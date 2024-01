Los taxistas de Oviedo notan el tirón de la Variante: "La parada de la estación se queda pequeña"

La reivindicación de los taxistas de una parada a la altura de las circunstancias en la estación de Renfe ya es una realidad. A las obras del nuevo equipamiento, situado frente al hotel anexo y ejecutado por el Ayuntamiento de Oviedo por 50.000 euros, tan solo le quedan detalles por rematar para estrenarse. Mientras tanto, los profesionales del sector se pronuncian y le dan el visto bueno a unas obras que les permitirán el estacionamiento de unos veinticinco coches del servicio público. «La actual se quedaba pequeña, definitivamente», manifiestan tanto conductores como las tres patronales del gremio en la ciudad. De esta manera podrán absorber la demanda de clientela, que se ha acrecentado desde la apertura de la Variante de Pajares y el aumento de la frecuencia de trenes. Con el estacionamiento actual sufrían en horas punta y esperan que las carreras sigan multiplicándose con la llegada de las máquinas Avril y Avlo.

A primera hora de la mañana de ayer un puñado de taxis estaban posicionados frente a Renfe, esperando la llegada inminente de uno de los trenes procedentes de Madrid. «Suelo venir de vez en cuando por la estación», cuenta el taxista Eduardo García desde el volante de su turismo. Su paso es habitual para conseguir alguna carrera de los pasajeros del ferrocarril, por lo que tiene «pillados» los horarios y nota más trabajo en los festivos. Respecto a la parada actual, dice que «se queda pequeña» y con la nueva se va al otro extremo: le parece que está muy bien, pero quizás es «demasiado». «Estando así no se queda corta en la vida, eso seguro» explica, ya que la capacidad del equipamiento va a multiplicar por cuatro los seis que, aproximadamente, a día de hoy pueden aparcar. Quien también nota más gente es su compañero Chema Quintana, situado justo detrás en la cola. Para él, el área para taxis que se inaugurará en breve está «mucho mejor» y debería «haberse hecho antes», en respuesta a una demanda del gremio que se remonta en el tiempo y que ahora ha encontrado respuesta. De esta forma evitarán la saturación que se produce con sus compañeros. «Aquí nos juntábamos demasiados, no hay espacio».

Los trabajadores relacionan, rotundamente, el incremento de carreras con el cambio de frecuencias de trenes. Han pasado de tres a cinco viajes al día con la alta velocidad, según explica uno de los habituales frente a la terminal de Adif, José Ramón Martínez. A lo comentado por sus colegas de profesión, con los que está de acuerdo, añade –y se esmera en desarrollar– un problema que, confía, se solucione con la reordenación de la parada: el «mal uso» por parte de los particulares de la plaza de la estación y del espacio reservado a taxis. Tal como detalla, se ponen en doble fila, montados en las aceras, dentro de la parada y «por cualquier lado» con los cuatro intermitentes puestos. Este conflicto hace que los chóferes del gremio tengan que colocarse, en ocasiones, de formas que contradicen al código de circulación y exponerse a una sanción de la Policía o a que aparezca la temida grúa. Estos incidentes ya han ocurrido en algunas ocasiones.

Llegado el Alvia, los taxis de la Estación del Norte se agotan y quedan patentes las carencias que se describen: la parada actual no es capaz de absorber la demanda porque no hay espacio para suficientes vehículos. Implica que en horas punta, cuando llegan los Alvia, pase de estar llena a vacía en cuestión de segundos. No hubo excepción ayer: tras esfumarse los cinco taxis que había se formó una cola de otros tantos clientes, que quedaron a la espera. Comenzaron las preguntas entre ellos y las clásicas llamadas para conseguir una carrera. No tardan en recogerles llegando, de uno en uno y a intervalos, varios taxis que atendieron a la llamada de radio.

La patronal se muestra satisfecha con la nueva parada. Las tres asociaciones ovetenses del sector concuerdan en los puntos principales: la actuación es una buena medida, la delimitación espacial de la que disponían hasta ahora se quedaba corta y sus asociados les han transmitido que el trabajo ha tenido un repunte con los recientemente implementados trayectos ferroviarios, algo que, de otra manera, «era previsible». «Llegan muchos más viajeros y la demanda sube proporcionalmente», manifiesta el presidente de Asotaxi Oviedo, Manuel Arnaldo. Prevé que siga en alza con la puesta en marcha de los Avril y Avlo, que traerán «más pasaje» por lo que «hay que estar preparados». Arnaldo también expresa que con los trenes «normales» ya había momentos en los que «no había espacio para colocarse en la parada».

Desde la cooperativa de Radio Taxi Oviedo, su presidente, José Antonio Suárez, explica que el producto de las actuaciones frente al hotel entrega un resultado «muy funcional» y que mejora «sustancialmente» al que disponen. También espera que quede zanjado el problema sobre el que puso el ojo uno de sus compañeros, el de los particulares invadiendo su espacio. Entiende que la gente se acerque a la estación a recoger a sus allegados, pero les pide que no ocupen la zona reservada a taxis. «Especialmente ocurre en los momentos de más trabajo, es algo que no podemos ignorar».

Francisco Javier Barro, delegado territorial de la Federación Asturiana Sindical del Taxi, hace dos peticiones y otorga un reconocimiento. Espera que se efectúe lo antes posible la reordenación, «necesaria e importante», de la plaza frente de la estación. Y considera «muy importante» que sigan conservando la cabecera actual de taxi, a pie de Renfe, «por visibilidad y seguridad del usuario». Por último, agradece al Ayuntamiento la celeridad con la que ha ejecutado el proyecto.