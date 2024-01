"Mi canción es una forma de agradecer a Asturias todo lo que me ha dado"

"Todo lo que soy, todo lo que fui, lo seré, será, siempre gracias a ti. Tierra del edén, ¿cuál es tu porvenir?, a quien viste nacer, siempre te llevará a ti. Tú, que a fuego lento forjaste tu historia, siempre serás mi primera memoria. Nunca jamás me olvidaré de ti, llevo tu huella impresa en mi...". Son algunos de los párrafos de la canción dedicada a Asturias por la joven cantautora ovetense Nora Fernández, "Nora F." , que empieza a sonar con fuerza en las plataformas de internet. La canción "Martes de Campo", forma parte del trabajo titulado "Mañana lo hablamos", con música y letra propia, y arreglos, coros y solos de guitarra de Pablo Rojo.

–¿Que hace una joven asturiana que ama tanto su región en Madrid?

–Me fui a estudiar Periodismo. Siempre me gustó escribir y me especialicé en periodismo cultural tras hacer un master, pero, como tantos licenciados, no encontré trabajo por más que busqué. Ahora trabajo como administrativa al tiempo que estudio por la UNED Filosofía, que me gusta mucho.

–¿Cuándo empezó su relación con el mundo de la música?

–Desde muy pequeña. Con seis años empecé en la Escuela de Música de Oviedo y a los ocho escogí el saxofón como especialidad, aunque también toco la guitarra acústica y la española. Luego pasé al Conservatorio donde estuve de los 12 a los 18 años. Allí conocí gente buenísima que me enseñó mucho y no hablo solo de profesores, también de compañeros que tocaban otros instrumentos como la viola, el piano o el clarinete.

–¿En qué momento decidió grabar y publicar sus temas?

–Durante la pandemia. En aquel tiempo Pablo Rojo, que también es guitarrista, y yo compartíamos piso en Madrid y cuando llegó el covid decidimos quedarnos teletrabajando con las prácticas de Periodismo. Aquellos días empezamos a ver que encajábamos muy bien con nuestra música y empezamos a trabajar juntos. Él es el responsable de los arreglos, coros y solos. La grabación es un regalo de mis colegas de Asturias y Madrid, que se unieron para poner pasta para que Nora grabase un disco. Fue increíble. ¡Toma, graba lo que quieras!, me dijeron tras recaudar 600 euros y así lo hicimos. Salió en agosto del año pasado. Tengo unos amigos maravillosos.

–¿Dónde se pueden escuchar sus cinco temas?

–No existe disco físico, pero se puede escuchar en todas las plataformas de internet, donde "Martes de Campo". También hay un video muy chulo que grabó mi hermano.

–"Martes de Campo" triunfa en Spotify...

–Si, poco a poco la canción va siendo conocida. Ha llegado a unas 18.000 reproducciones. Para mí, no hay mayor satisfacción porque, aunque mi intención es poder llegar algún día a vivir de esto, si no lo consigo por lo menos me quedará constancia de que escribí mi canción a Asturias y quedará como testimonio de lo que siento por mi tierra.

–¿Cuándo surgió esta canción y por qué ese título ovetense?

–Nací en Oviedo y, de algún modo, quería que la canción fuera un homenaje a mis raíces. La canción en realidad está dedicada a Asturias, pero ese título ya lo lleva el maravilloso tema de Víctor Manuel. Quise hacer un guiño a las fiestas que montábamos en el Pura Tomás el Martes de Campo, cuando éramos aquella chavalería que lo pasábamos tan bien con unas empanadas y un poco de calimocho.

–Canta al paisaje y a los paisanos; a las cuencas mineras, a los bosques, a ciudades y los pueblos, a las xanas y los recuerdos. ¿Cómo ve eso desde la distancia?

–Se añora mucho. Es curioso, cuando llegas a Madrid por primera vez la ciudad te seduce por completo, es algo normal. Luego pasan los años y, entre idas y venidas, te das cuenta de la tierra maravillosa que tenemos. A veces fastidia tener que irse para valorar Asturias como se merece y es que, muchas veces, lo que tenemos delante, no lo vemos. Mi canción es una forma de agradecer a Asturias todo lo que me ha dado. La música también me sirve para defender y luchar por cuanto conocí en mi tierra. Espero que la gente se pueda quedar aquí y que no se tenga que marchar fuera a currar como yo y tantos otros.

–El resto de sus temas son, en sí, diferentes...

–Si, aunque por ejemplo El Cielo cambió a veces también me recuerda a mi tierra. Yo soy una cantautora, no me gusta encasillarme ni definir me estilo porque eso no me permite ser libre a la hora de crear.

–Tal y como se explica, le supongo que también es fan de Rodrigo Cuevas...

–¡Me encanta! En diciembre estuve viéndole en La Laboral. Gracias a él conocí las tonadas del Presi, pero versionadas por él con ese toque que engancha a todo el mundo. Me encantaría conocerlo, pero, sobre todo, me encantaría tocar mi canción en La Benéfica y poner mi granito de arena a cuanto está haciendo allí.