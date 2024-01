"Si hay salud y el partido quiere volveré a presentarme, estoy feliz trabajando"

–¿Cómo ha contemplado el relevo en el Centro Asturiano y la llegada de Gerardo Martínez a la presidencia?

–Yo fiché a Gerardo en el año 1999 sin conocerlo de nada y estuve veinte años allí gracias a tener una persona en la que podía confiar. Trabajó muy bien. Es honrado y trabajador, y para un puesto de esta envergadura, donde no cobras ni el kilometraje tienes que tener mucho cariño a la institución.

–¿Qué opina de las irregularidades en el proceso electoral y el proceso judicial en marcha al haberse anulado la otra candidatura?

–Me preocupa porque yo quiero mucho al Centro y espero que no pase nada. Yo tuve cinco elecciones y gané todas. Bueno, una no, porque no se presentó nadie. Los estatutos siempre funcionaron a la perfección. Lo que está pasando ahora, no sé, creo que la junta electoral actuó correctamente. Confío en que se consolide Gerardo muy pronto para los próximos cuatro años.

–¿Pero queda algo por hacer allí en el Centro?

–Siempre hay cosas. Nosotros lo llevamos al máximo nivel nacional. No había un club que aglutinara todas las disciplinas deportivas. Convertimos una finca en un jardín, y no fue fácil. Fui muy feliz allí y eché muchas horas. Todavía me acuerdo que cuando entré los que salían me dijeron: «Olvídate de esto, Canteli, esto era una moda y ya se acabó». Y en 20 años invertimos 21 millones, sin subidas de cuota ni ninguna derrama. Gestión pura y dura.

Un enjambre de concejales pulula por los pasillos de Alcaldía del primer piso del Ayuntamiento de Oviedo. Alfredo Canteli (Prado, Teverga, 77 años) los despacha rápido y saluda el año con la tranquilidad de la mayoría absoluta y del inminente remate de las obras del mandato anterior.

–¿Qué sensaciones y perspectivas tiene?

–Soy de resultados, la actividad hay que medirla, y desde el 17 junio a final de año el balance es exitoso. En primer lugar, por la participación que tuvimos. Oviedo está lleno de gente, que es una de las cosas que quería. Estamos batiendo récords de visitantes y en diciembre no se podía caminar por la calle, como en San Mateo. Esa desestacionalización se está produciendo. Noviembre también fue un buen mes y todo ello nos llevará a superar el millón de pernoctaciones al año.

–¿E internamente?

–El equipo es muy compacto. Todo el mundo suma y ese éxito es de todos. En la corporación hay un cambio claro. Somos grupos políticos diferentes, pero ahora hay un respeto. Esa copa de Navidad que tomamos, antes era imposible. La relación con los portavoces es magnífica a pesar de las discrepancias; porque si todos pensáramos igual no habría tantos grupos políticos en España.

–¿Las grandes estrategias de aquí al 2027?

–Ese Oviedo de futuro, del que se habla tanto y del que vemos pocas realidades, se está fraguando ya. Lo queremos consolidar con esa Vega que arranca con mucha fuerza. Mañana entra en información pública y confío en que en marzo tengamos la aprobación definitiva. Será un pulmón de futuro, que enlaza con la entrada, con la gran rotonda de la Cruz Roja y con la carretera que recorre la fábrica, integrándola en la ciudad. Hay quien rechaza esa calle, pero es la única forma para integrarla.

–¿En qué le gustaría que se convirtiera La Vega?

–Tiene que haber cosas para niños, buenas cafeterías, cultura y empresas. Oviedo tiene que crecer en empresa, consumo y población.

–¿El polo biotecnológico?

–Valoro muy positivamente que el Principado vaya a poner 4,5 millones para comprar la Nave de Cañones de Sánchez del Río, pero a mí no me preocupan los propietarios, me preocupa que las empresas vengan a Oviedo. Estamos también en la línea de aprovechar todos los impulsos que nos vengan de Trubia, que el desarrollo del «hub» de empresas de Defensa pueda llevarse a cabo desde la Vega. Hay que seguir buscando empresas y sí, el Ayuntamiento solo no puede conseguirlo. Nosotros tenemos que agilizar el plan especial y estar preparados para incorporar todo lo que La Vega nos puede aportar.

