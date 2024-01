Si hace falta, habrá que demoler. Así de contundente se mostró ayer el Ayuntamiento de Oviedo tras la conflictividad y los incidentes registrados estas últimas semanas en el entorno de Almacenes Industriales, en Ciudad Naranco, y el Rayo-Mercadín, en la Tenderina. Las áreas de Infraestructuras y Seguridad Ciudadana se reunieron ayer para analizar la situación y resolvieron reforzar el departamento de Conservación y Policía Urbana para "actuar de forma decidida".

"Vamos a ser firmes para evitar problemas de convivencia y vecinales", recalcó Nacho Cuesta. El edil explicó que el frente que lanzan ahora tiene como objetivo, en primer lugar, recordar a los propietarios de los inmuebles su obligación de mantenerlos en buen estado, impidiendo la presencia de okupas. Los avisos y las multas son el primer paso, pero Cuesta explicó que en caso de que no haya respuesta se aplicará la ejecución subsidiaria para arrancar de raíz el problema allí donde nadie quiera hacerse cargo d ela propiedad.

Antes de lanzar las demoliciones, Cuesta confía en que este refuerzo de la vigilancia y de la presión a los propietarios dé sus frutos y permita afrontar los derrumbes de común acuerdo, tal y como ha sucedido recientemente en otras zonas de Oviedo.

"Los propietarios tienen que ser conscientes de que deben mantener sus propiedades en un estado mínimo de salubridad, y que si no es así el Ayuntamiento va a actuar con la máxima firmeza. No mantener esos edificios no es solo un problema de seguridad, afecta también a la convivencia entre los vecinos, genera inquietud y una preocupación más que justificada", incidió el responsable de Infraestructuras.

Cuesta volvió a insistir en que, dados los últimos casos registrados en Ciudad Naranco, con incendios reincidentes a lo largo de la misma semana, exigirán a los propietarios de estos inmuebles que actúen de manera "rápida y contundente" y que, de no ser así, aplicarán multas coercitivas y pondrán en marcha, en segunda instancia, las ejecuciones subsidiarias.