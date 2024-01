Hay socios hechos de una pasta y otros de otra. No se sabe qué mágica aleación de metales tienen los mejores, pero lo que sí es seguro es que Juan Serrano, "Chani", está forjado con ella. Es conocido por ser el socio que posee el carné número 1 del Real Oviedo, pero esa no es su única proeza. El ovetense es uno de los socios fundadores del Club de Tenis de Oviedo, institución que se creó en 1950. Además, cumple 100 años en un mes, el 11 de febrero, y ayer el club le rindió un homenaje por ambos motivos en el que estuvieron presentes varios miembros de la directiva y el expresidente Juan Carlos Arias. "No tengo palabras para expresar lo que siento", dijo Serrano al recibir de Antonio Retana, presidente del Tenis, la placa conmemorativa, que reza: "A un gran deportista y socio fundador del club". "Tengo más años que Matusalén", bromeaba el homenajeado, que acudió acompañado de su hijo, Pedro Serrano.

Chani goza de un estado envidiable de salud, a un paso de la centena, y afirma que sigue pasándose a diario por el club. Recuerda con cariño el momento en que se creó el Tenis, que fue un "boom" en una época en la que su hermano mayor, Félix Serrano, fue secretario del club. El protagonista del acto también sería directivo, pero más adelante. Formó parte de la ejecutiva de Pipo Alvear, que ostentó el cargo de presidente entre 1975 y 1987. "Fui responsable de la sección de hostelería, el bar y el restaurante", relata. Sobre su trayectoria deportiva, además de jugar al fútbol en categorías inferiores del Real Oviedo y en el filial, el Vetusta, practicó el deporte de la raqueta y la tierra batida durante un tiempo. "Pero era malísimo", confiesa, pícaro, y recuerda a Angelín "el del Bazar San Mateo", un compañero que ejercía de árbitro en todos los torneos. Precisamente en uno de ellos el padre del actual presidente, llamado igual que su hijo, le hizo morder el polvo cuando quedaron emparejados en una eliminatoria. "Tu padre me metió una paliza de miedo", le dijo a Retana en una conversación en la que se percibe el cariño que se profesan entre ambos. "Le tenía mucho aprecio a tu padre, éramos íntimos amigos", le confesó. El acto de entrega de la placa fue muy emotivo. "Es muy ilusionante, es una gran persona a la que queremos. Tener al socio 1 del Oviedo, un club hermano, también es motivo de alegría. Que siga muchos años igual", fueron las palabras que Retana le dedicó a Chani. El homenajeado, con los ojos vidriosos, se fundió con el directivo en un abrazo. "Gracias por lo de los años", dijo Serrano, siempre bromista. Y que así sea.