–Necesitará un organismo para gestionarlo.

–Se está hablando ya con personas, con nombres y apellidos, muy involucradas en el proyecto, y que quieren ayudarnos a que sea ese pulmón de futuro.

–Ya hay un grupo en ciernes impulsado por el Principado, la Cámara, la Finba…

–Por ahí van los tiros. Las personas que se involucren en el relanzamiento de la Vega tienen que estar relacionadas con el Principado, con la Universidad… Nosotros solos no podemos hacerlo y estamos abiertos a recibirlos, con gaita, tambor y con los brazos abiertos.

–La integración del Ayuntamiento en ese grupo había quedado relegada por el enfrentamiento con la Universidad a cuenta del traslado de Minas…

–Si tener enfrentamientos es defender los intereses de Oviedo, yo lo hice sin faltar al respeto a nadie, y lo hice después de una forma de actuar que no fue la correcta, porque nos enteramos por la prensa. Además, no estuve solo en esa defensa, y mucho me temo que a no tardar mucho la ingeniería de minas habrá desaparecido de Asturias. Minas tendría que haber seguido donde estaba, porque el edificio entraba dentro de unos movimientos planteados por la Universidad de los que no se hizo nada. Sigo sin encontrar una justificación a una decisión que daña a la universidad asturiana. En todo caso, la relación con la Universidad está muy por encima de eso.

–Precisamente, lo que le quería preguntar es si, pasado ese capítulo, ha podido normalizar relaciones con el rector Villaverde.

–No hubo oportunidad. Todavía esta semana coincidimos en un acto y nos saludamos: Pero para normalizar igual tiene que haber un paso previo de alguien, y ese alguien no es Alfredo Canteli.

–Entonces, en La Vega, no solo empresa, me decía.

–Tenemos una gran nave de seis mil y pico metros donde queremos tener contenidos culturales, de ocio, para grandes conciertos. Además, tenemos salas pequeñas que tienen que ser complemento de esa grande; para bibliotecas, salas de estudio… Y luego tenemos otra nave de 2.000 metros para los niños, para los pequeñajos. Porque los niños necesitan un recinto fijo en el centro. La capilla hay que recuperarla y ponerla a funcionar. Además, me imagino esa gran avenida central con alguna terraza, con carriles bici, con vida… Será la gran avenida de Oviedo. Lo que no veo allí es el concepto polígono industrial, no veo solo empresas.

–Pero recuperar todas esas naves tendrá un coste…

–Costaba lo mismo cuando el anterior gobierno lo quiso comprar por 44,5 millones de euros. Nada cambia. Claro que hay que hacer inversiones, pero si además hubiera que haber puesto 44,5 millones, serían prohibitivas para el Ayuntamiento.

–El carril del tráfico de entrada a la ciudad que se quiere introducir en el recinto es ahora uno de los asuntos más polémicos. El PSOE local lo rechaza.

–Había que generar un gran parque de protección para Santullano, era una necesidad. El PSOE de Oviedo tiene que ver que su partido regional y nacional dan el visto bueno al proyecto. Deben centrarse un poco más. Nosotros fuimos a las elecciones diciendo que íbamos a hacer eso y las ganamos por mayoría absoluta.

–¿Usted cree que la reforma de la entrada a la ciudad por la «Y» calmará el tráfico? ¿Habrá menos coches?

–Ahí estamos entrando en la ciudad. Lo que hay que habilitar son aparcamientos suficientes, pero cerca de la calle Uría, no a diez kilómetros. La gente no tiene que llegar al centro en coche, pero sí a un aparcamiento. A futuro tendremos el de la Escandalera, modificado y ampliado. Tiene que haber bastantes, como sucede en la otra entrada de la ciudad. Poner aparcamientos disuasorios a varios kilómetros no lo veo.

