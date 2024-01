"Las salas aún tienen lagunas: queremos comprar un Fortuny"

Alfonso Palacio (Gijón, 1975) ha empapelado las paredes de su despacho con los planos de la ampliación del Museo de Bellas Artes de Asturias. Están por todas partes, con anotaciones y subrayados fosforescentes. Su atención está volcada en unas obras decisivas para el futuro de la institución, que se han hecho esperar más de lo deseado, sin descuidar el día a día y la programación de exposiciones temporales.

–Récord de visitas en 2023, ¿su balance del año?

–El número de visitantes es un síntoma de cómo se hacen las cosas y en 2023 se han hecho muy bien. Se ha hecho bien con la exposición permanente, cada vez más atractiva, más repensada, con rotaciones y de una calidad excepcional. También con la programación, con exposiciones de corte internacional, de artistas de alcance universal o internacional, como Picasso, Luis Fernández, Sorolla, Antonio Suárez... y asturianos como Fernando Alba, Juanjo Palacios, Irma Álvarez-Laviada. Tuvimos esa exposición tan importante para la Administración, la de las representaciones de la sidra asturiana en las artes plásticas, que atrajo a un público muy diverso. Y todo eso junto a obras invitadas, ciclos de cine y un muy completo programa educativo. El Museo ha trabajado siempre a un nivel muy, muy alto, y a eso añadimos la labor incansable y infatigable de la Asociación de Amigos del Museo, que nos permite llegar a sitios donde, por personal o por tiempo, sería imposible llegar y está asumiendo responsabilidades muy importantes. Se ha hecho todo eso, y más cosas: la llegada de la segunda tanda de obras del Prado en abril... Todo respaldado por un equipo muy comprometido, cohesionado, rindiendo a un nivel elevadísimo en todos los departamentos.

–La colección del Bellas Artes siempre está en movimiento.

–Se acabó la idea del museo fosilizado. Es raro que pasen seis meses y que no se haya movido nada en el Museo. Siempre están pasando cosas. Es una de las líneas de trabajo que están desarrollando los museos españoles: repensar, reordenar, reestructurar, poner a dialogar obras. Además, la colección del museo no se acaba nunca, es inagotable. Este año fue muy importante la llegada de las ocho obras del Museo del Prado, que establecían con las que ya estaban en la colección relaciones nuevas, poderosas, de complemento, de fricción... En definitiva, enriqueciendo el discurso de nuestra exposición permanente.

–El Museo de Asturias da para muchos museos y cada director y su equipo hacen el suyo.

–Desde que yo asumí la dirección, durante los últimos 11 años, tratamos de pensar qué museo queremos y qué museo queremos dejar, con su propio ADN, al final de nuestra gestión. Nosotros creemos en la idea del museo ilustrado, con una cuádruple estructura: primero, la conservación, por encima de todo, el cuidado y protección de este maravilloso patrimonio que tenemos; luego, una estructura de investigación de nuestras colecciones y de las exposiciones temporales; en tercer lugar, una estructura de educación potentísima, que nos ha hecho profundizar en algo que es una marca de este museo, su dimensión social, con toda una serie de públicos que difícilmente lo visitarían y a los que nosotros nos hemos acercado –los centros sociales del Principado, del Ayuntamiento de Oviedo, el Centro Penitenciario de Asturias, las aulas hospitalarias, los migrantes, las personas con discapacidades cognitivas o físicas–, y, por supuesto, hay una cuarta pata, que queremos que sea otra marca de estilo de este Museo: el museo como una estructura de creación, que contribuye, apoya, refuerza la actividad creativa de los artistas asturianos o de cualquier otro artista de calidad. Hay otra pata, que es el museo como estructura de comunicación: hacer una buena mediación, estar en contacto constantemente con el público potencial o real a través de redes sociales.

–¿Cómo se explica esa cifra tan alta de visitantes en 2023?

–Desde 2020, desde el covid, ha habido una especie de cambio de paradigma. El museo se ha convertido en los últimos años en una institución cultural de moda –en el mejor sentido de la palabra–. La gente ha interiorizado la visita al museo como algo que en sus vidas no es extraordinario, algo perfectamente normalizado. Visitar el museo puede ser cotidiano, no es algo excepcional. Y al interés del público se une la buena oferta, y mensajes constantes de una manera asertiva, amable para que venga a visitarnos, recordándole que esta es su casa, y gratuita. En las visitas a los centros sociales explico que este es un espacio de diálogo, de aprendizaje, que contiene lo mejor de nosotros mismos, de nuestra memoria, de nuestra identidad y donde tienen la posibilidad de aprender y disfrutar. Interiorización de la visita, buena oferta y potenciación del turismo: es un cóctel maravilloso. El Prado hace tres millones de visitas y nosotros con 200.000 habitantes, o algo más, alcanzamos una cifra de 130.000 visitantes. Los visitantes son un síntoma, si las cosas se hacen moderadamente bien van a acabar viniendo.

–Vayamos con la ampliación: ¿ya hay fechas?

–Yo querría que nos reuniéramos con la empresa adjudicataria, Tapusa, la Viceconsejera, el arquitecto, las cuatro partes interesadas, una primera reunión antes de que acabé enero. Hemos hecho un memorándum de las acciones que se contemplan en la licitación, que la empresa adjudicataria debería hacer antes de demoler el edificio, cosas como el traspaso de cables de electricidad y de internet del edificio que se va a tirar, para que no haya cortes de electricidad o suministro de datos en el Palacio de Velarde. Hay otro tema importante del que queremos hablar, uno de los más importantes.

