviedo.

–¿Cuál fue su primer contacto con el club?

–Por la oferta de trabajo en la que buscaban gerente y me presenté, en septiembre de 1999.

–¿Cómo fue el proceso?

–Me llamaron para una entrevista con los vicepresidentes y luego con el presidente, Alfredo Canteli. Yo no conocía a nadie, conocía el club desde siempre, pero no era socio. La segunda con Canteli fue muy a fondo y resultó la definitiva. Me dijeron que querían contar conmigo. La junta directiva me contrató. Al año siguiente, según marcan los estatutos, me ratificó en el cargo la asamblea del club. En 2003 se redactan nuevos estatutos y el gerente pasa a ser director general. Y vuelvo a ser ratificado. Nunca en mi vida he trabajado tanto como allí.

–¿Cómo fue la experiencia?

–Canteli y yo nos pateamos el club de arriba abajo. Tenía un bloc donde apuntaba todo. Todo. Lo que hacíamos lo subrayábamos, pero siempre salían cosas nuevas en una finca tan grande.

–¿Qué fue lo primero que hicieron?

–Lo primero fue reformar toda la planta baja del club. La sidrería, las cocinas. De la tensión que tenía de tanto trabajar hasta tuve un accidente subiendo. Habían hecho una porra sobre cuántos meses iba a durar allí. Les salió mal, porque al final estuve más de 20 años.

–¿Demasiado trabajo?

–Fueron días en los que ni comía. Brutal. Lo habido y por haber. Transformamos el club. El Centro ya era bueno y lo hicimos maravilloso. No hay un metro cuadrado en el que no hayamos actuado. Me sentí tan identificado con el club que se me iban las horas allí. No tenía prisa en irme a casa.

–Buenos tiempos, entonces.

–Fui feliz con todo, muy feliz. Yo me siento Centro Asturiano. Teníamos un objetivo, dar el mejor servicio al socio, y todos íbamos en la misma dirección. Hacer eso es la mayor satisfacción.

–¿Pensó en algún momento en que acabaría como presidente?

–Nunca se me pasó por la cabeza. Siempre estuve en segundo plano. Creo que mi obligación era ejecutar, trabajar y aportar ideas.

–¿Cómo se siente poco antes de ser proclamado?

–Con ganas de servir al socio. Con ganas de modernizar el club. La prueba es nuestro programa. No hay ni un tema del club que no toquemos. Y es para empezar a ejecutar desde el primer día.

–¿Cómo se fragua la candidatura?

–Empieza ya el año pasado, en una cena de jubilación de unas compañeras. Medio en broma, le pregunté a mi compañero Vicente si tendría su apoyo si me presentaba. Había mucha gente que me animaba. En aquel momento sentía que me faltaba algo. Mi mujer era reticente porque sabe todo el tiempo que lleva esto, pero también vio que me faltaba algo y me animó a hacerlo. Me dijo que creía que lo necesitaba y que al Centro le iba a venir muy bien mi aportación por la experiencia y conocimiento que tengo. Eso sí, tenía claro que si se presentaba alguien de la junta directiva de Granda yo no iría a elecciones.

–¿Cómo definiría su lista?

–Los miembros de mi equipo tienen tres cosas en común. Integración en el club, son jóvenes y tienen ganas de trabajar. Y también tienen la pasión y el cariño que yo siento por el Centro. Quiero traspasarles mi experiencia con una transición sin sobresaltos, tranquila. Quiero que conozcan el club y no se hace en un año. Somos 18.000 socios, es casi como si fuese un municipio, y hay que darles servicio a todas las secciones. Seleccioné gente específica para cada cosa.

–¿Cuánto le llevó reunirlos?

–Tres o cuatro meses. Hay ocho que continúan desde la directiva anterior.

–¿Tiene algún eslogan?

–Sí. El socio es el Centro. No es un juego de palabras. El "Centro" no es un edificio, son los socios, y nosotros tenemos que servirles a ellos. Que cuando vayan a hacer sus actividades tengan las mejores condiciones y el mejor servicio.

–¿Cuáles serán las primeras medidas?

–Subir la cuota de acceso al club para nuevos socios. Pasará de 1.200 euros a, como poco, la que había antes, que eran 3.000. Luego actualizaremos y renumeraremos a los socios. También la digitalización del club. Paralelamente, revisaremos los permisos de obra de la sala polivalente y de las dos pistas de tenis cubiertas y empezaremos con ello.

–¿Dónde se construirá esa sala polivalente?

–En el sótano del edificio del Naranco hay una piscina, que quedó vacía al hacerse la exterior. Al haber tantos socios hay mucha gente esperando por las actividades. Acometeré esa obra ya para tenerla en octubre funcionando y reconvertida. También cerraremos el gimnasio.

–¿A qué se refiere con "cerrar el gimnasio"?

–Nuestro gimnasio es uno de los más atractivos que probablemente se pueda encontrar en Asturias. Es amplio, rodeado de naturaleza, tiene luz. Pero tiene una parte que está sin cubrir, porque era la antigua bolera. Tenemos fuerza, máquinas y nos falta ejercicio funcional, que irá en la zona que vamos a cubrir.

–¿Más proyectos?

–Queremos hacer un nuevo pabellón de baloncesto y de patinaje. También entraremos de lleno en mejorar la sostenibilidad.

–Cuénteme cómo lo hará.

–Los ventanales del edificio tienen grandes ranuras desde hace años y por ahí se va toda la energía. Nuestras calderas, las dos que tenemos en el edificio, tienen 30 o 40 años. Vamos a cambiarlas o actualizarlas. También apostaremos por las energías renovables. Trabajaremos con un ingeniero de lo mejor a nivel nacional.

–¿Cuáles aprovecharán?

–La energía solar, instalando placas. La geotermia, la aerotermia. En el Naranco sopla muchísimo el viento. Haremos algo con el abastecimiento de aguas.

–El pozo da problemas desde hace tiempo.

–El Centro se alimenta de dos fuentes: el manantial que cedió Alfonso XIII en 1927 y un sondeo que se hizo hace unos años, que baja casi 500 metros pero que cada vez da menos agua. Hace cinco años se hizo una reparación, pero sigue sin dar la suficiente. Como no hay traída de agua municipal la junta directiva actual decide hacer un nuevo sondeo y en ello estamos. También queremos aprovechar el agua de la piscina y el spa.

–¿Cuántos litros se podrían reutilizar?

–De la piscina cubierta se van por la alcantarilla 20.000 litros, del spa otros 8.000. Es una locura tirar toda esa cantidad y más en época de escasez. Hay que recuperarlos. Si multiplicamos 28.000 litros por 365 días al año, cuidado.

–¿Algún objetivo sostenible más?

–El Naranco tiene unos terrenos donde queremos replantar. O los plantamos nosotros o llegamos a un acuerdo con el Principado y el Ayuntamiento para que los planten ellos. Vamos a reforestar con plantas autóctonas.

–Anteriormente habló de digitalización. ¿Podría desarrollarlo?

–En el móvil lo llevamos todo. Queremos que se puedan hacer gestiones desde el móvil. Cuanto más modernicemos y automaticemos el club, mejor servicio daremos al socio y se liberarán más los recursos humanos para que se dediquen a otras cosas.

–El centenario está a la vuelta de la esquina, en 2027.

–Queremos implicar a la Casa Real. El presidente de honor es Felipe VI. También a la sociedad ovetense y la asturiana.

–Por último, ¿algún mensaje para el socio?

–Somos un equipo cohesionado y solo queremos servir al socio. Tenemos un proyecto interesante para desarrollar el club y que siga siendo una referencia.