La concejala del PSOE Marisa Ponga anunció este domingo que tiene previsto llevar a la próxima comisión de Políticas Sociales una proposición en la que instará al gobierno local a "garantizar los suficientes recursos económicos para sostener la viabilidad de los proyectos impulsados por las ONG" del concejo. La edil insta al Ejecutivo de Canteli a "revertir" los recortes previstos en el presupuesto de 2024, que estimó de en torno al 52% respecto al ejercicio anterior.

Ponga reivindica la "larga trayectoria de apoyo a la cooperación al desarrollo desde los años 90" del Ayuntamiento y la contrapone a las previsiones del presente año. "Los presupuestos solo contemplan una partida de 350.000 euros", subraya, asegurando que la cantidad supone menos de la mitad que en 2023.

Desde las filas socialistas explican que, en las comparecencias de presupuestos, las concejalas responsables de Políticas Sociales y Cooperación anunciaron una próxima modificación de las bases de las subvenciones para dotarlas de carácter plurianual e insistieron en que no faltarían recursos, pero dichas explicaciones no les convencen. "Una subvención plurianual, a la que se suma una cuantía mucho menor en la primera anualidad, cerraría de facto las posibilidades de las ONG que no resultaran beneficiarias a concurrir de nuevo en convocatoria pública hasta que no finalizará el periodo plurianual que se determine", expuso Ponga.

A juicio de la concejala del grupo municipal del PSOE, "es urgente" que el equipo de gobierno constituya el Consejo Municipal de Cooperación para abordar las futuras bases de la convocatoria y considera igual de urgente revertir el recorte presupuestario "si no queremos causar un daño irreversible a los proyectos de cooperación que desarrollan las ONG de Oviedo".