"Hay que dinamizar el Tenis; no llenarlo de fiestas, sino satisfacer a todas las sensibilidades"

Covadonga Coto (Oviedo, 1967) vive sus primeras horas al frente del Real Club de Tenis de Oviedo tras ganar las elecciones a Cristóbal Figaredo el pasado jueves. Pisa los salones, donde atiende a LA NUEVA ESPAÑA en la única entrevista presencial que ha concedido, y ya hay socios que la saludan a la voz de "presidenta". En una conversación larga y reposada, porque una entidad de 73 años no se despacha en cinco minutos, aborda las líneas maestras del Tenis: la sostenibilidad financiera, la hostelería, el aspecto social o la escuela infantil.

–¿Qué tal su primer día como presidenta?

–Pues un poco cansada, han sido días muy largos, de mucho trabajo y coordinación con el equipo. La jornada electoral fue muy intensa. Tanta tensión pasa factura, pero estoy muy ilusionada. Vengo de la vicepresidencia, pero se abre una etapa nueva con nuevos miembros en la directiva. Ahora empieza el trabajo duro.

–¿Ha tenido un buen recibimiento?

–Estoy abrumada con las muestras de cariño. También de gente que igual prefería la otra opción y me parece de agradecer. Demuestra la altura de miras de las personas del club.

–Haga una valoración en frío de las elecciones

–Me gustó el ambiente que se respiraba, el de cordialidad y sana rivalidad. Y el interés con el que se tomó un proceso novedoso. En cuatro años seguro que habrá otro, pero quizás ya no llame tanto la atención y haya más candidaturas.

–Antes decía que ahora empieza el trabajo duro, ¿cuándo arrancarán?

–Tenemos prevista la primera reunión del equipo la próxima semana para establecer el orden de prioridades de trabajo, involucrando mucho al equipo actual de gerencia.

–Entre en detalle sobre cómo ejecutará su programa.

–La sostenibilidad financiera del club es la base sobre la que construir todo. Tiene que ser sostenible, si no, la gestión no habrá sido buena. No nos vamos a precipitar en estas decisiones pero tampoco dormirnos en los laureles.

–¿Cómo lo harán?

–Las cuentas las elabora la gerencia, pero el tesorero (Faustino González-Cueva) es una figura fundamental que nos puede indicar el margen de actuación.

–Dijo que lo primero que hará es escuchar a los empleados.

–Ellos son los que están más cerca del socio. Creo que dan una visión muy relevante, que hay que completar con otros mensajes, como el de los socios.

–¿Cómo será esa reunión?

–No está definido. Será más operativo hacerlo por secciones. Las necesidades de una se parecen poco a las de otra. Y por practicidad, con mucha gente el diálogo es más difícil.

–De sus palabras se entiende que contarán con el socio.

–Queremos mejorar los canales de comunicación y dentro de la directiva hay profesionales con amplia experiencia en ese mundo. Ahora hay un canal, pero veremos cómo lo abordamos. Los mensajes tienen que llegar más directos.

–¿Cuál es ese canal?

–Hay un buzón de sugerencias, físico y digital. Tenemos socios de perfiles amplios y cada uno se siente cómodo de una manera. Igual hay que pensar en algún otro tipo.

–¿Algo definido?

–Hay ideas. Lo que sí es importante es la participación en las asambleas. Que luego el socio lo haga o no es otra cosa, pero no será por falta de iniciativa de la directiva. Que ayer se movilizasen tanto es buen indicador.

–La hostelería es un pilar del programa, desgrane cómo procederán.

–Primero nos sentaremos con los trabajadores, como decía. En un momento dado, quizá pidamos asesoramiento, no somos expertos en gestión hostelera.

–¿A priori cómo lo ven?

–Creo que el socio quiere comer aquí como en su casa, que el club sea una prolongación de su salón. Hay que recuperar algunos platos de la cocina más tradicional. Nos consta que tienen muy buena acogida.

–¿Y el aspecto social?

–Hay que dinamizar el club. No es cuestión de llenarlo de fiestas, pero las que tenga han de estar bien organizadas. Y satisfacer las distintas sensibilidades. Algunos preferirán algo más moderno y otros eventos más tradicionales. Insisto, escucharemos al socio.

–Figaredo hablaba de devolver al Tenis "las grandes fiestas".

–Habrá que valorar si es lo que más se echa en falta.

–Qué nos dice sobre el socio joven.

–Que entronca con las actividades sociales. Tenemos en la junta gente lo suficientemente joven para que sean la voz de ese colectivo.

–¿Y sobre los pequeños?

–Buscaremos espacios donde tengan preferencia. Tenemos el tamaño que tenemos, pero dentro de lo que hay sí que se pueden crear.

–¿Cómo impulsará la escuela de tenis?

–Cuando llueve, los niños no pueden practicarlo y estudiamos cómo solucionarlo. Quizá con un convenio de colaboración con alguna entidad que permita realizarlo en otro sitio garantizando la calidad. También identificaremos nuevo talento y lo respaldaremos.

–Retirar el torno de acceso era una promesa de su rival, ¿qué piensa hacer usted?

–Analizaremos el sistema actual, que no está en funcionamiento, y qué opciones hay para adaptarlos a la estética del club. Cumpliremos las directrices de la Agencia de Protección de Datos. Tomaremos una decisión que aúne el mayor consenso.

–¿Qué nos cuenta de sus directivos?

–Son personas con un bagaje profesional en los mundos jurídico, médico, de la comunicación, de la gestión o del financiero. Estamos muy cohesionados en competencias. Aunque la gerencia son los auténticos profesionales de esto.

–¿Ha hablado con Cristóbal Figaredo?

–El día de las elecciones. Fue muy cariñoso, me dio la enhorabuena y me deseó toda la suerte del mundo. Estoy muy agradecida por sus palabras.

–¿Cree que le hará oposición ?

–En la medida que sean sugerencias y críticas constructivas será bueno para el Tenis. Estaremos encantados de atenderles. Y cuando no sea posible explicaremos por qué. Creo que es importante explicar las decisiones. La transparencia es valiosa.

–¿Pasará ahora mucho más tiempo en el club?

–No lo creo. Hay un equipo de gerencia y administración que sabe llevar las riendas, nuestro papel es más de apoyarles, asesorar y marcar directrices de trabajo y, evidentemente, el papel institucional.