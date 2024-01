Canteli descarta que la zona de bajas emisiones merme al pequeño comercio

La zona de bajas emisiones con la que Oviedo pondrá coto a la entrada de los vehículos más contaminantes al centro antes de junio de 2025 es una obligación legal, todavía no está definitivamente perfilada y en ningún caso supondrá una merma para los negocios de proximidad. Así lo aclaró ayer el alcalde, Alfredo Canteli, durante una visita al resultado de las obras de la cubierta del polideportivo del colegio Germán Fernández Ramos, en Pando, en la que trató de despejar los malos augurios de la oposición al proyecto. "Eso de que va a afectar al comercio, nanay del Paraguay. En Uría hace tiempo que no pasan coches y en Navidad no se podía circular", explicó el regidor ovetense.

El regidor abordó varios temas de actualidad tras comprobar de primera mano el resultado de las obras de renovación de la cubierta de la pista deportiva escolar, que también es utilizada por las categorías inferiores de clubs locales de fútbol y balonmano. Lo hizo acompañado por los concejales de Educación, Lourdes García, e Infraestructuras, Nacho Cuesta, y este último aprovechó para especificar los plazos barajados para sacar a licitación la Zona de Bajas Emisiones. "Esperemos que los pliegos estén listos dentro del primer trimestre del año", aseguró, puntualizando que el diseño y de la zona afectada y las condiciones de uso todavía deberán de perfilarse y especificarse a través de una ordenanza regulatoria. Canteli fue agasajado por los alumnos del centro, los cuales le hicieron entrega de un mural de agradecimiento y varios regalos. "Emociona este movimiento de niños y la colaboración que tienen con la dirección del centro", dijo. Los representantes del equipo de gobierno hicieron un recorrido por las dependencias y recogieron algunas peticiones de los responsables del colegio. "Estamos muy contentos con la cubierta, es muy importante para los alumnos y el barrio", celebró la directora, Azucena Fernández, quien reconoció tener todavía guardada alguna demanda. "Nos vendría muy bien una pequeña rampa de acceso a la zona de infantil", explicó. Tras las formalidades, Canteli valoró positivamente los planes del gobierno de Barbón de asumir la gestión de todas las escuelas de 0 a 3 años. "Es algo que llevamos mucho tiempo pidiendo y hay un compromiso serio del presidente que espero que se cumpla", explicó, valorando positivamente el anuncio regional de crear un nuevo centro de 39 plazas repartidas entre las Escuelas Blancas de San Lázaro y las instalaciones del colegio El Villar de Trubia. Por otro lado, Canteli reivindicó la apuesta inversora del proyecto de presupuestos presentado por el equipo de gobierno para 2024. "Está adaptado a la situación real del Ayuntamiento y hay un montón de inversiones. Son 44 millones, por si a alguien le parece poco", concretó, garantizando que "se acabarán grandes obras y se empezarán otras", y restando peso a las críticas de la oposición: "Su nombre lo dice, están para oponerse a todo".