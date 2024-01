Oviedo pondrá coto a los coches más contaminantes: la zona restringida, las medidas y el plazo

La futura zona de bajas emisiones de Oviedo ocupará una superficie al menos dos veces mayor que la establecida en el proyecto inicial del Ayuntamiento, que limitaba las restricciones para los coches más contaminantes a las calles del casco antiguo y el entorno del Campo San Francisco. El anillo verde se extenderá al espacio de la ciudad situado "entre rondas", una superficie rodeada de calles "con buena capacidad para soportar y distribuir el tráfico" que incluye toda el área delimitada por la Ronda Sur, General Elorza, Avenida de Santander, Hermanos Pidal y Muñoz Degraín. La medida entrará en vigor antes de junio de 2025, cuando los coches que accedan al centro también deberán estar también acreditados por la correspondiente pegatina que otorga la DGT y que indica el nivel de emisiones de cada vehículo.

Tras haber recibido íntegros los 7,3 millones de euros de la subvención europea solicitada para acatar la normativa, el Consistorio se ve con más músculo económico para acometer una actuación "mucho más eficiente", un proyecto que además de ser más ambicioso desde el punto de vista medioambiental garantice una correcta ordenación del tráfico y facilite el acceso de los conductores de los vehículos contaminantes a los parkings más adecuados a su destino o a otras zonas de aparcamiento alejadas del centro.

La zona de bajas emisiones estará rodeada de cámaras de control de acceso y lectores de matrículas para detectar a quienes no cumplan con la normativa; también habrá paneles y señales que informarán sobre las plazas libres en los parkings y advertirán a los conductores de las restricciones que encontrarán en el centro antes de adentrarse en la ciudad. "El proyecto que se limitaba al casco viejo y al Campo San Francisco podía provocar que los conductores se encontrasen con ese espacio cerrado y no tuviesen posibilidad de dar marcha atrás", explica el concejal de Seguridad Ciudadana, José Ramón Prado. Con el dinero de la subvención europea, también se creará una aplicación para móviles y ordenadores a través de la cual se podrá acceder a todo tipo de información sobre las restricciones.

El edil de Seguridad Ciudadana asegura que la ampliación de la zona de bajas emisiones no implica más multas ni un cierre total del centro de la ciudad. Para empezar, todos los vehículos, sea cual sea su antigüedad o su nivel de emisiones, podrán acceder a las calles del anillo verde siempre que vayan a estacionar en un parking. Además, los residentes y los coches que no superen el nivel de emisiones establecido por la normativa también estarán exentos de restricciones. "Hay que crear una ordenanza reguladora y nuestra intención es que sea lo más flexible dentro de la ley. Para establecer esa normativa se harán estudios sobre el parque móvil y sobre los niveles de contaminación en Oviedo y se aplicarán sólo las medidas estrictamente necesarias", añade. El Ayuntamiento establecerá además un sistema informático por el cual los vehículos de transporte de mercancías podrán reservar espacios de carga y descarga antes de acceder a las zonas de bajas emisiones y para que las personas con movilidad reducida puedan seguir usando las plazas de minusválidos.

Las limitaciones para circular por el centro sólo están enfocadas a los coches más contaminantes y se irán estableciendo "progresivamente" hasta junio del año que viene, la fecha establecida por Europa para que la zona de bajas emisiones está a pleno funcionamiento. Para entonces, todos los vehículos que circulen por Oviedo han de llevar las etiquetas medioambientales que otorga la DGT. Aquellos que no la lleven se consideran contaminantes, así que no podrán circular por el centro. "Todavía no se puede hablar de vehículos con un número de años de antigüedad determinado, eso se establecerá en su momento porque la normativa está cambiando continuamente y hay que ser prudentes. Insisto en que la ordenanza será flexible", dice Prado. "Todo esto no se implantará de hoy para mañana. El proceso irá acompañado de una importante campaña informativa y de concienciación. Estoy seguro de que no habrá problemas y de que conseguiremos un Oviedo aún mejor", añade el edil de Seguridad.

Los partidos de la oposición criticaron ayer al equipo de Gobierno por su gestión del proyecto de la zona de bajas emisiones. La portavoz de Vox, Sonsoles Peralta, acusa al alcalde de "ceder ante el ecologismo radical" al implantar el anillo verde. El PSOE, por su parte, considera incoherente la medida al considerar incompatibles las actuaciones "con la creación del macroaparcamiento que quiere crear Canteli en la Escandalera", dice el concejal Juan Álvarez. El portavoz de IU-Convocatoria por Oviedo, Gaspar Llamazares, asegura que el plan llega "con retraso" teniendo en cuenta los preocupantes niveles de contaminación que se registran en ocasiones en Oviedo.