Familias del Veneranda Manzano piden que se replantee «la inmersión total digital»

«Estamos en contra de la inmersión total en lo digital» en «edades tan tempranas en las que aún no se han terminado de desarrollar las competencias básicas». Ese es el mensaje que un grupo de familias de colegio público Veneranda Manzano ha trasladado a la Consejería de Educación y al equipo directivo del centro ante los cambios introducidos en 5.º y 6.º de Primaria.

El escrito va acompañado por un centenar de firmas de cerca de 70 familias cuyos hijos acuden al colegio, que tiene matriculados en torno a 300 alumnos. «Hasta ahora los libros de texto convivían con lo digital, pero estos meses han desaparecido en esos cursos y estamos preocupados porque ha generado problemas», explica la madre de uno de los estudiantes que acuden al centro. Por eso, demandan por parte de la Consejería de Educación «una reflexión más profunda sobre este tema, que lleve a replantearse la implantación de esta metodología de forma tan radical» en esa etapa, reflejan en el escrito remitido al director general de Inclusión Educativa y Ordenación, David Artime.

Las familias que se quejan aluden a que en países como Suecia han decidido paralizar el avance de su plan de digitalización en los centros educativos, ante la disminución de la capacidad lectora, y dar más peso a los libros de texto. Entre las preocupaciones trasladadas figura «el tiempo que el alumnado pasa delante de una pantalla» y que «depender del wifi para hacer los deberes es un problema si no dispones de ella en casa o pasas el fin de semana fuera» y no tienes acceso.

Otro de los aspectos a los que se refieren es «el aspecto económico» ya que «se ha perdido la posibilidad de reutilizar los libros para otros miembros de la familia». La licencia digital sirve para un curso y «cuesta 180 euros y en el centro se podía recurrir a un banco de libros», indica la madre de un alumno del centro.

Se dan casos de «textos pequeños que no se pueden ampliar» y contenidos que no se pueden imprimir, explican, y añaden en el escrito que «hay ejercicios muy repetitivos». También plantean preguntas a la Consejería sobre la protección de datos. Señala este grupo de familias que no están en contra de lo digital, siempre que sirva de apoyo, como venía ocurriendo. La estrategia de digitalización se inició en el colegio Veneranda Manzano en el año 2021.

Otras familias, partidarias del modelo, sostienen que lo que cambia es el formato y que los contenidos del libro en papel están presentes. Destacan además la labor que se desarrolla en el centro relacionada con la lectura y la comprensión lectora, que ha llevado a la consejera, Lydia Espina, a asegurar meses atrás que se trasladaría a otros colegios.

Mientras, la AMPA (Asociación de Madres y Padres de Alumnos) del colegio Veneranda Manzano prepara una encuesta sobre digitalización y pretende organizar una mesa redonda en la que intervengan diversos especialistas.