–Hay quejas por los atascos con el nuevo diseño de entrada.

–Esta misma semana venía de Colombres a las tres y media de la tarde y entré en un par de minutos. Cuando hay aglomeración se tarda más. ¿A futuro habrá atascos? Sí, atascos asumibles. Eso quiere decir que la gente viene a Oviedo. Durante estas fiestas los hubo en la calle Pelayo, en el Campo, en Gil de Jaz, que es una de las calles más bonitas que teníamos y que parecía Preciados. Todo eso quiere decir que Oviedo está vivo, que hay actividad. Es a lo que tenemos que aspirar.

–Hay atascos por otros motivos. La gente que entra y sale de Ciudad Naranco diariamente.

–Lo conozco bien. El desdoblamiento de Nicolás Soria va a agilizar mucho y a ver si esa obra de Luis Oliver también se realiza. Con esas dos intervenciones habrá mejorado mucho.

–Entonces no hará falta ya la Ronda Norte…

–En absoluto. Una cosas es la salida de Ciudad Naranco y otra la Ronda Norte. Más ahora que se va a intercomunicar la «Y» con la AS–II. Imagine si la gente que viene de Gijón y tiene que ir a San Claudio tiene que seguir entrando por allí. Oviedo necesita esa Ronda Norte. Y esa Ronda, que es un túnel, no afecta para nada al Naranco. Entraríamos en la tejera que hay cerca de Fitoria y saldríamos en la Florida. No existe una herida al Naranco. Pero cuando miras los presupuestos generales y no hay un solo euro… ¡Hombre, cruje!

–¿Sabe algo de los planes del Principado en Luis Oliver?

–Espero que se haga. El consejero (Alejandro Calvo), con el que tengo una relación magnífica, preguntó hace poco que qué habíamos hecho en movilidad. Pero yo me pregunto qué hicieron ellos. ¿Qué hizo Adif? ¿La intermodal? El ayuntamiento ya tiene una nueva parada de taxis en la estación de Renfe para veintitantos coches. Nosotros sí actuamos. Ellos no.

–De la mano del Principado está también la otra gran transformación de Oviedo, los terrenos del viejo HUCA en el Cristo. ¿Tiene alguna noticia?

–Cuando llegué di el visto bueno al plan que había, con el único condicionante de que pudiéramos actuar por nuestra cuenta en la plaza de toros, donde, por cierto, ya estamos tramitando el anteproyecto. Luego se vino abajo porque todo el mundo quería rentabilizar de forma directa sus propiedades. Aparece un nuevo proyecto de la Universidad, hablan de tirar edificios… Espero que arranque de una vez por todas con la colaboración total del Ayuntamiento y que el Cristo recupere su esplendor. ¿Se imagina Oviedo con el espacio de La Vega, con el antiguo HUCA y con la Fábrica de Gas en marcha? Ese es el Oviedo de futuro que yo quiero.

–La Fábrica de Gas es una operación privada.

–Privada pero que es para Oviedo. Todo lo que se hace en Oviedo es para los ovetenses. Ese espacio un día leo en el periódico que el Ayuntamiento lo había comprado por 4,5 millones de euros. Pero al final lo hizo un fondo de inversión, que respeta todo lo que tiene que respetar, incluso algo más como la nave de la Popular Ovetense. Inevitablemente, construye viviendas para rentabilizar la operación.

–¿Apoyan el proyecto?

–Totalmente. Además, está dirigido por un grandísimo arquitecto como Patxi Mangado. Este espacio, junto con la ampliación del Museo de Bellas Artes y ese Martillo de Santa Ana que parece que empieza a ver la luz son tres espacios clave para la recuperación del Antiguo. Fue un regalo del cielo que alguien arriesgue su dinero para arreglar aquello. Comprarlo y descontaminarlo hubiera sido la ruina total para Oviedo. Ahora será un espacio integrado en la parte antigua e incluso podríamos conectarlo peatonalmente por encima de la muralla.

–Dicen que se opone el Arzobispado.

