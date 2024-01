El peligroso atajo de Nicolás Soria: "Habrá una desgracia"

"¡Señora, tenga cuidado, no salga usted a la carretera que la van a llevar por delante!". Es la enésima vez que este trabajador de la empresa que está llevando a cabo los trabajos de ampliación del puente de Nicolás Soria (Copcisa) advierte a un peatón imprudente. Desde que está cerrada al paso la esquina del final de la calle Pepe Cosmen para habilitar los nuevos carriles de entrada al barrio, los viandantes no pueden utilizar el paso de cebra que une esa zona con la de la de autobuses –situado justo a la salida del puente– y se producen escenas que ponen los pelos de punta. "La gente invade la carretera sin despeinarse. Pasan con bolsas de la compra, con perros, de tres en tres... No va a tardar en haber una desgracia", vaticina el trabajador.

No hay más que pararse diez minutos frente a las obras para darse cuenta de que el peligro es constante. La zona de obras está perfectamente señalizada y vallada para impedir el paso de las personas, pero muchos peatones se lo saltan todo a la torera. Lo hacen para evitar un rodeo, pero se juegan la vida. "Para pasar desde Nicolás Soria hasta la estación de autobuses tienes que atravesar tres pasos de cebra. Hay que cruzar la avenida de Santander para pasar a la zona de la calle Río San Pedro y una vez allí atravesar General Elorza y cruzar de una parte a otra de Pepe Cosmen", explica perfectamente Ricardo Sánchez, un vecino de Ciudad Naranco que sí cumple con las reglas que tienen que seguir los peatones mientras el paso esté cerrado. "Quienes cruzan de forma incorrecta corren muchísimo peligro. Salen a una carretera en la que hay muchísimo tráfico y a veces se plantan delante de los coches cuando los conductores los tienen casi encima", asegura el hombre. Los imprudentes "se plantan encima de los coches", aseguran los vecinos de Ciudad Naranco Maribel García, otra vecina de Ciudad Naranco, también es consciente del peligro y ayer vio con sus propios ojos cómo "un chaval joven" se llevaba un buen susto. "Hay zonas en las que las vallas son altas y no ves si vienen coches. El chaval cruzó hacia la estación de autobuses cuando se había abierto el semáforo para los coches que giran desde Pepe Cosmen hacia Ciudad Naranco y se lo encontraron enfrente. Casi lo cepillan", sostiene. "Ya hemos tenido bastante en este barrio con el accidente que hubo aquí hace un par de meses", añade. La mujer se refiere al terrible atropello que se produjo el 30 de octubre del año pasado en un paso de cebra situado un poco más arriba del que ahora está cerrado al paso, en la misma calle Nicolás Soria pero más hacia el interior de Ciudad Naranco, a la altura del cruce con la calle Coronel Bobes. En ese accidente resultaron heridos de gravedad un hombre y una mujer tras ser arrollados por un conductor de 83 años que perdió el control de su vehículo. Otra mujer también resultó herida leve. A raíz de aquel accidente, las asociaciones vienen exigiendo la retirada de los andamios que llevan meses colocados en una de las aceras de la calle Nicolás Soria, concretamente en la que se encontraban los tres heridos, esperando a cruzar el paso de cebra, cuando fueron atropellados. Los denunciantes aseguran que en ese punto del barrio se forman embotellamientos –esa acera es la única que pueden usar los peatones que entran en el barrio a consecuencia de las obras del puente– y que las personas que van a pie también se ven obligadas a salir a la carretera para pasar, exponiéndose a los coches.