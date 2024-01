Las dos áreas en las que Oviedo está perfilando sus dos grandes nudos de transporte público

La nueva marquesina estará ubicada en un punto que Fomento considera estratégico, ya que allí confluyen las sedes de varias administraciones regionales, los juzgados, el Instituto Aramo, la estación de tren de Llamaquique y algunas facultades de la Universidad de Oviedo como Magisterio o Geología. Precisamente, al lado de esta última, en la calle Antonio Suárez, se ubicará el intercambiador. Estará en frente del Edificio de Servicios Múltiples del Principado, en el mismo emplazamiento que tiene la marquesina actual, un espacio que se encuentra en su totalidad sobre un aparcamiento soterrado. A su alrededor hay también varias zonas destinadas al estacionamiento de bicicletas y una parada de taxis.

Un presupuesto de 2,4 millones para "mejorar la experiencia de espera" de los ovetenses

Las dimensiones del espacio de Llamaquique serán menores que las del HUCA, donde se creará un anillo que albergará una estructura cubierta de 300 metros cuadrados. Por una cuestión de espacio, el intercambiador no podrá contar con tantos servicios como el del Hospital, donde se construirán aseos, un aparcamiento para bicicletas, zonas de espera con puntos de recarga eléctrica y de información, cajeros de billetes de transporte, áreas de venta y kioscos de café. No obstante, en los pliegos no se especifica si existirá alguno de estos servicios en la calle Antonio Suárez. La redacción del proyecto asociado a las obras de Llamaquique fue elaborado a encargo de Fomento por la empresa Técnica y Paisaje (Teypa) Ingeniería, con sede en Oviedo y de acuerdo con el Ayuntamiento de la ciudad. Una vez se adjudiquen las obras, los trabajos comenzarán con el desmontaje de la marquesina existente, así como con la retirada y acopio de la tierra vegetal en la zona donde se ubicará la nueva marquesina. A continuación, se procederá a la demolición y levantado de pavimentos incluyendo la solera inferior de hormigón para lograr el encaje de la cimentación. Por último, se dispondrá la estructura de acero que conforma la propia marquesina y se instalarán el resto de elementos entre los que destaca un sistema de alimentación mediante placas solares.

El Principado publicó el pasado jueves la licitación por 1.811.595 euros de las obras de otro ansiado intercambiador de transportes, el del HUCA, que sumada a la de Llamaquique, forma un presupuesto de 2.418.876,56 millones de euros destinados a los nuevos intercambiadores de la capital asturiana. El HUCA es la zona más concurrida de la ciudad y las obras, con el objetivo de "mejorar la experiencia de espera" en sus aledaños, tendrán un plazo de ejecución de diez meses. Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el 13 de febrero. La obra afectará a las glorietas de Jaime Martínez González-Río, Sanitarios de Asturias y a la calle Juan Antonio Álvarez Rabanal. Además, en el margen derecho de la avenida de Roma, se creará una zona de estacionamiento de autobuses, para lo que se ampliará la calzada en un carril más utilizando la acera actual. Por otro lado, Fomento instalará tapices rodantes para salvar el desnivel con la entrada de consultas externas.