La Transición española de la dictadura de Francisco Franco a la democracia parlamentaria no se conquistó desde fuera, se ganó desde dentro y fue un proceso en el que los reformistas del régimen ganaron a los inmovilistas y rupturistas. El historiador y ex político Guillermo Gortázar (Vitoria, 1951), ofreció ayer su visión de ese cambio de forma de gobierno en España, tal como lo cuenta en su libro "El secreto de Franco", donde explica que el autor real del testamento político de Franco fue el arquitecto Javier Carvajal, preocupado por la evolución de los acontecimientos tras la cercana muerte del general.

"Este es un país muy cíclico y parece que cada cincuenta años nos cuestionamos la estabilidad institucional que es indispensable para progresar. Por ejemplo, en 1923 el golpe de Primo de Rivera generó una inestabilidad mucho más peligrosa", indicó Gortázar, quien señaló que "la estabilidad constitucional es el principal valor de un país".

"En España el cambio se hizo de las leyes a las leyes y ese hecho cobra realce ahora que estamos en un momento delicado; este libro quiere ser una reivindicación de todo lo que se logró en esos momentos", detalló el intelectual, nacido en Vitoria y criado en San Sebastián, a quien acompañó José Girón, catedrático jubilado de Historia Contemporánea, de la Universidad de Oviedo.

"Los constituyentes no pensaron que los partidos nacionalistas catalanes y vascos, iban a llegar a los límites que están alcanzando", recalcó el también abogado y profesor universitario, que tras empezar su trayectoria política en la lucha antifranquista llegó a tener cargos de responsabilidad en el Partido Popular y también fue presidente de la Fundación Hispano-Cubana. El 12 de octubre de 1975, Franco enfermó de gripe y cinco días más tarde sufrió un ataque cardiaco. Aquella noche, a las tres de la madrugada, el arquitecto Javier Carvajal era incapaz de dormir. Gortázar relata que su esposa, la escritora Blanca García-Valdecasas, preocupada por el desasosiego que veía en su marido le pregunto qué le pasaba. Él le contestó: "No me puedo dormir. Este hombre se va a ir sin dejar nada escrito. No puede ser. Tenemos que hacer algo". A continuación, acudió a su estudio de la madrileña calle Goya, donde tenía una pequeña portátil Olivetti. "En unos minutos escribió una carta de apenas cinco párrafos en la que Franco, en primera persona, pedía perdón a todos, incluso a sus enemigos y pedía a sus seguidores que tuvieran para el Rey de España, ‘el mismo afecto y lealtad que a mí me habéis brindado’", explicó Gortázar. Aquel texto, de importancia decisiva en el inicio de la Transición, llegó a manos de Adolfo Suárez, su jefe político en la asociación UDPE (Unión del Pueblo Español).

Suárez se lo hizo llegar a Franco a través de su hija Carmen, marquesa de Villaverde. "La versión oficial es que Franco escribió a mano el texto y que su hija lo pasó a máquina. Fue lo contrario, la marquesa presentó a su padre un texto a máquina y el dictador lo copió a mano y lo firmó. Les pareció que el documento tendría más fuerza si hacían creer que la redacción era suya", recalcó el escritor, también arropado ayer en el público por Isidro Fernández Rozada, ex compañero de tareas en el Congreso de los Diputados. Gortázar destacó el papel conciliador que jugó Carmen Franco Polo, y también Carlos Arias Navarro. "Arias es un presidente mal valorado, que a diferencia de Carrero, sí creía en la política y tenía su freno en el Pardo, le hace falta una biografía que lo reivindique", concluyó.