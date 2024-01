La Orquesta Hallé inicia hoy un desembarco de grandes sinfónicas en 2024 en el Auditorio

Oviedo se prepara para el desembarco de las grandes orquestas sinfónicas internacionales en el primer semestre de 2024. El Auditorio Príncipe Felipe acoge hoy la llegada de la primera de ellas. Será a las 20.00 horas cuando los miembros de la Orquesta Hallé de Manchester pisen el parqué del coliseo ovetense, con una actuación enmarcada en el ciclo Conciertos del Auditorio. El regreso de la orquesta británica, que se halla entre las más prestigiosas formaciones de las islas, viene con sorpresa incluida. La sesión servirá también como presentación de su nuevo director titular y consejero artístico, el singapurense Kahchun Wong. El maestro debuta al frente de la sinfónica en la intensa y fugaz gira española que están realizando. Se abrió en Alicante hace dos días, ayer ofrecieron una sesión en Valencia y hoy cierran en la capital de Asturias.

El programa, a priori espectacular, constará de dos partes de unos 50 minutos. Abrirá con "Danza ritual del fuego" de "El Amor Brujo", del maestro gaditano Manuel de Falla. Le seguirán la "Suite" de 1945 de "El pájaro de fuego", de Ígor Stravinski, y la monumental "Sinfonía número 5 en re menor" Op. 47 de Dmitri Shostakóvich.

La Orquesta Hallé de Manchester, también conocida como The Hallé, ha tenido un sello de distinción desde su fundación en 1858: la innovación. La consigna de su promotor, el pionero Sir Charles Halle, era que la música debe "ser para todos" sigue totalmente presente entre sus objetivos como hace 150 años. En el centro de Hallé están sus músicos que, procedentes de catorce países diferentes, son capitaneados por el concertino –primer violín y encargado de los solos– Roberto Ruisi. The Hallé es residente en The Bridgewater Hall, en Manchester, donde actúa ante más de 100.000 personas al año. A esta cifra se suman otros 70.000 asistentes a los conciertos de sus giras internacionales.

La temporada 2023-24 es la última de Sir Mark Elder como director musical tras casi 25 años de trayectoria al frente de la orquesta. El británico ocupará la figura de director emérito, sustituyéndole Kahchun Wong. El singapurense, uno de los batutas más aclamados a lo largo y ancho del globo de los últimos tiempos, es reconocido por su presencia escénica y difusión del arte, tanto oriental como occidental. Es el director titular de la Orquesta Filarmónica de Japón y el principal director invitado de la Filarmónica de Dresde, cargos que compatibilizará con la titularidad en Manchester.

La actuación de The Hallé, para la que aún quedan localidades al precio de 40 y 32 euros, es el entrante de una intensa primera mitad de año de las sinfónicas en Oviedo. Le seguirán la NDR Elbphilharmonie Orchestrade de Elba, el 15 de febrero; la Orquesta Sinfónica de Düsseldorf, el 16 de marzo; la Deutsche Kammerphilharmonie de Bremen, el 15 de abril; la Philharmonia Orchestra de Londres, el 24 de abril, y la Gustav Mahler Jugendorchester de Viena, el 6 de junio.