–Eso negociaremos. Pero Don Jesús (Sanz Montes) no es el principal problema.

–Algunos vecinos temen que el proyecto crezca mucho en altura y perjudique su calidad de vida.

–La calidad de vida no lo es cuando estás rodeado de artos, ratas y suciedad, sino que se conforme una nueva urbanización con un parque precioso, que es lo que van a hacer, para el disfrute de los vecinos. Son zonas que tenemos que meter en la ciudad, respetando el gasómetro y tirando lo que no sirve. Hay quien dice lo de «no se toca». También lo dicen en La Vega. Pero es que si no lo tocamos se caería.

–De todos esos asuntos pendientes con el Principado, ¿no trata con Barbón, no les toca ya una de sus cumbres?

–Tenemos una reunión pendiente, porque hubo que suspender la del Día de América en Asturias. La relación personal es buena. La política, no tanto. Siempre tenemos la mano tendida en entendernos y gracias a eso conseguimos buenas cosas para Oviedo. Ahora va a arrancar el colegio de educación especial, tenemos dos institutos en marcha, y necesitamos que Adrián (Barbón) empuje un poco en esa pasarela intermodal entre estaciones. Y que el viejo HUCA arranque.

–No me ha dicho nada del Real Oviedo.

–No estamos parados. Creo que en los presupuestos hay 200.000 euros para el proyecto de las escaleras y otros 200.000 para el estudio de la estructura. Nosotros cuando llegamos aquí el Oviedo no tenía ningún tipo de patrocinio del Ayuntamiento y este año vamos a darles 500.000 euros. La mejor forma de ayudar es con dinero.

–¿Y la ciudad deportiva?

–Estamos para ayudar en lo que nos pidan. Estuvimos pendientes en la presentación. Pero hay gestiones de empresa con el futuro constructor en las que poco podemos hacer. Lo que prometo es que se agilizará lo máximo posible. El resto tienen que ser ellos.

–¿Por qué no resuelven?

–Será cuestión de dinero, siempre está esa cuestión. Pero nosotros pusimos el dinero por delante para ayudar al Oviedo.

–¿Se refiere a los proyectos que acaba de citar?

–Sí, ayudamos al Oviedo con dinero.

–¿Y el problema de los videomarcadores?

–Este verano, en plenas vacaciones, nos volcamos para que estuvieran antes del inicio de la campaña. Pero ahora hay una pequeña obra que el Oviedo tiene que acometer. Y mi amigo Martín (Pelaez) sabe que son ellos los que tienen que hacerla.

–Por otra parte, están a punto de recuperar otro gran equipamiento deportivo como es el Palacio de los Deportes.

–Es la gran obra. Como alguien me dijo, puede ser una obra que justifique por sí sola un mandato. Dese cuenta de que hemos hecho todo nuevo. Solo mantuvimos el techo. Y va a ser el gran pabellón de deportes del Norte de España. Estaba muy abandonado, nadie había mirado para él.

–¿La reforma llegará a tiempo para que el Oviedo Baloncesto juegue allí la próxima temporada?

–Creo que sí, ojalá lleguemos a tiempo. Si no es en agosto, estará terminado en octubre. Y nos permitirá llevar también grandes espectáculos. Los plazos me preocupan hasta donde me preocupan, lo importante es que las cosas queden bien terminadas.

–Pero los plazos les han hecho perder algunos dineros de las fondos europeos Edusi.

–No exactamente. Podemos hablar de algún tema concreto, como el centro social de Ventanielles. Si se hubieran hecho bien las cosas, no los hubiéramos perdido. Pero prácticamente todo ese dinero lo hemos conseguido para otros proyectos. En todo caso, el centro lo vamos a hacer.

–Pero algo se perderá. ¿Cuánto de todo lo que Europa concedió al gobierno tripartito?

–No grandes cantidades. Hubo algunas obras, ya se sabe, que estaban vinculadas al gran bulevar del otro gobierno, y que nosotros decidimos no hacer. O una señalética de San Julián que tampoco la queremos porque cuando hagamos ese gran parque iba a quedar desfasada. Hemos ido justificando otras cosas y a ver al final cómo queda. Es como meterlo en un colador. A ver qué pasa.

