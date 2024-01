Rebajas de ida y vuelta en Oviedo

El frío arranque de las rebajas del domingo no remontó las temperaturas el lunes. Las calles del centro de Oviedo estuvieron ayer llenas bolsas de tiendas y comercios en la mañana de la primera jornada "de diario" de la época de descuentos de enero, pero, en su mayoría, no se trató de compras. Las palabras que más pronunciaron los clientes fueron dos: cambios y devoluciones. También hubo consenso entre los comerciantes al mediodía. Definieron el comienzo de la jornada del lunes como "suave" y emplazaron a la tarde para ver un incremento de visitas y ventas.

Los cambios y devoluciones de regalos de Navidad, principalmente del sector textil, comenzaron ya el domingo. "Es lo que comenta la gente de las tiendas, en general", explica María José Lacalle, que regenta un negocio de ropa en la calle Gil de Jaz. En su caso, una chica fue a devolverle un vestido, pero, de rebote, se llevó otras dos cosas sobre la marcha. La mañana de ayer tuvo algunas ventas y, al menos en su caso, no nota "mucha diferencia" con años anteriores. De igual manera, ella se adelantó al pistoletazo de salida "oficial" de los descuentos: lleva más de una semana ofreciéndolos. "Estos días son más para las grandes superficies", opina, citando a un mes vista para poder hacer balance.

José Cerra, con negocio de ropa urbana y deportiva en la misma calle, tampoco nota cambios relevantes respecto a los primeros días de otras rebajas. La afluencia a su tienda fue "normal", aunque, eso sí, culpó al encaje de fechas del menor movimiento de clientela.

"Cuando el primer día de rebajas cae en domingo, el comienzo no es tan fuerte como si fuera un día de diario", explica, al igual que cree que todavía no están al nivel prepandemia, pero que "se acercan". Aunque está teniendo ventas, en su comercio también son días de cambios y devoluciones desde el domingo. "Vine a cambiar unas prendas porque las tallas no nos iban bien", relata Eva Fernández, la clienta que estaba unos segundos antes en el mostrador. Cintia Fernández, que coincidió con la anterior en el establecimiento, acudió con el mismo fin.

"De momento es una mañana tranquila", comenta Laura Cabal desde detrás del mostrador de otra tienda de ropa que ofrece descuentos. Para la comerciante son sus primeras rebajas, ya que se instaló en la calle Marqués de Pidal el año pasado. Ángel Álvarez y su prometida, Julia Castro, estaban en el local buscando vestido para ir a una boda. "Los primeros días nos gusta ir a las rebajas", confiesan, apostillando que lo han hecho hoy únicamente por "tener el día libre". Por contra, Nacho Rodríguez está notando en su negocio "algo más" de gente que en Navidad. Sus descuentos son más modestos que en otros comercios, ya que sus mercancías se venden todas a precios bajos. Asimismo, están experimentando el fenómeno de los cambios.

Los paseantes de las calles del centro de Oviedo explican historias similares. Cargadas con un par de bolsas, Patricia García y Macarena Díaz vienen de la tienda de una conocida firma. Allí han cambiado un anorak porque la talla "estaba mal" y se han hecho con un bolso en una devolución. "La verdad es que no hemos tenido que hacer cola", cuentan las clientas, ratificando el arranque a bajas revoluciones que explicaban los comerciantes.

Las que esperan que su padre y marido, respectivamente, "no se entere" del "cambiazo" son Marisa Prieto y Olga Fernández. Casi bajo el quicio de la puerta de un centro comercial textil de la calle Uría explican que cambian una cazadora para el padre de familia. "Eso sí, aprovechamos el viaje y nos llevamos un bolso, un camisón y unos playeros", dicen madre e hija. Buena carga.