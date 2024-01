Carmen Luengo: "Los trajes regionales de Asturias son un diamante en bruto"

La diseñadora Carmen Luengo recuerda desde Múnich que "desde que tengo uso de razón, siempre tuve interés en lo creativo y lo manual, contando con la ventaja de que lo he visto en casa desde muy pequeña (padres: Marcos Luengo y Verónica Blanco), y siempre he sido una persona muy observadora. Tras acabar el bachillerato en Oviedo y, aún con 17 años, me fui a cursar mi primer año de estudios en Bellas Artes en Amberes, y allí fue donde se empezó a desarrollar más precisamente mi interés por el arte y el diseño".

Tras ese año, "y habiéndome decantado por el diseño, pasé los siguientes cinco años en Florencia, donde estudié diseño y me gradué durante los difíciles momentos de la pandemia. Finalmente, y tras varias experiencias laborales en el mundo de la moda, decidí especializarme en orfebrería y engaste de piedras preciosas, en la escuela de oficios de Roma, en Italia".

La suma de todos estos años de formación en distintas ciudades, "conociendo personas y culturas diferentes, y lo que eso te hace crecer no solo personal, si no también profesionalmente, ha sido lo que me ha llevado hasta el sitio en el que me encuentro ahora".

La infancia es una mina de oro para la memoria: "Sobre todo, recuerdos de las vacaciones de verano, los fines de semana en la playa de Aguilar con mis padres y mi hermana o las esperadísimas fiestas de Santiago y Santa Ana en Grao. Mis abuelos solían tener una casa en San Juan de Villapañada, donde mi hermana Teresa y yo pasábamos muchas tardes. Mi abuelo tenía su taller de carpintería montado en la panera y nos construía juguetes a capricho, lo que nos apeteciese en cada momento: espadas, tirachinas, matracas…"

Qué lujo. Además, "el vecino tenía un pequeño llagar en una antigua cuadra, el olor y el sabor a sidra dulce me transportan, evocando esos recuerdos. También me acuerdo de los carnavales y de las semanas previas. Nos encantaba disfrazarnos y mis padres se aseguraban de que no nos faltase detalle. Uno de los últimos años yo me había obsesionado con ‘La Regenta’, mi padre se las arregló para hacerme un traje idéntico al de la época en versión miniatura, con corsé a medida y encaje y telas reciclados de alguna prenda de una de las bisabuelas… ¡Y todos en coche hacia ‘Vetusta’!"

Lo que más la ha marcado en sus experiencias fuera de Asturias ha sido "descubrir lo importante que es la capacidad de adaptación y perderle el miedo a lo extraño y a lo incómodo". Cuidado: habiendo vivido siete años en Italia le ha "cogido pavor al turismo masivo. Estas ciudades han perdido por completo su identidad, se han enfocado exclusivamente al turismo y se han convertido en lugares invivibles. Es muy importante orientar el turismo de forma consciente y responsable con el entorno, no solo natural sino también social".

Ha sido montañera desde pequeña, "recuerdo con mucho cariño las excursiones que hacía con mis tías y el Grupo Montañero Moscón cuando tenía 13 ó 14 años. Para mí, el Macizo Central de los Picos de Europa podría ser la joya de la Corona, el Picu Urriellu me pone los pelos de punta, lo intentaré escalar por primera vez el próximo verano".

El mundo de las profesiones creativas "es muy competitivo, cada vez la gente está más preparada, y la preparación en este ámbito casi nunca es suficiente. Normalmente tienes que trabajar muy duro y pasar larguísimos procesos de selección para llegar a tener la oportunidad de presentar tu perfil y tu trabajo en cualquier empresa. Esto te hace enfrentarte a ti misma e ir conociendo tus límites. He tenido la suerte de encontrar un sitio en el que han valorado mucho mi trayectoria y han apostado por mí".

Asturias en el extranjero "generalmente no suele ser muy popular, pero la gente que la conoce se enamora. De todas maneras, nuestra región tiene la población más envejecida de España. Para mí sería más interesante pensar en cómo se podría mejorar la situación para que la gente joven que, como yo, hemos tenido que emigrar por la falta de oportunidades, no solo educativas y formativas si no también profesionales, tuviésemos la posibilidad de pensar en un futuro no muy lejano en Asturias".

Le parecería "esencial educar a los jóvenes "en la importancia de la artesanía, de los oficios, que son imprescindibles en la lucha por la sostenibilidad y que enriquecen enormemente la cultura del territorio asturiano. Introducir e implementar distintos tipos de formaciones, como por ejemplo, las profesionales duales, que ya existen en Alemania, y que se basan en un sistema dual que combina la teoría en una escuela con la práctica de manera simultánea en una empresa y que se enfoca en la adquisición de habilidades y conocimientos prácticos necesarios para una ocupación específica. Iniciativas como la Escuela de Pastores de los Picos de Europa, o Indumentaria ‘Día’l traxe’l país’ me parecen dos ejemplos óptimos. Y valoro muy positivamente la limpieza de los espacios naturales y de las ciudades".

La variedad de trajes que hay en Asturias "es algo único, no solo es un símbolo identitario, sino también una fuente de inspiración para artistas y diseñadores. Soy una apasionada de los trajes regionales y de todo lo que tenga que ver con el trabajo minucioso y manual, más precisamente de los bordados de azabache. Esto sería el diamante en bruto, es algo en lo que me gustaría profundizar, estudiar y encontrar inspiración para proyectos futuros, no solo mediante la preservación del bordado tradicional, sino también de su modernización".