–Hay otros planes vinculados a otros fondos para los que también tienen que darse prisa, como la reforma del Fontán.

–Espero que esté pronto el proyecto y que arranquemos. Va a ser otra transformación integral. Aparecerán restaurantes arriba, una sala multiusos… Otra obra de futuro.

–¿Por qué tanto retraso?

–Los ritmos que tuvimos en el primer mandato no fueron buenos. Sufrimos una pandemia que lo paralizó todo y unos sobrecostes que nos dejaron fuera de sitio algunos pliegos que ya habíamos sacado a contratación, como el centro social de la Florida, o el comedor de Ventanielles. Incluso paramos de sacar pliegos. Todo eso parece que está superado. El centro de Tudela Veguín arranca, el de la Florida, Ventanielles, también en Río Orlé…

–¿Han reforzado el área?

–Se está mejorando mucho incorporando nueva gente. Hay dos nuevos técnicos en Infraestructuras y Urbanismo sigue trabajando a buen ritmo, elogiado por la propia presidenta de la Fade no hace mucho.

–También han perdido al jefe de servicio, al ingeniero municipal, fichado por el Principado.

–Le deseo lo mejor. En la libertad de mercado, esos fichajes se pueden hacer.

–Otra cuestión importante que acumula cierto retraso es la pista de atletismo del Naranco.

–Estamos a punto de adjudicar proyecto y obra, posiblemente en estos días. Cuando veo que hay proyecto y adjudicación yo ya sé que estamos hablando de realidades. Y espero que sea también el caso de la plaza de toros.

–Usted dijo en campaña que todo lo que había prometido lo iba a llevar a cabo.

–No. Dije que todo lo que había prometido estaría realizado o en obra. Y espero que así sea.

–Pero usted prometió mucho. Habló, incluso, de un teleférico al Naranco.

–No hablé de un teleférico. Dije que me gustaría que hubiera un teleférico. Y estoy buscando si alguien pone la pasta. No dije que Oviedo fuera a invertir, eso lo tengo muy claro. Es una idea electoral que puede plasmarse o no.

–Sí era un plan municipal el de poner accesos mecánicos en Montecerrao.

–El tren cremallera, que era un idea mía, cuesta dos millones de euros. Es mucho dinero. No está abandonado pero estamos dándole una vuelta a ver cómo podemos hacer.

–Tengo que preguntarle por otro proyecto que no acaba de arrancar. Ese recinto ferial de la Florida.

–Arrancaremos con ello ahora. Lo que iba a ser la cafetería quedó en tripas. Hay un espacio cubierto que está el proyecto hecho, pero cuando esté la parte de arriba, con el aglomerado, lo haremos. Ahí se entró con mucha jardinería, pero si no abres con una cafetería decente no es fácil. A veces no se hacen las cosas todo lo bien que se quieren, pero los vecinos de la Florida lo van a disfrutar muy pronto.

–Cuando en las redes hacen chistes a cuenta de estos proyectos, y llaman a este recinto, por ejemplo, la expla–NADA. ¿Se enfada, le afecta, le da igual?

–Yo no estoy en las redes.

–Su entorno, su familia, sus hijos igual se lo enseñan.

–A veces ya ni eso. Te afecta cuando llegas, y yo aquí tuve que sufrir cosas inconcebibles. Pero ahora lo que quiero saber son los fallos que hay en Oviedo. Otras cosa son los que están solo para criticar Oviedo. Esos no me preocupan en absoluto, estaban mejor trabajando. Yo quiero ser honrado, lo soy. Quiero ser trabajador, lo soy. Y quiero cambiar Oviedo, y lo estoy cambiando.

–En otro tipo de estrategias, ¿contempla optar a la Capital Europea de la Cultura?

