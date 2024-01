Este es el radar más "multón" de Oviedo y genera 12 denuncias al día por exceso de velocidad

Además del de Muñoz Degraín existen actualmente en Oviedo otros tres radares fijos. El segundo con más denuncias es el de Fuente de la Plata, encargado de controlar el tráfico entre La Florida y Las Campas, por el cual pasaron en 2023 más de 615.000 coches, resultando sancionados 1.499, es decir, uno de cada 411 vehículos, lo que le sitúa lejos de la ratio de uno por cada 167 coches acusados de no respetar el límite de velocidad de 30 kilómetros por hora en Muñoz Degraín.

En términos porcentuales, el único radar que hace sombra a las cifras de expedientes sancionadores abiertos en Muñoz Degraín es el del paseo de la Florida. Si bien es cierto que en todo el año solo se captaron 240 incumplimientos, también lo es que se trata de una calle mucho menos transitada (se controlaron apenas 47.000 coches en todo el año), de los que uno de cada 200 se saltó el límite de velocidad fijado de 30 kilómetros por hora que rige en gran parte del casco urbano.

Especialmente bajos fueron los datos recogidos por el radar del bulevar de Santullano, con 750 denuncias sobre un total de 247.588 coches controlados, debido en gran medida a que las restricciones derivadas de las obras de reforma de la entrada a la ciudad obligaron a tenerlo anulado durante muchas jornadas. Aun así, uno de cada 330 vehículos controlados en ese punto fue propuestos para sanción.

En lo que respecta a los foto-rojos, la avenida de Santander es el sitio donde los usuarios de los vehículos suelen exponerse más a ser multados. Las 1.866 denuncias por saltarse las señales luminosas en rojo suponen casi la mitad de los 3.876 expedientes abiertos por estos dispositivos en toda la ciudad.

Por su parte, el que fuera en su día el foto-rojo más temido de la ciudad, el de plaza de Castilla, es un ogro venido a menos. La instalación en 2020 de una cuenta atrás con los segundos que quedan para el cierre del paso ha supuesto desde entonces una reducción paulatina del número de sanciones. De las más de 3.500 impulsadas por este foto-rojo en 2018 se ha pasado en 2023 a solo 262 expedientes tramitados, el 7% del total.

La medalla de plata entre los más "multones" se la lleva el foto-rojo ubicado en la plaza de la Liberación, al comienzo de la calle Real Oviedo, donde las cámaras captaron pasando en rojo a 1.579 vehículos. Un número considerable frente a las ínfimas denuncias realizadas este año por los foto-rojos del bulevar de Santullano y el Adelantado de La Florida, los cuales se han mantenido la mayoría del año apagados a causa de las obras de la entrada de la "Y", sumando entre ambos apenas 170 denuncias, cuando en otros ejercicios se contaban por miles.

La Policía Local busca emplazamiento para poner un nuevo foto-rojo en 2025

Si bien la Policía Local de Oviedo cerró 2023 con el menor número de multas impuestas por infracciones de velocidad y semáforos en mucho tiempo, el cuerpo municipal tiene previsto seguir apostando por foto-rojos y radares como herramienta para avanzar hacia el objetivo de minimizar los accidentes de tráfico. Según ha podido saber este periódico, la Policía estudia poner un nuevo foto-rojo el próximo año, aunque de momento no se ha elegido su ubicación. Lo más probable, aseguran fuentes policiales, es que se instale en alguna de las glorietas con mayor carga de siniestros. La decisión final llegará tras evaluar los estudios de los técnicos. Desde la concejalía de Seguridad Ciudadana, dirigida por José Ramón Prado, defienden que en estas medidas no existe "afán recaudatorio" y ponen como ejemplo la caída en las sanciones de los últimos años. Además, puntualizan que buena parte de las denuncias reflejadas en las estadísticas no llegan a ser tramitadas por diferentes cuestiones. "Los dispositivos saltan muchas veces para ambulancias o por vehículos de obra", ponen como ejemplo de casos que finalmente no terminan en sanción.