–¿Y es?

–Tapusa hizo una baja de presupuesto, 637.000 euros y de tiempo, cuatro meses, de 18 a 14. A nosotros nos interesan esos 637.000 euros, para se destinen al equipamiento y amueblamiento de todo lo que tiene que ver con esta segunda fase de la ampliación: los almacenes en la -2 de la fase 1 de la ampliación, el salón de actos en la planta baja de la fase 2, aparatos de última tecnología en la planta 1 de la fase 2 para el taller de restauración, mobiliario para los nuevos despachos y, arriba, amueblar la tienda y la cafetería. La Administración tiene que ser consciente de que ese dinero no puede perderse, que es un dinero que se le asignó al Museo de Bellas Artes de Asturias, nos pertenecen y deberían dejarse para el equipamiento. Va a ser una de nuestras pugnas: que no sea absorbido por otro lado, por favor. Si no, el dinero lo va a tener que poner la Administración, porque cuando acabe la ampliación lo que vamos a tener es una carcasa vacía.

–¿La ampliación irá en detrimento de la a programación?

–Asumimos la ampliación con mucha alegría, pero somos conscientes de que las obras van a general algunos inconvenientes en el día a día del museo. Vibraciones, ruidos, cierres temporales de salas. Vamos a seguir programando como hasta ahora, con la misma ambición y la misma altura de miras, pero con la certeza de que a lo mejor en determinados momentos quizás haya que renunciar a una exposición. Nos vienen por delante dos años de una ampliación que puede posicionarnos como un referente no solo para el siglo XXI sino también para el XXII –con alguna mejora más, como hacer completamente accesible la casa de Oviedo-Portal–. Hemos podido tener la suerte de vivir dos ampliaciones del museo en menos de 10 años; hay museos que no viven una ni en 25 ni en 30. Otra cosa es el tema presupuestario…

–No andan sobrados de recursos ni de personal.

–Un museo es una estructura arquitectónica, sus colecciones y su personal, y todo ello está atravesado por un cuarto elemento, que es su presupuesto. Ahora tenemos un presupuesto de tres millones justos para sacar adelante este año, aparte está el dinero de la ampliación. Es el que es y con él vamos a tener que trabajar. Yo hubiera querido que aumentara hasta los cinco millones, con un presupuesto para compra de obras de arte importante, de un millón o un millón de euros, y no los 150.000 de ahora. Por ahí debería andar el presupuesto del Museo. Vamos a un museo cada vez más grande donde el gasto corriente es cada vez mayor. Y no podemos seguir con el personal que tenemos. La segunda fase de la ampliación debería conllevar un aumento del presupuesto. ¿En qué liga quiere jugar al Bellas Artes de Asturias? ¿En la liga de Valencia, Sevilla e incluso Bilbao? Valencia ha pasado de 7 millones y pico a 8 millones y medio; Sevilla se mueve entre 7 y 10 y Bilbao está en 10 millones. ¿Se puede seguir mejorando con 3 millones? Sí, se puede con una gestión en la que de vez en cuando vas sacando conejos de la chistera.

–Poco obra pueden comprar con 150.000 euros.

–Antes teníamos cero. La labor del Museo también es fortalecer el tejido de coleccionismo que hay en Asturias y creemos que la Feria de Arte de Oviedo es un lugar donde debe comprar. Una parte del dinero debe ser para eso, y, luego, aún tenemos algunas lagunas en nuestra colección: el Museo necesita un Fortuny, necesita un Rosales, algún artista más que está en el mercado a unos precios muy altos. El objetivo este año es comprar un buen Fortuny, tratar de conseguir el Rosales por otro lado y algún otro artista del siglo XVII que nos interesa, también intentaremos conseguir un Alonso Cano.

–¿Llegarán más obras del Prado?

–Quiero hacer una tercera acción con el Prado y tengo una reunión este mes con Miguel Falomir. Hicimos una en 2022 de 9 obras, hicimos una en 2023 de 8 obras y yo quiero hacer una en 2024 de menos obras, vinculada al ámbito de los maestros antiguos, que eso ya son palabras mayores.

–La programación de 2024: ¿qué no hay que perderse?

–Ahora Luis Fernández, y hay que estar atento este año a Chillida, esperamos también a final de año a Tapies. Cuando empiecen las obras de ampliación, ya en este primer cuatrimestre, una de las exposiciones de cada cuatrimestre se va a hacer fuera del Bellas Artes: la primera en el centro cultural Valley, la segunda en el Museo Antón de Candás, la tercera en Cabrales. Para el Valley va a ser una de últimas adquisiciones de arte contemporánea asturiano del Bellas Artes, del año 2022-2023, y al Antón de Candás vamos a llevar una muy bonita exposición de escultura y otras obras de Amador.

–¿Este año también invitarán a artistas asturianos a desarrollar proyectos artísticos específicos para los espacios del Museo?

–Sí, sí. Juan Fernández Álava, con él abrimos en abril, y la siguiente será Noemí Iglesias. En realidad tenía que haber empezado ella, pero se nos metió su exposición en el Thyssen de por medio... Nos ha hecho un proyecto increíble.

–¿Qué expectativas tiene para 2024? ¿Cómo le gustaría cerrarlo?

–Hay que decir no me interesan tanto las visitas, no es el objetivo de gestión de estos dos años lo tenemos todos clarísimo. Lo decisivo es sacar adelante esa segunda fase de ampliación. El número de visitantes en 2024 y 2025 no es lo más importante, volveremos a testar otra vez el Museo y su músculo con plena vigencia partir de 2026.