–Oviedo va a optar a ser Capital Europea de la Cultura en 2031. El sector cultural de la ciudad tiene una capacidad innegable para hacer frente a este reto y es una oportunidad única para que esta fortaleza revierta en todos los sectores y sea un motor económico de primer orden, también para Asturias. Tenemos un ambicioso plan de infraestructuras en marcha y estamos dando ya forma a los equipos que queremos que nos asesoren en esta primera etapa de lanzamiento de la candidatura. Vamos a aprovechar todo el gran talento de ovetenses con proyección europea que tenemos en el ámbito cultural y creativo.

–Me gustaría que nos hablara un poco de su partido y de ese reciente congreso regional que ha confirmado a Álvaro Queipo al frente del PP regional.

–Lo apoyé públicamente. Es una persona joven y yo estoy aquí para ayudarlo. Hay que empezar a trabajar ya. Él tiene todas las condiciones para ser el presidente que necesita el partido.

–Después del regional vienen los congresos locales. ¿A qué sector apoyará en el PP de Oviedo?

–Me gustaría que al frente del PP local hubiera una nueva etapa. Ya no hablo de personas, sino que fuera algo diferente a lo que fue hasta ahora. Las personas concretas no sé lo que quieren hacer. Cuando se convoque el congreso posiblemente hable algo y me manifestaré, pero ahora mismo no tengo ni idea.

–Usted no se postula para ser el nuevo presidente local. No está ni afiliado.

–Aunque me afiliase tardaría un año en poder ser candidato, y los congresos tienen que ser antes. En todo caso, mi afiliación al partido no es una urgencia. Seguro que algún día se sabrá que me he afiliado.

–De su equipo, solo quedaba Nacho Cuesta y ya ha iniciado el trámite. Dicen que hasta ahora le había retenido usted para que no se afiliara.

–Con Nacho (Cuesta) tengo buena relación, lo hablamos y consideramos que había llegado el momento en que los dos creímos conveniente que se afiliara.

–¿Para ir abriendo camino?

–Puede ser, escriba lo que quiera. Pero ahora no estamos hablando de Oviedo, estamos hablando del PP regional. Quiero que mi gente esté representada en el partido.

–¿Y en Oviedo?

–Mantendo una buena relación con Agustín (Iglesias Caunedo). Y cuando digo que hace falta un impulso nuevo al partido a nivel local no sé si ese impulso es con él o sin él. Pero tienen que cambiar cosas, y yo tengo la libertad para decirlo mejor que si estuviera dentro.

–Queda casi un mandato entero, pero… ¿Canteli 2027?

–Depende de la salud. Si me encuentro como estoy ahora, si me siento bien y el partido me quiere, posiblemente sí. Estoy feliz trabajando, los que están conmigo lo saben. Como toda mi vida fue trabajar, me aterraría levantarme por la mañana y pensar qué tengo que hacer. Yo ahora me dedico a Oviedo. Vengo al Ayuntamiento o me quedo en casa trabajando, pero echo varias horas de despacho. Y luego atiendo mi parcela.

–¿La de casa? ¿Le siguen comiendo los gorriones la grana?

–Ya no la echo. El prado es lo que peor tengo, no logro conseguir un prao decente, y por eso lo tengo ya casi todo de hormigón pulido. Pero tengo muchas rosas, geranios, algún frutal.. Un poco de todo.

–Entonces, me dice que se encuentra bien y quiere seguir.

–Sí. Pasé por momentos delicados pero también tuve muchas alegrías. Ahora veo que los resultados van fluyendo. Aunque todavía no hicimos nada, tiene buena pinta. El comercio va creciendo. Que haya subido la población de 215.000 a 221.000 habitantes es la mejor noticia. Sería un éxito superar el techo de los 225.000 habitantes este año. Se está construyendo mucho, se está vendiendo bien y en esa línea tenemos que seguir, en la de hacer las cosas bien, que la gente se marche contenta de aquí. Cuando estaba en el banco, sabía que había que atender bien a los clientes porque son los que pueden hablar mejor de ti. Los clientes me dieron la vida y me ayudaron a crecer. Aquí tenemos que hacer lo mismo y atender bien a los visitantes.